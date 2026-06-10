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The Blue Train: así es el tren de lujo que cruza Sudáfrica en 31 horas, recorre viñedos y una histórica mina de diamantes

Desde su inauguración, el tren transportó a celebridades, mandatarios y viajeros de todo el mundo que buscan una experiencia única, donde el viaje es tan importante como el destino. Conocé más sobre su historia.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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The Blue Train, el tren de lujo que cruza Sudáfrica en 31 horas.
The Blue Train, el tren de lujo que cruza Sudáfrica en 31 horas. Foto: Facebook The Blue Train - South Africa
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Viajar en tren suele asociarse con la idea de trasladarse de un punto a otro. Pero en Sudáfrica existe una excepción que transforma el trayecto en el verdadero destino. Se trata de The Blue Train, una de las experiencias ferroviarias más exclusivas del mundo, un auténtico hotel cinco estrellas sobre rieles que une Pretoria y Ciudad del Cabo a través de algunos de los paisajes más fascinantes del continente africano.

Con más de siete décadas de historia y una reputación que lo ubica entre los trenes de lujo más prestigiosos del planeta, The Blue Train combina elegancia, gastronomía de primer nivel y hospitalidad sudafricana en un recorrido que invita a bajar el ritmo y disfrutar del viaje.

The Blue Train ofrece mucho más que un simple traslado. Se trata de un hotel cinco estrellas en movimiento que permite descubrir Sudáfrica desde una perspectiva diferente, con todas las comodidades de un alojamiento de alta gama y un servicio personalizado que lo ha convertido en un ícono del turismo de lujo.

The Blue Train es un hotel cinco estrellas que permite descubrir Sudáfrica desde una perspectiva diferente. Foto: Facebook The Blue Train - South Africa

Cómo es la ruta entre Pretoria y Ciudad del Cabo a bordo de The Blue Train

La ruta más famosa conecta Pretoria, cerca de Johannesburgo, con Ciudad del Cabo, recorriendo aproximadamente 1.600 kilómetros en unas 31 horas.

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Durante el trayecto, los pasajeros atraviesan paisajes que cambian constantemente: zonas semidesérticas, montañas, extensas llanuras y algunas de las regiones vitivinícolas más reconocidas de Sudáfrica.

Además de la ruta principal, en determinadas épocas del año se organizan itinerarios especiales y experiencias temáticas vinculadas al vino, la gastronomía o destinos emblemáticos como el Parque Nacional Kruger.

Las tarifas suelen rondar entre 1.500 y 2.000 euros por persona para el trayecto entre Pretoria y Ciudad del Cabo. Foto: Facebook The Blue Train - South Africa

La parada en Kimberley y el histórico Big Hole, la mina de diamantes más famosa del país

Uno de los momentos más interesantes del recorrido es la escala en Kimberley, una ciudad clave en la historia económica sudafricana. Allí, los viajeros pueden visitar el famoso Big Hole, considerado uno de los mayores pozos excavados manualmente del mundo.

La excursión permite conocer cómo la fiebre de los diamantes transformó la región a finales del siglo XIX y convirtió a Kimberley en uno de los centros mineros más importantes del planeta.

Suites de lujo, gastronomía gourmet y servicio personalizado durante todo el viaje

Desde el momento en que los pasajeros suben al tren, el ambiente transmite elegancia y exclusividad. Maderas nobles, detalles clásicos, alfombras y una atención permanente crean una atmósfera que recuerda a la época dorada de los grandes viajes ferroviarios.

Las suites cuentan con aire acondicionado, baño privado, camas confortables y amplios espacios para relajarse. Foto: Facebook The Blue Train - South Africa

Las suites cuentan con aire acondicionado, baño privado, camas confortables y amplios espacios para relajarse mientras el paisaje avanza detrás de la ventana. Las categorías superiores incluyen incluso bañera privada.

Cuánto cuesta viajar en The Blue Train y qué incluye la tarifa

Las tarifas suelen rondar entre 1.500 y 2.000 euros ($1.987.512 y $3.312.520) por persona para el trayecto entre Pretoria y Ciudad del Cabo, dependiendo de la categoría y temporada de la suite elegida.

El precio incluye excursiones programadas y servicio de mayordomo 24 horas durante todo el recorrido. Foto: Facebook The Blue Train - South Africa

El precio incluye alojamiento, bebidas premium, comidas, excursiones programadas y servicio de mayordomo 24 horas durante todo el recorrido, por lo que el pasajero prácticamente no debe preocuparse por ningún gasto adicional.

Por qué The Blue Train es una de las experiencias ferroviarias más exclusivas de África

En una época marcada por la velocidad y los viajes exprés, The Blue Train propone exactamente lo contrario: detenerse, observar y disfrutar.

La combinación de paisajes espectaculares, hospitalidad sudafricana, historia y gastronomía convierte a este tren en una de las experiencias turísticas más memorables del continente africano.

No es simplemente una forma de viajar entre dos ciudades. Es una invitación a redescubrir el placer del recorrido y a vivir Sudáfrica desde una perspectiva privilegiada, donde cada kilómetro forma parte de la aventura.

TrenesTurismoSudáfrica
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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