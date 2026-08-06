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Parece un pueblo de la Edad Media, pero está a minutos de CABA: tiene castillos, puentes y callecitas medievales

Con castillos, puentes de piedra, molinos y callecitas empedradas, este rincón del conurbano parece sacado de la Europa medieval. Dónde queda, cómo llegar y cuál es su historia.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Castillos, torres y puentes de piedra forman parte del paisaje de Campanópolis, uno de los destinos más curiosos de la provincia de Buenos Aires.
Castillos, torres y puentes de piedra forman parte del paisaje de Campanópolis, uno de los destinos más curiosos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Campanópolis
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A solo 45 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, existe un lugar que parece desafiar la geografía y el tiempo. Se trata de Campanópolis, una aldea construida con materiales reutilizados que recrea el encanto de los antiguos pueblos europeos y se convirtió en una de las salidas más buscadas cerca de CABA.

El predio está ubicado en González Catán, partido de La Matanza, y ocupa más de 200 hectáreas donde conviven construcciones inspiradas en la arquitectura medieval, espacios verdes, lagos y senderos rodeados de naturaleza.

La historia detrás de la aldea medieval que nació en Buenos Aires

El proyecto fue impulsado por el empresario Antonio Campana, quien comenzó a recuperar piezas provenientes de demoliciones y antiguas edificaciones. Con el paso de los años, aquella iniciativa personal se transformó en un complejo turístico único en el país.

El resultado es una ciudad de fantasía integrada por castillos, torres, molinos, puentes de piedra y calles empedradas, elementos que generan la sensación de estar recorriendo un rincón de Europa sin salir de la provincia de Buenos Aires.

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Vista panorámica de Campanópolis con castillos, torres medievales y construcciones de piedra en González Catán.
Castillos, torres y puentes de piedra forman parte del paisaje de Campanópolis, uno de los destinos más curiosos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Campanópolis

Qué se puede hacer en Campanópolis

La entrada incluye una visita guiada de aproximadamente 90 minutos, durante la cual los visitantes conocen la historia del lugar, sus construcciones más emblemáticas y los detalles del proceso de creación del predio.

Una vez finalizado el recorrido guiado, el público puede continuar explorando el complejo de forma libre hasta el horario de cierre. Esto permite recorrer con calma algunos de los sectores más fotografiados de la aldea.

Entre sus principales atractivos se destacan los castillos medievales, las torres panorámicas, los puentes de madera y piedra, las plazas temáticas, las fuentes ornamentales, los lagos artificiales y distintos edificios que funcionan como museos o espacios de exhibición.

Los miradores y senderos también son protagonistas. Muchos visitantes eligen el lugar para realizar caminatas, sacar fotografías y disfrutar de un paisaje diferente a pocos kilómetros de la capital.

Vista panorámica de Campanópolis con castillos, torres medievales y construcciones de piedra en González Catán.
Castillos, torres y puentes de piedra forman parte del paisaje de Campanópolis, uno de los destinos más curiosos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Campanópolis

Gastronomía y servicios para pasar todo el día

Debido a la extensión del predio, Campanópolis dispone de un sector gastronómico con opciones para almorzar o merendar durante la visita.

La oferta incluye pizzas, empanadas, sándwiches, wraps, tartas, cafetería y bebidas. Además, cuenta con una tienda donde se venden recuerdos y artículos vinculados con la historia y la identidad del lugar.

Cuánto cuesta la entrada y cómo llegar

La entrada general tiene un valor de $20.000 por persona. Los menores de 2 años ingresan sin cargo, mientras que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden acceder gratuitamente con reserva previa y sujeto a disponibilidad.

Vista panorámica de Campanópolis con castillos, torres medievales y construcciones de piedra en González Catán.
Castillos, torres y puentes de piedra forman parte del paisaje de Campanópolis, uno de los destinos más curiosos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Campanópolis

Las visitas se realizan exclusivamente con entradas adquiridas de manera online. Para llegar desde CABA en auto, una de las alternativas más utilizadas es tomar Avenida General Paz, continuar por la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 31,2 y seguir la cartelería hacia el ingreso.

Quienes opten por el transporte público pueden viajar en el tren Belgrano Sur hasta la estación González Catán y completar el trayecto en taxi o remís. Gracias a su cercanía y a su estética de cuento, Campanópolis se posiciona como una de las propuestas más originales para una escapada familiar cerca de Buenos Aires.

CampanópolisTurismoProvincia de Buenos Aires
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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