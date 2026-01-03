Parrilla libre y campos tranquilos: cuál es el pueblito que queda a sólo 2 horas de Buenos Aires ideal para una escapada de fin de semana

Queda a tan sólo 10 kilómetros de Luján, tiene solamente 1500 habitantes y paisajes dignos de película.

Cortínez, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @municipiodelujan

A solamente dos horas de la Ciudad de Buenos Aires y a 10 kilómetros del centro de Luján, se encuentra un pequeño pueblito que es conocido por sus destinos rurales y paisajes sacados de ensueño. Con su ritmo pausado, casas antiguas y calles de tierra, este lugar de solo 1500 habitantes invita a recorrer su historia y gastronomía.

Estamos hablando de Cortínez, un pueblo que fue fundado en 1888, con la llegada del entonces Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, cuyo arribo impulsó a las primeras familias a asentarse en la zona. Hoy, la Estación Cortínez, funciona como espacio cultural y símbolo de la identidad local, aunque no tiene un servicio regular.

Cortínez, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @municipiodelujan

El corazón de Cortínez es el boulevard Dr. Muñiz, un corredor arbolado rodeado de viviendas bajas, antiguos almacenes y casas de campo recicladas. Sin embargo, una de las características que más atraen a los visitantes es su propuesta gastronómica, marcada por parrillas libres, platos tradicionales y cocinas que conservan el sabor del campo bonaerense.

Cortínez: el pueblito detenido en el tiempo que es cuna de las parrillas y las pastas caseras

Entre las paradas obligadas de este maravilloso pueblito perdido en la provincia de Buenos Aires, se destaca Don Obaika, un restaurante montado en un viejo almacén de ramos generales, reconocido por sus carnes a la parrilla, pastas caseras, picadas, empanadas y postres típicos.

También se suman opciones como La Vieja Pulpería de Tessone y los espacios verdes y gastronómicos de Campo Las Moras, donde se combinan almuerzos campestres con tardes de descanso rodeadas de naturaleza.

Cortínez, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @municipiodelujan

Además de sus atractivos culinarios, Cortínez invita a recorrer sus alrededores: estancias, quintas y extensos campos ideales para caminar, leer bajo los árboles o simplemente descansar. Su tranquilidad lo convierte en un destino elegido por familias, parejas y grupos que buscan desconectar sin recorrer largas distancias.

Pero esto no es todo: además, este pueblito también tiene su propio calendario festivo, destacando la Fiesta del Asado con Cuero, organizada junto con instituciones tradicionalistas y el municipio de Luján, que atrae a vecinos y visitantes en un fin de semana repleto de folklore, baile y gastronomía local.

Cortínez, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @municipiodelujan

Cómo llegar a Cortínez

Llegar desde Buenos Aires es sencillo: el camino se realiza por Acceso Oeste y luego por la Ruta Nacional 7, en un viaje que demanda poco más de una hora. Debido a su cercanía con Luján, muchos viajeros eligen combinar ambas visitas o utilizar Cortínez como un punto de descanso rumbo al interior de la provincia.