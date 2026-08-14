comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene una laguna, una costanera y rincones históricos: el destino cerca de CABA, ideal para una escapada este fin de semana largo

Esta a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Qué ofrece.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tiene una laguna, una costanera y rincones históricos: el destino cerca de CABA, ideal para una escapada este fin de semana largo.
Tiene una laguna, una costanera y rincones históricos: el destino cerca de CABA, ideal para una escapada este fin de semana largo. Foto: Municipalidad de Monte.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Para quienes buscan una escapada sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires, San Miguel del Monte es una alternativa que combina naturaleza, tranquilidad e historia. Ubicado a unos 100 kilómetros de CABA, este pueblo permite disfrutar de un fin de semana diferente sin necesidad de hacer un viaje largo.

Uno de sus principales atractivos es la Laguna de Monte, un espacio ideal para caminar, descansar frente al agua y disfrutar del paisaje. La zona de la costanera es uno de los puntos más elegidos por los visitantes, especialmente para pasar unas horas al aire libre.

Una laguna para disfrutar de la naturaleza

La Laguna de Monte es el corazón turístico de San Miguel del Monte. Sus alrededores ofrecen un paisaje tranquilo, con espacios verdes y sectores para sentarse a contemplar el agua.

Palacio Municipal
San Miguel del Monte Foto: Wikipedia

Durante una visita también se pueden realizar actividades recreativas y disfrutar de la costanera, especialmente durante las horas de menor temperatura. El entorno resulta ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y pasar tiempo al aire libre.

Contenido Recomendado

Viajó a uno de los destinos más despoblados de Buenos Aires y encontró una razón para quedarse:“El pueblo vuelve a vivir”

Viajó a uno de los destinos más despoblados de Buenos Aires y encontró una razón para quedarse: “El pueblo vuelve a vivir”

El pueblito gauchesco con río, parrillas y asado a la estaca que guarda casi 300 años de historia argentina

El pueblito gauchesco con río, parrillas y asado a la estaca que guarda casi 300 años de historia argentina

Un pueblo con mucha historia

Además de sus paisajes naturales, San Miguel del Monte cuenta con un importante patrimonio histórico. Su casco urbano conserva construcciones y espacios que permiten conocer parte de la historia bonaerense.

Entre los lugares destacados se encuentra la Parroquia San Miguel Arcángel, ubicada frente a la plaza principal. También se puede recorrer la Plaza Adolfo Alsina y caminar por las calles del centro para observar edificios tradicionales.

Otro punto de interés es el Rancho de Rosas, una construcción vinculada a la historia de Juan Manuel de Rosas y uno de los sitios históricos más reconocidos de la localidad.

Qué hacer durante una escapada

Una visita de fin de semana permite combinar diferentes propuestas. Durante el día, la laguna y la costanera son ideales para pasear y disfrutar del paisaje, mientras que el centro invita a recorrer sus espacios históricos.

San Miguel del Monte. Foto: Municipalidad de Monte.

También es posible aprovechar la gastronomía local y recorrer los comercios de la zona céntrica. Para quienes prefieren un plan más tranquilo, simplemente caminar alrededor de la laguna y disfrutar de los espacios verdes puede ser suficiente para aprovechar la escapada.

Una opción para el próximo fin de semana largo

Por su cercanía con CABA y la variedad de propuestas, San Miguel del Monte es una alternativa para quienes quieren hacer turismo dentro de la provincia de Buenos Aires sin recorrer grandes distancias.

Laguna, naturaleza, historia y una costanera para caminar forman parte de una propuesta que se puede disfrutar tanto en una escapada corta como durante un fin de semana largo.

PuebloEscapadasFin de semana largoBuenos AiresEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año:tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

    Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año: tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

  2. Soñó con ser Mar del Plata, fracasó como destino turístico y hoy es un paraíso de paz frente al mar

    Soñó con ser Mar del Plata, fracasó como destino turístico y hoy es un paraíso de paz frente al mar

  3. El Camino del Dulce de Leche:el pueblito a 90 kilómetros de CABA que ofrece una escapada dulce e irresistible

    El Camino del Dulce de Leche: el pueblito a 90 kilómetros de CABA que ofrece una escapada dulce e irresistible

  4. La alternativa ideal a Mar del Plata:el balneario donde viven solo 4 personas, tiene 23 km de playas vírgenes y no hay turismo masivo

    La alternativa ideal a Mar del Plata: el balneario donde viven solo 4 personas, tiene 23 km de playas vírgenes y no hay turismo masivo

  5. La Ciudad suma triciclos eléctricos para turistas:cómo funcionará la nueva propuesta de movilidad sustentable

    La Ciudad suma triciclos eléctricos para turistas: cómo funcionará la nueva propuesta de movilidad sustentable
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tensión por Vaca Muerta:China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

Tensión por Vaca Muerta: China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

El intendente de Lanús denunció “campaña sucia” por las pintadas de “Cristina Libre” en nombre de La Cámpora en el municipio

Los juicios laborales rompen récords en la Argentina pese a la vigencia de la reforma de Milei

Nuevos aviones F-16 para la Argentina:la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

Economía

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta:todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta: todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

Atención a los créditos hipotecarios:esto es lo que analiza el Ministerio de Economía para lanzar préstamos a tasas más bajas

El aumento al boleto de colectivos acerca el mínimo a los $1.200:conocé cuánto vas a pagar en transporte a partir de septiembre

Créditos hipotecarios:el plan del Gobierno para que los bancos presten más y vuelva a moverse el mercado inmobiliario

Internacionales

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado: la sorpresa entre vecinos y turistas

Dramáticas imágenes en Inglaterra:videos del avance de las llamas incontrolables, mientras las familias huyen de sus casas

Video escalofriante:un jugador de fútbol americano jugó con una serpiente venenosa escondida en su casco

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto:entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica