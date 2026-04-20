El Hipódromo de San Isidro será escenario de una gran celebración por el 25 de Mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

El espíritu patrio se vive mejor al aire libre, con buena comida y música. Este fin de semana largo, el Hipódromo de San Isidro se convertirá en uno de los grandes puntos de encuentro para celebrar el 25 de Mayo, con una propuesta que combina gastronomía típica argentina, productos regionales, artesanías y espectáculos en vivo, todo con entrada libre y gratuita.

Durante tres jornadas consecutivas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una feria pensada para toda la familia, en el marco de uno de los eventos más importantes del calendario del turf nacional.

Una feria con sabores de todo el país

La celebración reunirá una amplia variedad de comidas tradicionales argentinas, con food trucks y stands que ofrecerán platos clásicos de distintas regiones. Habrá desde carnes a la parrilla y choripanes, hasta empanadas salteñas y santiagueñas, sin faltar las recetas regionales que representan la identidad gastronómica del país.

Además de la propuesta culinaria, el recorrido se completa con una feria de productores regionales y artesanos, donde se podrán encontrar alimentos típicos, dulces, conservas, bebidas y objetos hechos a mano, ideales para llevarse un recuerdo o apoyar a emprendedores locales.

Música, bailes y cultura para celebrar el 25 de Mayo

La experiencia no se limita a la gastronomía. A lo largo de cada jornada, el público podrá disfrutar de shows en vivo, con música folklórica, danzas tradicionales y expresiones culturales que rinden homenaje a las raíces argentinas.

Feria gastronómica, productos regionales, artesanías y shows en vivo. Foto: QUEPASAWEB

Los espectáculos están pensados para todas las edades y buscan reforzar el clima festivo de una fecha emblemática, transformando el predio del hipódromo en un verdadero paseo cultural.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro donde se celebren las tradiciones, la diversidad cultural y el sentido de comunidad, en una fecha clave para la historia nacional.

En el marco del histórico Gran Premio 25 de Mayo

La feria se desarrollará en coincidencia con el Gran Premio 25 de Mayo, una de las carreras de caballos más tradicionales del país, que se disputará el domingo 24 al mediodía y que cada año convoca a los mejores ejemplares del turf argentino.

Este cruce entre gastronomía, cultura y deporte convierte al evento en una propuesta integral, ideal tanto para fanáticos de las carreras como para quienes buscan un plan distinto durante el fin de semana largo.

Días, horarios y cómo llegar

La fiesta se llevará a cabo el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo, con actividades que comenzarán desde las 11 de la mañana y se extenderán hasta pasadas las 22 horas.

Pastelitos, 25 de Mayo de 1810, efemérides, media

El ingreso será libre y gratuito, con acceso por avenida Márquez al 800. Además, quienes asistan contarán con estacionamiento sin cargo dentro del predio, un dato clave para quienes planean llegar en auto.

Un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos

Con entrada gratuita, múltiples propuestas gastronómicas, actividades culturales y un entorno amplio y al aire libre, la fiesta del 25 de Mayo en el Hipódromo de San Isidro se perfila como uno de los eventos destacados del fin de semana largo en Zona Norte.

Ya sea para almorzar, pasar la tarde o disfrutar de los shows nocturnos, la propuesta invita a celebrar las tradiciones argentinas de una manera distendida, festiva y accesible para todos.