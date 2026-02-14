Merlo, San Luis. Foto: NA

Una de los destinos turísticos más bellos de nuestro país es Merlo, en San Luis, y, para promover sus paisajes, la Secretaría de Turismo de la localidad puntana propone distintas actividades gratuitas para vecinos y visitantes durante la temporada de verano.

La propuesta busca promover las experiencias y el disfrute responsable de los espacios naturales y culturales de la villa.

Merlo, San Luis. Foto: Instagram @merloturismosl

Se trata de la actividad “Conectá con la naturaleza: Circuito de Miradores y Puesta de Sol”, que consiste en una caminata guiada de dificultad baja por senderos naturales y miradores, disfrutando de vistas panorámicas y del atardecer en las inigualables sierras.

Detalles y cómo participar

Las próximas excursiones se realizarán los días 14 y 21 de febrero. En ambas jornadas el horario de inicio será a las 18:00 y el punto de encuentro fijado es el Mirador del Águila. Las personas interesadas en sumarse pueden inscribirse en el siguiente link.

Este increíble pueblo se ubica al pie de las imponentes Sierras de los Comechingones. Foto: Merlo Turismo.

Desde la organización aclararon que, si bien la actividad es gratuita, cuenta con cupos limitados.

Se desarrolla en un entorno natural y es una propuesta pet friendly, por lo que quienes lo deseen podrán asistir acompañados por su mascota.