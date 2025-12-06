El refugio perfecto para una escapada de fin de semana: la playa de la Costa Atlántica que está inmersa en un bosque

Mar de las Pampas, Villa Gesell. Foto: Tripadvisor.

En la costa bonaerense y a pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), rodeado por un denso bosque y amplias playas doradas, Mar de las Pampas se presenta como una magnífica opción para una escapada de fin de semana.

A diferencia de otros destinos, este rincón costero donde el mar se funde con el aroma de los pinos ofrece una calma poco habitual. En cada esquina, el sonido de las olas se mezcla con el canto de los pájaros, generando un hermoso sonido natural.

El equilibrio entre el bosque y el mar convierte a Mar de las Pampas en un perfecto refugio para quienes priorizan su bienestar lejos del ruido de la ciudad. Su clima templado permite disfrutar de paseos al atardecer y una exquisita gastronomía artesanal.

Entre las actividades más elegidas se encuentran las caminatas por la playa al amanecer, los paseos en bicicleta entre los árboles y las tardes en los cafés del centro. También, es un sitio ideal para quienes buscan meditación, lectura o un simple descanso.

Durante los fines de semana, Mar de las Pampas ofrece diversas opciones culturales y recreativas. Su pequeño centro comercial se llena de vida con ferias de artesanías, presentaciones musicales al aire libre y propuestas gastronómicas locales.

En los alrededores también es posible hacer cabalgatas por los médanos o recorrer senderos señalizados que atraviesan el bosque. Por otro lado, en días de frío y viento, se aconseja visitar el balneario Mar Azul o el Faro Querandí, dos paradas cercanas que completan la experiencia costera.

¿Dónde queda y cómo llegar a Mar de las Pampas?

Mar de las Pampas pertenece al partido de Villa Gesell, sobre la Costa Atlántica bonaerense. Está situada a unos 370 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, convirtiéndolo en un destino ideal para una escapada de fin de semana largo o unas pequeñas vacaciones.

Desde Buenos Aires, el viaje en auto tiene una duración de 4 horas y media. Se debe tomar la ruta 2 hasta Dolores, continuar por la ruta 63 hasta conectar con la ruta 11, y seguir hacia Villa Gesell. A partir de allí, la Avenida 3 conduce directamente a Mar de las Pampas.

