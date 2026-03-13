Romang, Santa Fe Foto: Turismo Romang

En Semana Santa, varias familias buscan hacer una mini escapada para relajarse unos días, vivir aventuras y desconectarse de las grandes ciudades. Por eso, al norte de Santa Fe, se encuentra un destino donde el ritmo cotidiano parece desacelerarse e invitar a la reflexión.

Entre paisajes de río, vegetación costera y caminos tranquilos, este pequeño pueblo llamado Romang se convirtió en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza y descanso. Se trata de una localidad ubicada a orillas del Río Paraná, que sorprende por su extensa playa natural, perfecta para desconectar de las grandes ciudades.

Romang, Santa Fe Foto: Turismo Romang

Con su paisaje típico del litoral argentino, Romang combina bancos de arena, vegetación ribereña y amplios espacios al aire libre que invitan a pasar el día junto al río. Uno de sus atractivos es, sin dudas, su balneario muy visitado durante el verano por habitantes de la región.

Allí, las familias se juntan a tomar mate en la arena, refrescarse en el río, dar un paseo con su mascota o simplemente contemplar los maravillosos atardeceres sobre el Paraná. Además de la playa, el entorno ofrece múltiples actividades para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza.

Romang, Santa Fe Foto: Turismo Romang

Qué hacer en Romang, el mágico pueblito a orillas del Río Paraná

Entre las propuestas más elegidas por los visitantes se destacan la pesca deportiva en el río Paraná, los paseos en lancha por la costa, caminatas por la ribera y los maravillosos recorridos en bicicleta por el pueblo y sus alrededores.

Romang se encuentra a unos 260 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, en el norte provincial y a 8 horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 11 hacia el norte y luego conectar con accesos provinciales que conducen directamente al pueblo, atravesando paisajes característicos del litoral.

Romang, Santa Fe Foto: Turismo Romang

La localidad también está cerca de otros destinos importantes de la región, como Reconquista y Avellaneda, que ofrecen propuestas gastronómicas y culturales. Además, cruzando el río se puede acceder a Goya, una ciudad muy conocida por la pesca deportiva.

Entre el sonido del río, las caminatas por la costa y la calma típica de los pueblos del interior, este rincón de Santa Fe invita a desconectarse y disfrutar de la naturaleza sin apuro.