Tiene una laguna, una costanera y rincones históricos: el destino cerca de CABA, ideal para una escapada este fin de semana largo. Foto: Municipalidad de Monte.

Para quienes buscan una escapada sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires, San Miguel del Monte es una alternativa que combina naturaleza, tranquilidad e historia. Ubicado a unos 100 kilómetros de CABA, este pueblo permite disfrutar de un fin de semana diferente sin necesidad de hacer un viaje largo.

Uno de sus principales atractivos es la Laguna de Monte, un espacio ideal para caminar, descansar frente al agua y disfrutar del paisaje. La zona de la costanera es uno de los puntos más elegidos por los visitantes, especialmente para pasar unas horas al aire libre.

Una laguna para disfrutar de la naturaleza

La Laguna de Monte es el corazón turístico de San Miguel del Monte. Sus alrededores ofrecen un paisaje tranquilo, con espacios verdes y sectores para sentarse a contemplar el agua.

San Miguel del Monte Foto: Wikipedia

Durante una visita también se pueden realizar actividades recreativas y disfrutar de la costanera, especialmente durante las horas de menor temperatura. El entorno resulta ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y pasar tiempo al aire libre.

Un pueblo con mucha historia

Además de sus paisajes naturales, San Miguel del Monte cuenta con un importante patrimonio histórico. Su casco urbano conserva construcciones y espacios que permiten conocer parte de la historia bonaerense.

Entre los lugares destacados se encuentra la Parroquia San Miguel Arcángel, ubicada frente a la plaza principal. También se puede recorrer la Plaza Adolfo Alsina y caminar por las calles del centro para observar edificios tradicionales.

Otro punto de interés es el Rancho de Rosas, una construcción vinculada a la historia de Juan Manuel de Rosas y uno de los sitios históricos más reconocidos de la localidad.

Qué hacer durante una escapada

Una visita de fin de semana permite combinar diferentes propuestas. Durante el día, la laguna y la costanera son ideales para pasear y disfrutar del paisaje, mientras que el centro invita a recorrer sus espacios históricos.

San Miguel del Monte. Foto: Municipalidad de Monte.

También es posible aprovechar la gastronomía local y recorrer los comercios de la zona céntrica. Para quienes prefieren un plan más tranquilo, simplemente caminar alrededor de la laguna y disfrutar de los espacios verdes puede ser suficiente para aprovechar la escapada.

Una opción para el próximo fin de semana largo

Por su cercanía con CABA y la variedad de propuestas, San Miguel del Monte es una alternativa para quienes quieren hacer turismo dentro de la provincia de Buenos Aires sin recorrer grandes distancias.

Laguna, naturaleza, historia y una costanera para caminar forman parte de una propuesta que se puede disfrutar tanto en una escapada corta como durante un fin de semana largo.