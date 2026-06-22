El pueblo costero oculto en la Costa Atlántica que tiene playas vírgenes y naturaleza intacta: ideal para ir en vacaciones de invierno

Entre acantilados y playas solitarias: por qué Centinela del Mar es una rareza turística Foto: Instagram @proyectocentineladelmar

En un tramo poco conocido de la Costa Atlántica bonaerense, Centinela del Mar se presenta como un destino más que singular. Con apenas 4 habitantes permanentes, este pequeño enclave combina playas vírgenes, acantilados y un entorno natural que permanece prácticamente sin intervención humana.

La falta de infraestructura turística masiva es parte de su atractivo. No hay hoteles de cadenas ni balnearios organizados, lo que convierte a Centinela del Mar en un sitio elegido por quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza en su estado más puro.

Dónde queda Centinela del Mar y cómo llegar a este pueblo costero

Ubicado en el partido de General Alvarado, al sur de Miramar, el paraje se alcanza a través de caminos rurales que atraviesan campos abiertos y paisajes agrestes. El viaje, lejos de ser un obstáculo, forma parte de la experiencia: a medida que se avanza, el ruido urbano queda atrás y el entorno se vuelve cada vez más silencioso.

Para llegar en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la ruta más habitual tiene una duración aproximada de 6 horas y 34 minutos:

Ruta 2 hasta Mar del Plata: salir de CABA por la Autovía 2 en dirección al sur. Ruta 11 hacia Miramar: desde Mar del Plata, tomar la Ruta Provincial 11 pasando por Miramar y Mar del Sud. Tramo de tierra: Luego de Mar del Sud, la Ruta 11 se transforma en un camino de tierra vecinal de unos 30 kilómetros que te dejará directamente en la entrada de Centinela del Mar.

Playas vírgenes y naturaleza intacta: qué hacer en esta escapada ideal

Las playas vírgenes son, sin duda, el gran imán del lugar. Amplias, abiertas y sin edificaciones, permiten caminar durante kilómetros sin cruzarse con otras personas. El sonido del mar y el viento dominan el paisaje.

Centinela del Mar, el paraje bonaerense que combina naturaleza intacta, historia y desconexión Foto: Instagram @proyectocentineladelmar

El entorno natural invita a realizar actividades simples pero reconfortantes: caminatas por la costa, observación de aves y fotografía de paisajes. La naturaleza intacta ofrece postales únicas, especialmente durante el invierno, cuando el clima intensifica la sensación de aislamiento.

Además, los acantilados cercanos aportan una perspectiva distinta del mar y constituyen un espacio privilegiado para quienes buscan desconectar del ritmo cotidiano.

Cuáles son las reliquias científicas que esconde la localidad de General Alvarado en su costa

Más allá de su atractivo paisajístico, la zona de General Alvarado también destaca por sus reliquias científicas. En los acantilados y alrededores se han hallado restos fósiles y evidencias geológicas que resultan de interés para investigadores y especialistas.

Estos hallazgos convierten al área en un sitio relevante para el estudio del pasado natural de la región. Aunque no se trata de un circuito turístico tradicional, el valor científico añade una dimensión extra a la experiencia de visitar este rincón costero.

Hogar de los tehuelches: el valor histórico y cultural de la región de Centinela del Mar

Antes de convertirse en este refugio casi inhóspito, la zona fue territorio de los Tehuelches, pueblos originarios que habitaron gran parte de la Patagonia y la costa bonaerense. Su presencia dejó huellas culturales que aún hoy forman parte de la identidad del lugar.

Centinela del Mar, en la Costa Atlántica. Foto: Facebook / Centinela del Mar | Mejorada con IA.

El paso del tiempo no ha borrado completamente ese legado. La historia de estos pueblos aporta profundidad al paisaje y permite comprender la relevancia cultural de un territorio que hoy parece detenido en el tiempo.

En conjunto, Centinela del Mar se posiciona como una alternativa distinta dentro de la Costa Atlántica. Su combinación de naturaleza intacta, historia y ciencia lo convierte en un destino ideal para quienes buscan algo más que sol y playa.