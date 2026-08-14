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Alfajores, chocolates y dulces: ya comenzó Fiesta Nacional de la Dulzura que reúne sabores, música y actividades para todos

Uno de los momentos más esperados de la fiesta será el sábado, cuando se realice la elección del Mejor Alfajor Merlino 2026, una competencia que busca destacar la producción gastronómica de la región.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Fiesta Nacional de la Dulzura.
Fiesta Nacional de la Dulzura. Foto: agenciasanluis.com
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La 35ª Fiesta Nacional de la Dulzura comenzó este viernes 14 de agosto en Villa de Merlo, San Luis, y se extenderá hasta el domingo 16 con una amplia programación que combina gastronomía, producción local, música, danza y actividades para toda la familia.

El tradicional evento se desarrolla en el predio ubicado en Carlos Gardel y ruta provincial N° 1, con actividades desde las 11 de la mañana durante las tres jornadas. La apertura oficial tiene lugar este viernes a las 18, con el tradicional corte de cintas. La entrada es libre y gratuita.

Durante la primera jornada, la gastronomía ocupa un lugar central con distintas propuestas de cocina en vivo. Entre ellas se encuentran “Cocinamos con Hidromiel”, “Los caminos del té”, la elaboración de un brownie con ganache de chañar y tierra de patay y la preparación de la tradicional mazamorra.

Fiesta Nacional de la Dulzura. Foto: agenciasanluis.com

La agenda también incluye presentaciones de ballets, músicos y agrupaciones locales. El cierre de la jornada estará a cargo de La Fórmula, que llevará su música al escenario principal.

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Elección del Mejor Alfajor Merlino 2026

El sábado 15 llegará uno de los momentos más esperados de la fiesta: la elección del Mejor Alfajor Merlino 2026, una competencia que busca destacar la producción gastronómica de la región.

La jornada contará además con demostraciones y propuestas culinarias, entre ellas alternativas de panificación para personas celíacas y diabéticas. También se realizará una preparación de pavlova con curd de vainilla y frutas de estación de producción local.

Por la noche, la programación estará orientada al rock y al blues, con la participación de distintas bandas. El cierre estará a cargo de Los Tipitos.

Fiesta Nacional de la Dulzura. Foto: agenciasanluis.com

Domingo con actividades para las infancias

El domingo 16 la fiesta tendrá una programación especialmente pensada para los más chicos y para poner en valor la cultura local. Dulzura Kids ofrecerá espectáculos y presentaciones de danza, mientras que Pequeños Cocineros tendrá a los alfajores merlinos como protagonistas.

Ese mismo día se llevará adelante la elección del Dulce más Rico 2026, otro de los grandes atractivos de esta edición. También se confirmó que el cierre de la fiesta será con la Peña de la Dulzura, una propuesta que reunirá música cuyana y folclore para despedir tres jornadas de celebración.

Una fiesta que impulsa la economía local

La programación también incluye la participación de instituciones y espacios de Villa de Merlo, como la Casa del Poeta, la UPrO y Mujeres en Red, que se sumarán a distintas actividades durante el fin de semana.

Fiesta Nacional de la Dulzura. Foto: agenciasanluis.com

Desde la Municipalidad remarcaron el impacto que genera la Fiesta Nacional de la Dulzura en la economía de la ciudad, especialmente para emprendedores y comerciantes. El evento también genera un importante movimiento en los sectores gastronómico, turístico y comercial.

Con entrada gratuita y propuestas para todas las edades, la 35ª Fiesta Nacional de la Dulzura ya comenzó en Villa de Merlo y continuará durante todo el fin de semana largo con sabores regionales, música, espectáculos y productos elaborados por emprendedores locales.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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