El pueblito desconocido rodeado de volcanes y ríos que es ideal para jubilados. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Córdoba es un destino ideal para aquellos viajeros que deseen escapar de la muchedumbre citadina y disfrutar de unas vacaciones en contacto pleno con la naturaleza. Sin embargo, los destinos más turísticos de la provincia pueden resultar monótonos para quienes la visiten. Si bien las sierras, la música tradicional y el chivito son grandes puntos de interés, una alternativa desconocida pero encantadora se alza más allá de las montañas y enamora con su entorno silvestre. Se trata de Salsacate, una localidad perfecta para una escapada familiar.

Custodiada por volcanes inactivos, Salsacate se encuentra en la Pampa de Pocho, entre las Sierras Grandes y las de Guasampa. Es una alternativa irresistible para quienes ya hayan visitado los destinos más populares de la provincia y se atrevan a conocer paisajes sacados de un museo de arte naturalista y rutas menos transitadas por el turismo masivo.

El pueblo oculto ideal para jubilados que enamora con sus ríos y vistas increíbles Foto: Municipalidad de Salsacate

El agua es el corazón de la localidad, y alrededor de ella giran todas las propuestas. En el centro del pueblo, el río Jaime se encuentra con el arroyo Cachimayo para dar origen al río Salsacate. La corriente serpentea el bosque nativo y crea playas de arena clara a sus costados, saltos naturales y ollas profundas para nadar.

El balneario municipal es el paraje predilecto para descansar bajo la sombra, mientras el agua corretea contra las piedras y sonoriza un ambiente paradisíaco. También se pueden disfrutar sabores típicos de la zona como quesillos, higos frescos y pelones.

Qué hacer en Salsacate

El pueblo invita a sacar el espíritu más aventurero y explorar senderos con una historia y geología fascinante. La oferta de recorridos para trekking se adapta a todos los estados físicos:

Cerro Ciénaga: este volcán inactivo ofrece una de las ascensiones más buscadas por los amantes del trekking, regalando vistas panorámicas de toda la Pampa de Pocho.

Minas de Cuchiyaco: un recorrido que transporta al siglo XVIII, permitiendo conocer los antiguos yacimientos mineros de la región.

Senderos culturales: caminatas más relajadas llevan hasta la estatua del Sagrado Corazón de Jesús o la emblemática Casa del Gaucho, hitos que marcan la identidad del pueblo.

Dejando de lado las oportunidades para hacer caminata, a pocos kilómetros del centro, la naturaleza despliega toda su fuerza con maravillas que le quitan el respiro a cualquiera. La Laguna de Pocho es un espejo de agua salada de 25 hectáreas y funciona como santuario para una enorme variedad de aves silvestres.

El Camino de los Túneles es otra de las grandes atracciones. Representa una de las obras de ingeniería más asombrosas de la provincia. Se trata de una ruta que atraviesa la montaña y ofrece balcones naturales con vistas al llano riojano.

Gastronomía en Salsacate

La identidad de Salsacate se percibe con los cinco sentidos, y el gusto es uno de los más importantes. Dentro de la localidad encontramos la Ruta de los Sabores, que conecta con Las Palmas, Chancaní y otros destinos gastronómicos irresistibles. Las ferias de artesanos completan la propuesta, permitiendo que el visitante se quede con más que recuerdos imborrables, y también vuelva a casa con el estómago lleno.

Cómo llegar a Salsacate

Para llegar a Salsacate desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, la opción más directa es tomar la Autopista Panamericana (AU09) y continuar por la Ruta Nacional 9 hacia Córdoba. Tras bordear la capital provincial por la Circunvalación Agustín Tosco (RN‑A019), el camino continúa hacia el sur tomando la Autopista Justiniano Allende Posse y luego la Ruta Provincial 45. Desde allí, el viaje empalma con la Ruta Provincial 14 y, finalmente, con la Ruta Provincial 15, que conduce directo a Salsacate entre parajes serranos y pequeños poblados cordobeses. El trayecto total ronda los 880 kilómetros y demanda unas 9 o 10 horas de manejo.

Otra opción es viajar en micro desde Buenos Aires hasta Mina Clavero o Córdoba Capital y allí hacer transbordo a Salsacate. Esta opción puede resultar más cómoda para quienes prefieran evitar el manejo largo y, además, permite disfrutar del paisaje serrano desde la ventanilla mientras se atraviesan valles y pueblos tradicionales del noroeste cordobés.