Uruguay implementa el Abono Extranjero para los peajes: cómo impacta en las vacaciones de los argentinos

El país vecino puso en marcha un nuevo sistema que permite a los vehículos con matrícula extranjera circular por todos los peajes de rutas nacionales durante 15 días con un único pago. La medida apunta a facilitar los traslados, reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los argentinos que eligen viajar al país vecino en auto durante sus vacaciones.

El Telepase será obligatorio en las autopistas de Buenos Aires. Foto: NA.

Uruguay puso en marcha, a partir del 1.º de diciembre, el Abono Extranjero, una nueva alternativa pensada para los autos con patente extranjera que ingresen al país durante la temporada alta. La iniciativa busca simplificar la circulación por las rutas nacionales y mejorar la experiencia de quienes llegan en vehículo propio.

El sistema permite utilizar todos los peajes del país durante 15 días consecutivos con un solo pago, lo que agiliza los traslados y evita demoras en las cabinas. El valor del abono equivale a seis tarifas de peaje e incluye la entrega de un TAG, que se coloca directamente en el primer puesto de peaje y habilita el paso automático sin necesidad de detenerse.

Una vez finalizado el período de vigencia, la cuenta de Telepeaje continúa activa, lo que da la posibilidad de recargar saldo y seguir usándola según las necesidades del viajero, ya sea de manera online, en los propios peajes o a través de redes de cobranza.

Punta del Este, Uruguay. Foto: Unsplash.

Para quienes permanezcan menos tiempo en el país, sigue disponible el Pase Turista, una opción válida por 24 horas que funciona mediante lectura de matrícula y puede gestionarse tanto por internet como desde la aplicación Telepeaje UY. Ambas alternativas apuntan a facilitar la circulación, reducir tiempos de espera y eliminar el uso de efectivo en los peajes.

Otros beneficios para turistas en Uruguay

Este lanzamiento se suma a una serie de beneficios fiscales vigentes para visitantes no residentes, entre los que se destacan:

IVA 0% en hoteles durante todo el año , y también en servicios de catering, alquiler de autos y eventos hasta el 30 de abril de 2026.

Devolución de 9 puntos de IVA en servicios de intermediación para el alquiler de inmuebles turísticos.

Sistema Tax Free en comercios adheridos.

Promociones y reintegros a través de tarjetas de crédito de bancos argentinos y uruguayos.

Uruguay implementa el Abono Extranjero para circular por peajes en rutas nacionales. Foto: NA

Con estas medidas, Uruguay refuerza su perfil como un destino cómodo y accesible para recorrer en auto. A la eficiencia de su sistema de peajes se suma una propuesta turística que combina seguridad, tranquilidad y diversidad: desde las playas de Punta del Este y José Ignacio hasta la oferta cultural y gastronómica de sus ciudades y pueblos.