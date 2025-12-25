Lejos de Playa del Carmen y Tulum: la playa secreta de México que deslumbra y está entre las mejores de América Latina

Según la última edición del ranking World’s 50 Best Beaches, una playa de México se quedó con el primer puesto de Latinoamérica gracias a su belleza virgen, sus aguas cristalinas y las estrictas políticas de conservación que garantizan una experiencia natural y única para quienes la visitan.

Playa Balandra, México. Foto: Instagram @tara___h

México es un país que guarda playas soñadas y deslumbrantes. Entre las más conocidas suelen aparecer Tulum, Playa del Carmen, Isla Mujeres o Cancún, todas con una belleza difícil de igualar. Sin embargo, un ranking internacional reveló cuál es la mejor playa de Latinoamérica y, aunque está ubicada en México, no se trata de ninguna de las más mencionadas.

El ranking que elige las mejores playas del mundo

World’s 50 Best Beaches es un ranking internacional que selecciona las playas más destacadas del planeta a partir de criterios como la belleza natural, el cuidado del entorno, la sostenibilidad y la calidad de la experiencia para los visitantes.

Playa Balandra, México. Foto: Instagram @trip_in_mexico

En sus últimas ediciones, varias playas de Latinoamérica lograron ubicarse entre las mejor posicionadas, reflejando la diversidad de paisajes tropicales y entornos naturales prácticamente intactos que caracterizan a la región.

La mejor playa de Latinoamérica está en México

En el puesto 16 a nivel mundial y en el primer lugar de Latinoamérica aparece Playa Balandra, ubicada en La Paz, México. Se trata de una playa de belleza virgen, famosa por sus aguas tranquilas y su entorno natural casi intacto. Gracias a regulaciones estrictas que limitan el desarrollo turístico, el área se mantiene preservada y libre de construcciones masivas.

Playa Balandra, México. Foto: Instagram @droneonemedia

Al ser un área natural protegida, Playa Balandra conserva su limpieza y su paisaje original, lo que garantiza una experiencia única para quienes la visitan. Su combinación de naturaleza, tranquilidad y conservación la convirtió en la mejor playa de la región según este prestigioso ranking.

Playa Balandra, México. Foto: Instagram @mochileromx

Playa Balandra en México, entre las mejores del mundo, según World’s 50 Best Beaches

Playa Balandra, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, es uno de los tesoros naturales más impactantes de México. Se destaca por sus aguas turquesas del océano Pacífico —dentro del Golfo de California—, extremadamente calmas y poco profundas, lo que permite caminar varios metros mar adentro sin que el agua supere la cintura. Su bahía cerrada la protege del oleaje intenso y crea un entorno ideal para nadar, practicar kayak o hacer snorkel.

Rodeada de cerros desérticos y formaciones rocosas, la playa ofrece un contraste único entre el paisaje árido y el mar cristalino. La arena es clara y fina, y el entorno se mantiene prácticamente virgen gracias a su condición de área natural protegida. Uno de sus íconos más reconocidos es la formación rocosa conocida como “El Hongo”, convertida en símbolo del lugar.

Playa Balandra, México. Foto: Instagram @rsolanaa

La ausencia de grandes construcciones, el control del acceso diario y las estrictas normas de conservación hacen que Playa Balandra conserve una atmósfera tranquila y natural. Es un destino ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza, paisajes intactos y una experiencia de playa diferente, lejos del turismo masivo.