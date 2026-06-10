Tiradito de salmón y maracuyá, conchas a la parmesana y ceviche nikkei: el restaurante de mar más popular de Saavedra

Restaurante García del Mar. Foto: Instagram/garciadelmaresto

En los últimos años, la gastronomía nikkei se consolidó como una de las tendencias culinarias más populares de la Argentina. Esta cocina, que combina la precisión y las técnicas japonesas con los sabores intensos y los ingredientes característicos de Perú, conquistó a miles de comensales gracias a una propuesta única donde el pescado fresco, los cítricos y las salsas son protagonistas.

Su origen se remonta a la llegada de inmigrantes japoneses a Perú, quienes adaptaron sus conocimientos culinarios a los productos locales. De ese encuentro entre dos culturas nació una cocina que hoy es reconocida en todo el mundo y que sigue sumando adeptos.

En ese contexto, hay un restaurante en Buenos Aires que busca llevar esta fusión un paso más allá y convertir cada comida en una experiencia completa.

Restaurante García del Mar. Foto: Instagram/garciadelmaresto

Un rincón nikkei en la ciudad

“Dos culturas, un mismo mar” es el concepto que define a García del Mar, un restaurante ubicado en el barrio de Saavedra que apuesta por acercar la esencia de la cocina nikkei a sus clientes. Desde el momento en que los comensales se sientan a la mesa, la experiencia comienza con detalles que marcan la diferencia, como el tradicional otoshi japonés que reemplaza a la clásica panera.

“García del Mar es una experiencia. Queremos que la gente sienta que está viviendo algo distinto, no solo por la comida, sino también por el ambiente y la atención. Nuestro equipo está preparado para explicar cada plato y acompañar a quienes quizás prueban la cocina nikkei por primera vez”, explica Juan Jorge, encargado del restaurante y referente del proyecto.

Con tres años de trayectoria en el barrio, el local fue uno de los primeros en apostar por el crecimiento gastronómico de la avenida García del Río. Hoy, se convirtió en uno de los puntos más concurridos de la zona y suele trabajar con reservas durante los fines de semana.

Restaurante García del Mar. Foto: Instagram/garciadelmaresto

Dónde queda y cómo llegar al restaurante

El restaurante García del Mar está ubicado sobre la avenida García del Río 2855, en el corazón del barrio porteño de Saavedra, una de las zonas gastronómicas que más creció en los últimos años.

Se puede llegar fácilmente en auto desde la avenida General Paz o la avenida Cabildo. También es accesible en transporte público, ya que varias líneas de colectivo circulan por la zona y se encuentra a pocas cuadras del Parque Saavedra, uno de los puntos de referencia del barrio.

El restaurante abre todos los días para almuerzo y cena y, debido a la alta demanda durante los fines de semana, recomiendan reservar con anticipación.

Qué se puede comer en García del Mar, un resto para los fans de la comida de mar

La carta reúne algunas de las preparaciones más representativas de la cocina nikkei. Entre las opciones más elegidas aparecen el tiradito de salmón y maracuyá, las conchas a la parmesana y el ceviche nikkei, platos que reflejan a la perfección la combinación de técnicas japonesas con sabores peruanos.

El sushi también ocupa un lugar destacado dentro de la propuesta, con alternativas que van desde los rolls tradicionales hasta creaciones propias inspiradas en esta fusión gastronómica. Una de las opciones más pedidas es el clásico “barquito”, ideal para compartir y degustar distintas variedades en una misma mesa.

Restaurante García del Mar. Foto: Instagram/garciadelmaresto

La experiencia se completa con postres típicos peruanos, como el suspiro limeño y la torta tres leches, además de una selección de cócteles elaborados con pisco, el destilado emblemático de Perú. Todo forma parte de una propuesta que busca que cada visita sea mucho más que una simple salida a comer.