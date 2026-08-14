El “diamante negro” que se busca con perros y está escondido bajo tierra en dos pueblos bonaerenses

Chillar y Espartillar. Foto: Instagram @rodoreich

A simple vista, el paisaje parece conocido: caminos rurales, árboles alineados, aire frío de invierno y pueblos donde el tiempo todavía camina despacio. Pero bajo esa tierra bonaerense se esconde uno de los ingredientes más codiciados del mundo: la trufa negra, también llamada el “diamante negro” de la gastronomía.

En localidades como Chillar, partido de Azul, y Espartillar, partido de Saavedra, este hongo subterráneo se transformó en una joya productiva y turística. No crece a la vista ni se cosecha como cualquier fruto: aparece bajo tierra, asociado a las raíces de árboles como robles y encinas, y necesita del olfato entrenado de perros truferos para ser encontrado.

La escena tiene algo de película: el perro avanza entre los árboles, se detiene de golpe, huele el suelo y marca un punto exacto. Allí comienza la búsqueda. Con cuidado, los productores remueven la tierra hasta encontrar una pieza oscura, rugosa, pequeña y poderosa. Su aroma intenso explica por qué chefs de todo el mundo la consideran un producto de lujo.

De Europa a Buenos Aires: una historia con raíces antiguas

La trufa negra no nació en Argentina. Su historia está profundamente ligada a Europa, especialmente a regiones de Francia, Italia y España, donde durante siglos fue vista como un alimento misterioso, escaso y casi aristocrático. En la cocina francesa, la Tuber melanosporum, conocida como trufa negra de Périgord, ganó fama por su perfume único y su capacidad de transformar preparaciones simples en platos sofisticados.

Chillar y Espartillar. Foto: Instagram @municipiodeazul

Durante mucho tiempo, se creyó que producir trufas de calidad fuera de Europa era casi imposible. Sin embargo, el suelo argentino empezó a demostrar lo contrario. La provincia de Buenos Aires, con sectores de buen drenaje, inviernos fríos y condiciones adecuadas para el desarrollo de árboles micorrizados, logró convertirse en un escenario inesperado para este cultivo de paciencia.

La clave está en la micorrización, una asociación natural entre el hongo y la raíz del árbol. El árbol aporta nutrientes y la trufa colabora en la absorción de agua y minerales. Es una alianza silenciosa que puede tardar años en dar resultados. En muchos casos, las primeras trufas aparecen después del cuarto año, aunque la producción más importante llega bastante más tarde.

Chillar, el pueblo que convirtió la paciencia en sabor

En Chillar, una localidad bonaerense de tradición rural, la trufa negra encontró un lugar inesperado para crecer. Allí funciona Trufas La Esperanza, uno de los proyectos pioneros del país. El emprendimiento comenzó alrededor de 2010, impulsado por productores con vínculos europeos y con la idea de aprovechar la contraestación respecto de Europa, ya que en Argentina la cosecha se desarrolla durante el invierno, entre junio y agosto.

Chillar y Espartillar. Foto: Instagram @manuelchavarriaok

Ese detalle es fundamental: cuando en Europa no hay trufas frescas de invierno, Argentina puede ofrecerlas. Por eso, la producción local despertó interés en mercados internacionales y también en restaurantes argentinos que buscan trabajar con un ingrediente fresco, cercano y de altísima calidad.

Pero Chillar no solo ofrece producción. También propone una experiencia turística diferente: recorrer la plantación, conocer cómo se prepara el suelo, ver trabajar a los perros y comprender por qué este hongo no se improvisa. Cada trufa representa años de espera, inversión, conocimiento técnico y una dosis enorme de paciencia.

Espartillar, el pueblo que hizo fiesta alrededor de la trufa negra

A más de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Espartillar se consolidó como otro punto clave de la truficultura argentina. Allí se encuentra Trufas del Nuevo Mundo, un emprendimiento que comenzó a tomar forma en la década de 2010 y que se convirtió en referencia nacional por su escala, su producción y su vínculo con la gastronomía.

Chillar y Espartillar. Foto: Instagram @municipiodeazul

La localidad, de espíritu tranquilo y rural, comenzó a ganar visibilidad gracias a TRUFAR, la Fiesta de la Trufa Negra Argentina. En 2026, el evento celebró su quinta edición los días 13 y 14 de junio en el Club Sportivo Belgrano, con cocina en vivo, degustaciones, charlas, visitas a la trufera, catas, productores regionales y demostraciones de búsqueda con perros.

Chillar y Espartillar. Foto: Instagram @municipiodeazul

La fiesta no solo muestra un producto gourmet. También pone en valor la identidad del sudoeste bonaerense: pueblos chicos, productores innovadores, cocineros, emprendedores y visitantes que encuentran en la trufa una excusa perfecta para mirar el campo con otros ojos.

Por qué se la llama “diamante negro”

El apodo no es exagerado. La trufa negra es difícil de producir, no se ve a simple vista, tiene una temporada limitada y su aroma alcanza el punto ideal solo cuando madura bajo tierra. Además, una vez cosechada, es delicada y debe conservarse correctamente para no perder frescura.

Su valor también está asociado a su intensidad. No hace falta usar grandes cantidades: apenas unas láminas pueden perfumar huevos, pastas, risottos, carnes, papas o quesos. Ese poder aromático la transformó en un objeto de deseo para la alta cocina, pero en los pueblos bonaerenses también empieza a aparecer en propuestas más accesibles, como pizzas, omelettes, hamburguesas gourmet y platos de feria.