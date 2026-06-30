Se aproxima la Fiesta Provincial del Cerdo a la Estaca: cuándo, dónde y qué shows en vivo habrá

Cientos de familias disfrutan de una jornada a pura gastronomía criolla, con el tradicional cerdo a la estaca, shows en vivo y propuestas culturales que consolidan a Llambí Campbell. Foto: Fiesta del Cerdo a la Estaca

La Fiesta Provincial del Cerdo a la Estaca ya tiene fecha confirmada y vuelve a posicionarse como uno de los encuentros más esperados del calendario en la Provincia de Santa Fe. El próximo 12 de julio, Llambí Campbell será el epicentro de una jornada que combinará tradición campera, gastronomía criolla y shows en vivo, con una convocatoria que superará el millar de asistentes.

Con más de una década de historia, el evento alcanza su 13° edición consolidado dentro del circuito de turismo regional. La organización prevé la participación de entre 1.100 y 1.300 personas, en una propuesta pensada para disfrutar en familia, con entrada al mediodía y actividades durante toda la tarde.

Cuándo y dónde se realiza la Fiesta Provincial del Cerdo a la Estaca

La celebración se llevará a cabo el 12 de julio en Llambí Campbell, localidad ubicada en el centro de la provincia santafesina. Desde el mediodía, el predio se llenará de visitantes que llegan desde distintos puntos de la región atraídos por una de las fiestas más representativas de la cultura local.

Detrás del evento hay un importante trabajo comunitario: unas 170 personas participan de manera directa en la organización, entre asadores, cocineros, mozos, estudiantes e instituciones. Este despliegue refuerza la identidad del pueblo y convierte la fiesta en un símbolo de pertenencia.

Cientos de familias disfrutan de una jornada a pura gastronomía criolla, con el tradicional cerdo a la estaca, shows en vivo y propuestas culturales que consolidan a Llambí Campbell. Foto: Fiesta del Cerdo a la Estaca

El gran protagonista será, como cada año, el cerdo a la estaca, preparado por especialistas locales. Para esta edición se cocinarán alrededor de 350 kilos de carne, que formarán parte de un menú completo junto a pollo, chorizo, ensaladas, postre, torta y café.

Cuáles son los shows en vivo confirmados para el evento en Llambí Campbell

La grilla artística será otro de los puntos fuertes de la jornada, con shows en vivo pensados para distintos públicos. La programación incluye al dúo Lami Sánchez, con una propuesta folclórica, y al cantante Daniel Hernández junto a su banda.

El cierre estará a cargo de Sergio Torres, elegido como figura principal del evento y uno de los artistas más esperados por el público. La combinación de música popular y gastronomía refuerza el espíritu festivo que caracteriza a la celebración.

Cómo llegar a la Fiesta Provincial del Cerdo a la Estaca desde CABA

Para quienes viajen desde CABA, Llambí Campbell se encuentra a unos 470 kilómetros, en el centro de la provincia de Santa Fe. La forma más directa es en automóvil, tomando la autopista Rosario–Santa Fe y luego las rutas provinciales hasta la localidad.

También es posible llegar en ómnibus hasta la ciudad de Santa Fe y desde allí continuar por vía terrestre hacia Llambí Campbell, ubicada a pocos kilómetros. El evento representa una buena excusa para una escapada de fin de semana vinculada al turismo regional.

Qué otras actividades y atractivos tendrá la nueva edición de la fiesta provincial

Además de la propuesta gastronómica y musical, la fiesta contará con una feria de emprendedores, donde productores y artesanos locales ofrecerán sus productos. La convocatoria sigue abierta, con cupos limitados y diferentes modalidades de inscripción.

Cientos de familias disfrutan de una jornada a pura gastronomía criolla, con el tradicional cerdo a la estaca, shows en vivo y propuestas culturales que consolidan a Llambí Campbell. Foto: Fiesta del Cerdo a la Estaca

El evento también tiene un fuerte impacto económico y social en la comunidad, con el acompañamiento de empresas y comercios de la zona que colaboran en su realización. Más allá del movimiento comercial, se destaca como un espacio de encuentro y celebración colectiva.

Las entradas ya se encuentran disponibles con valores diferenciados por edad y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda. Todo anticipa que la Fiesta Provincial del Cerdo a la Estaca volverá a ser un punto de referencia en la agenda cultural santafesina.