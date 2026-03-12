Un destino ideal para pareja Foto: Foto generada con IA

Cuando se acerca un fin de semana largo o simplemente aparecen esas ganas irresistibles de desconectar, muchas parejas piensan automáticamente en los clásicos de la Costa Atlántica. Pero si buscás un destino distinto, íntimo, rodeado de naturaleza y con playas amplias donde la tranquilidad es protagonista, hay un rincón a solo 4 horas de Buenos Aires que se está convirtiendo en el favorito de quienes viajan de a dos: Mar de las Pampas, un pequeño paraíso entre el bosque y el mar.

Un refugio entre pinos y eucaliptos pensado para dos

Lo que diferencia a este destino de otros balnearios es su ambiente silencioso, relajado y completamente inmerso en la naturaleza. El pueblo está envuelto por un bosque de pinos y eucaliptos, que crea un microclima ideal para caminar tomados de la mano, disfrutar de la sombra natural o simplemente perderse entre senderos que parecen sacados de una postal.

Las calles de arena, la ausencia de ruidos urbanos y la sensación de estar lejos de todo —pero cerca al mismo tiempo— lo vuelven un destino soñado para parejas que buscan conexión, intimidad y calma absoluta.

Playas amplias, tranquilas y perfectas para relajarse juntos

Si estás buscando playas donde no haya que pelear por un lugar para poner la lona, acá vas a encontrar exactamente lo contrario a los centros más concurridos como Pinamar o Cariló. En Mar de las Pampas, las playas son anchas, limpias y con un nivel de tranquilidad que sorprende incluso en fechas de alta demanda.

Caminar descalzos por la orilla, escuchar solo el sonido del mar y disfrutar del viento entre los médanos se convierte en un plan romántico por naturaleza. Nada de parlantes, nada de caos: este es un destino donde la premisa es bajar un cambio y reconectar.

Mar de las Pampas, Villa Gesell. Foto: Tripadvisor.

Atardeceres que parecen pensados para un momento a solas

Uno de los mayores atractivos para parejas son sus atardeceres. La combinación de mar, médanos y bosque crea una iluminación dorada que transforma cada tarde en un espectáculo. Para muchos visitantes, este momento es ideal para brindar, sacar fotos o simplemente quedarse abrazados mirando el horizonte.

Gastronomía íntima y artesanal

A diferencia de otros balnearios donde predominan los restaurantes masivos, Mar de las Pampas ofrece cafés pequeños, restaurantes artesanales y propuestas caseras. Según TN, la experiencia gastronómica apuesta por panadería artesanal, parrillas con productos de calidad y espacios con ambientación cálida, perfecta para una noche romántica.

Es el tipo de destino donde podés comer rico sin apuro, sin multitudes y con una ambientación pensada para el disfrute.

Actividades para parejas que quieren algo más que playa

Aunque la playa es la gran protagonista, el bosque invita a sumar otras experiencias ideales para dos:

Caminatas entre senderos arbolados , rodeados de pinos y silencio.

Paseos en bicicleta por las calles de arena.

Cabalgatas al atardecer , un clásico de la zona.

Visita al Faro Querandí , ubicado en una reserva natural cercana, ideal para una mini aventura.

Yoga frente al mar o lectura bajo los árboles, para quienes buscan un descanso profundo.

Cada una de estas actividades potencia el espíritu del lugar: cero estrés, contacto con la naturaleza y tiempo de calidad.

Mar de las Pampas. Foto: Tripadvisor.

Cabañas para dos escondidas entre los árboles

La oferta de alojamiento es una de las razones por las que tantas parejas recomiendan este destino. Las cabañas y aparts están dispersos entre los árboles, muchos con chimenea, decks privados, hidromasaje y ventanales que dan directo al bosque.La vibra es clara: relax, intimidad y desconexión.

¿Por qué es el destino ideal para parejas?

Porque combina todo lo que una escapada romántica necesita:

Naturaleza sin intervención excesiva

Playas tranquilas

Gastronomía artesanal

Poca gente

Atardeceres memorables

Alojamiento íntimo

Actividades pensadas para disfrutar de a dos

Y todo esto, sin tener que manejar por horas y horas.

Si buscás una escapada romántica diferente, este destino entre bosque y playa es la respuesta.