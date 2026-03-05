Pipinas, provincia de Buenos Aires Foto: Turismo Pipinas

El ritmo acelerado de la ciudad, el ruido del trabajo y el estrés hacen que, cada tanto, necesitamos escaparnos a la naturaleza. Afortunadamente, cada vez son más las personas que buscan desconectar y descubrir nuevos lugares fomentando el turismo local. A pocos kilómetros de Buenos Aires, se encuentra un pequeño pueblo rural que se convirtió en un punto ideal para quienes quieren disfrutar de la naturaleza sin viajar muy lejos.

Estamos hablando de Las Pipinas, a 150 kilómetros de Capital Federal, cerca de la costa del Río de la Plata. Se trata de un lugar con un entorno natural, con campos abiertos, caminos arbolados y estancias que definen un paisaje único para hacer turismo. La cercanía con la reserva de la Bahía de Samborombón permite actividades de observación de aves y contacto directo con la naturaleza, ideal para una escapada de fin de semana fuera del caos de la ciudad.

Qué se puede hacer en Pipinas, el pueblito ideal para desconectar cerca de la Ciudad de Buenos Aires

El encanto de Las Pipinas también radica en su identidad de pueblo, ya que los vecinos saludan a los turistas y los almacenes tradicionales funcionan como un punto de encuentro. Además, está atravesado por una marcada historia que gira alrededor de una antigua fábrica de cemento. Hoy, este edificio alberga un hotel cooperativo, símbolo de la resiliencia local y una forma de alojarse con autenticidad, lejos de los complejos turísticos masivos.

Las Pipinas tiene varias actividades además de poder contemplar sus paisajes. Allí se pueden realizar paseos tranquilos por sus calles, recorriendo la histórica planta industrial. Además, los alrededores son perfectos para caminatas en familia, paseos en bicicleta o relajarse al aire libre, disfrutando de un entorno natural y silencioso.

Cómo llegar a Pipinas

Llegar a Pipinas es sencillo: por auto, se puede acceder desde Buenos Aires en aproximadamente dos horas a través de la Autopista Buenos Aires–La Plata y las rutas provinciales 36 y 11. También es posible combinar transporte público y remis, aunque con frecuencias limitadas, lo que contribuye a mantener la tranquilidad del lugar.

Para quienes buscan una escapada rural cerca de Buenos Aires, Las Pipinas representa un destino ideal: menos ruido, menos pantallas y más naturaleza. Un lugar donde la desconexión es real y la calma permite recargar energías antes de volver a la rutina urbana.