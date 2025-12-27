Lagos glaciares, ríos hondos y cascadas en plena selva patagónica: el bosque que une a Chile y Argentina en su misión de rescatar al huemul

Una especie en peligro de extinción desde 1973 se convirtió en símbolo de los esfuerzos binacionales para preservar uno de los ciervos más emblemáticos de la Patagonia.

La Reserva Biológica Huilo Huilo. Foto: Wikipedia.

En medio de la Patagonia más verde y salvaje, entre lagos de agua helada, ríos profundos y cascadas que se esconden en la selva, existe un bosque que no entiende de fronteras y que se volvió escenario de una misión clave para la conservación del huemul.

El protagonista de esta historia es la Reserva Biológica Huilo Huilo, en el sur de Chile, muy cerca del límite con la Argentina. Este espacio natural se transformó en un refugio fundamental para el ciervo patagónico en peligro de extinción, a través de programas de rescate, reproducción y trabajo conjunto con parques y áreas protegidas del lado argentino, con el objetivo de devolver a la especie un futuro en libertad.

Fue reconocida como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2007 y, desde entonces, funciona como un verdadero laboratorio a cielo abierto que demuestra que es posible equilibrar conservación ambiental, desarrollo del turismo y participación de las comunidades sin que uno avance sobre el otro.

Huilo Huilo, fundamental para evitar la extinción del huemul

En un esfuerzo conjunto inédito, Chile y Argentina trabajan al unísono para proteger y repoblar la cordillera de Los Andes de huemules, los ciervos más australes del mundo, símbolo de la Patagonia salvaje y de los que sólo quedan 1.500 ejemplares entre ambos países.

Se trata de una alianza público-privada que agrupa a la Fundación Huilo Huilo, pionera en la conservación de estos mamíferos en los bosques de la región de Los Ríos, al sur de Chile, y la Administración de Parques Nacionales de Argentina (APN).

Un ejemplar de Huemul en la Reserva Biológica Huilo Huilo. Foto: EFE

Con una extensión de 100.000 hectáreas, la Reserva Biológica Huilo Huilo se constituyó hace dos décadas cuando la industria forestal del bosque nativo -principalmente de coigüe, raulí, ulmo- estaba en decadencia y sus dueños decidieron apostar por otro rubro más sostenible.

El interés por el repoblamiento del huemul, emblema de los Andes y parte del escudo nacional de Chile, se aceleró en febrero, tras la migración hacia Argentina de Newenche, un ejemplar del Centro de Conservación de Huilo Huilo nacido en vida silvestre que cruzó la frontera andina por una vasta área protegida limítrofe con los parques argentinos Nahuel Huapi y Lanín, a unos 350 kilómetros, ambos en la Provincia de Neuquén.

Este hito significó el regreso de la especie a una zona donde estuvo extinto durante treinta años. En Huilo Huilo y su región, el huemul, declarado en peligro de extinción en 1973, desapareció en la década de los años ochenta del siglo XX debido a la industria forestal, a los pumas y a la caza ilegal.

Qué hacer en Huilo Huilo

Huilo Huilo no se plantea como un destino turístico tradicional, sino como una experiencia de inmersión en la naturaleza. La propuesta es que el visitante se conecte con el bosque a lo largo de todo el año y no solo en una temporada específica: cada estación transforma por completo el entorno y también las actividades posibles.

Durante el verano, los ríos se convierten en protagonistas con propuestas como rafting, canopy, kayak y travesías en embarcaciones que combinan paisaje y aventura. Con la llegada de la primavera, el entorno se abre a caminatas extensas y a la pesca con mosca, ideales para quienes buscan un contacto más pausado con la naturaleza. El otoño tiñe los senderos de colores intensos y revela una riqueza única de hongos, que invita a recorrer el bosque como si fuera un escenario vivo. En invierno, la nieve redefine el paisaje y habilita actividades como caminatas con raquetas y circuitos especiales en el área Bosque Nevado, que convierten el lugar en una postal invernal.

La Reserva Biológica Huilo Huilo. Foto: Wikipedia.

El acceso al área se organiza a través de diez portales que distribuyen el flujo de visitantes hacia más de cien kilómetros de senderos. Cada sector ofrece un recorrido diferente, con cascadas, miradores elevados y tramos que atraviesan bosques antiguos y vegetación exuberante.