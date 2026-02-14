Actividades de verano gratis en Merlo: la aventura para conectar con la naturaleza en San Luis
Llamada “Conectá con la naturaleza: Circuito de Miradores y Puesta de Sol”, la experiencia está destinada para turistas y vecinos. Conocé todos los detalles en la nota.
Una de los destinos turísticos más bellos de nuestro país es Merlo, en San Luis, y, para promover sus paisajes, la Secretaría de Turismo de la localidad puntana propone distintas actividades gratuitas para vecinos y visitantes durante la temporada de verano.
La propuesta busca promover las experiencias y el disfrute responsable de los espacios naturales y culturales de la villa.
Se trata de la actividad “Conectá con la naturaleza: Circuito de Miradores y Puesta de Sol”, que consiste en una caminata guiada de dificultad baja por senderos naturales y miradores, disfrutando de vistas panorámicas y del atardecer en las inigualables sierras.
Detalles y cómo participar
Las próximas excursiones se realizarán los días 14 y 21 de febrero. En ambas jornadas el horario de inicio será a las 18:00 y el punto de encuentro fijado es el Mirador del Águila. Las personas interesadas en sumarse pueden inscribirse en el siguiente link.
Desde la organización aclararon que, si bien la actividad es gratuita, cuenta con cupos limitados.
Se desarrolla en un entorno natural y es una propuesta pet friendly, por lo que quienes lo deseen podrán asistir acompañados por su mascota.