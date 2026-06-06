Mundial del Mate: cuáles son las marcas de yerba que compiten y la historia secreta detrás del certamen

Mundial de Mate en Buenos Aires Foto: museo del mate

La yerba mate ya no es solo una costumbre cotidiana: en 2026 dio un paso histórico con la llegada del primer Mundial de la Yerba Mate, un certamen internacional que busca evaluar calidad, identidad y diversidad con criterios técnicos comparables a los de industrias como el vino, el café o los destilados. El evento se realiza del 5 al 7 de junio en el Museo del Mate, sobre Avenida de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, y nació con una ambición clara: convertir a la infusión más emblemática del Cono Sur en un producto con reconocimiento global.

Pero el Mundial del Mate no solo abre una nueva etapa comercial. También reactiva una pregunta de fondo: ¿cómo llegó una bebida ancestral, nacida mucho antes de las fronteras modernas, a ocupar hoy el centro de una competencia internacional? Para entender la magnitud del fenómeno hay que retroceder varios siglos, hasta el mundo guaraní, donde la Ilex paraguariensis era bebida, medicina, objeto ritual y hasta moneda de intercambio. Más tarde, los jesuitas impulsaron su cultivo sistemático y su expansión regional, razón por la cual durante mucho tiempo fue conocida como “té de los jesuitas”.

Del ritual guaraní al negocio global: por qué el Mundial del Mate marca un antes y un después

La historia del mate empezó mucho antes de que existieran Argentina, Paraguay, Uruguay o Brasil como Estados nacionales. Los pueblos guaraníes fueron quienes identificaron el valor de la planta y difundieron su consumo en la región. Con la colonización, la infusión fue adoptada por españoles y criollos, y las misiones jesuíticas perfeccionaron técnicas de cultivo, secado y circulación comercial. Esa evolución explica por qué hoy el mate conserva una doble condición: símbolo cultural e industria regional al mismo tiempo.

Del 5 al 7 de junio, el Museo del Mate en CABA reúne a expertos de todo el mundo para evaluar más de 300 muestras y celebrar la diversidad de la infusión más emblemática del Cono Sur. Foto: cortesía mundial del mate

En la Argentina, esa centralidad quedó cristalizada incluso en la legislación: la Ley 26.871 declaró al mate infusión nacional en 2013, consolidando su valor identitario y promoviendo sus tradiciones en actividades oficiales. En paralelo, el sector avanzó en herramientas de diferenciación como el sello Indicación Geográfica Yerba Mate Argentina, que vincula calidad, origen y trazabilidad con la región productora de Misiones y norte de Corrientes.

Qué marcas de yerba participan del Mundial del Mate: las 12 que ya fueron confirmadas públicamente

Aunque el certamen reúne cientos de muestras y participación de varios países, el listado con nombre propio que fue difundido de manera abierta en medios regionales corresponde, sobre todo, a la delegación de Misiones, una de las más fuertes del evento. Según los reportes publicados en la previa y durante el arranque del Mundial, las 12 marcas misioneras confirmadas son: Titrayju, Tres Generaciones, Encanto, La Soberana, Progreso, Federal, Principios, Arapeguá, Lapacho Rosa, Zapeca Agroecológica, Saltos del Moconá y Atardecer.

No es un dato menor: estas marcas no representan una única forma de hacer yerba, sino un mapa mucho más amplio. Entre ellas hay propuestas tradicionales, orgánicas, agroecológicas y elaboraciones con sistema barbacuá, un método histórico de secado que remite a prácticas antiguas y que hoy vuelve a ganar prestigio por su perfil sensorial diferenciado. Esa diversidad explica por qué Misiones aparece como una de las grandes protagonistas del certamen.

La historia escondida detrás de las yerbas que buscan la corona

Lo más interesante del Mundial del Mate es que, detrás de cada paquete, hay una historia productiva que dialoga con siglos de tradición. El sistema barbacuá, por ejemplo, remite a formas de secanza asociadas históricamente al universo yerbatero y a la experiencia acumulada en la selva paranaense. También las producciones agroecológicas y orgánicas reflejan una etapa más reciente: la búsqueda de valor agregado, identidad territorial y trazabilidad, hoy cada vez más demandadas por consumidores y mercados.

Qué yerba descubrir en el Museo del Mate Foto: Instagram Museo del Mate

En ese sentido, el certamen funciona como una vidriera de época. Ya no se trata únicamente de vender volumen, sino de contar qué hay detrás del sabor: origen, molienda, estacionamiento, método de secado, equilibrio entre hoja, palo y polvo. Incluso el sistema de evaluación fue diseñado para que la marca quede fuera de escena y el producto hable por sí solo, a través de catas a ciegas y protocolos técnicos cada vez más rigurosos.

De 160 muestras a más de 300 y 430: cómo creció el Mundial del Mate en pocos meses

Otra señal del impacto del evento es su propio crecimiento. A fines de abril, la cobertura periodística hablaba de más de 160 muestras y participación inicial de países productores tradicionales. Semanas después, en la previa formal del Mundial, distintos reportes elevaron la cifra a más de 300 muestras de siete países. Y ya en la apertura, otra cobertura informó que la convocatoria había superado las expectativas con más de 430 muestras y presencia de 14 países, además de subsedes y activaciones internacionales.

Yerbas a la venta Foto: Yasmin Ali Canal 26

Lejos de ser una contradicción, esa evolución muestra que el Mundial del Mate se fue ampliando a medida que sumó apoyo institucional, jurados internacionales y productores de distintas escalas. El propio sitio oficial lo presenta como el primer certamen internacional dedicado exclusivamente a reconocer la calidad, identidad y diversidad de la yerba mate y sus derivados, con jurado especializado, protocolo transparente y participación tanto de grandes marcas como de pequeños emprendimientos.

Por qué este certamen puede cambiar para siempre el negocio de la yerba mate

Durante décadas, el mate fue visto sobre todo como un ritual de consumo y una marca de identidad. El giro actual consiste en agregarle una capa nueva: la de la lectura técnica. Eso no le quita tradición; por el contrario, puede fortalecerla. Evaluar aroma, sabor, persistencia, tipicidad, molienda y equilibrio permite comparar productos, profesionalizar la conversación y abrir nuevas oportunidades de exportación para marcas que antes quedaban invisibilizadas fuera del circuito local.

En el fondo, el Mundial del Mate también pone en escena una verdad histórica: la yerba siempre fue más que una bebida. Fue cultura guaraní, fue mercancía colonial, fue trabajo rural, fue identidad nacional y ahora busca ser, además, una categoría premium con lenguaje global. Que doce marcas misioneras ya compitan con nombre propio es una muestra concreta de ese cambio. La historia del mate no quedó atrás: se está reescribiendo, ronda a ronda, paquete a paquete, cata a ciegas mediante.