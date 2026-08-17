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El bodegón porteño de más de 80 años que sirve una picada gigante y guarda la memoria de Villa Ortúzar

En plena avenida Álvarez Thomas, Cervecería López resiste como esos lugares que no necesitan modas para seguir llenos: porciones enormes, mozos de toda la vida, una picada imposible de olvidar y una historia que empezó mucho antes que el barrio.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Sirve una picada gigante y tiene más de 80 años de historia.
Sirve una picada gigante y tiene más de 80 años de historia. Foto: Instagram @cervecerialopez
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Hay bodegones que se visitan para comer y otros que se pisan como quien entra a un pedazo vivo de Buenos Aires. Cervecería López, ubicada en Av. Álvarez Thomas 2136, pertenece a esa segunda categoría: la de los restaurantes donde el ruido de los cubiertos, las mesas largas, los platos abundantes y los saludos entre habitués forman parte del menú.

Fundada en 1943, la cervecería se convirtió en un punto de encuentro barrial que atravesó generaciones sin perder su espíritu original de bodegón porteño: cocina generosa, ambiente familiar y una carta pensada para compartir.

La estrella indiscutida es la Picada López, una propuesta que no se parece a la típica tabla de fiambres que aparece como previa. Acá llega a la mesa como un verdadero desfile de platos, con jamón cocido, mortadela, salame, jamón crudo, queso gruyere, morrones asados, berenjenas, porotos blancos en escabeche, aceitunas, ensalada rusa, matambre arrollado, leberwurst, milanesas y papas fritas.

Según el día, puede superar los diez platos y transformarse en una experiencia difícil de olvidar. Porque en Cervecería López, la picada no funciona como un simple acompañamiento: es el plato principal, la excusa y el ritual.

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Una cervecería nacida en 1943 que todavía conserva alma de barrio

La historia de Cervecería López tiene algo que explica por qué sigue llena: no fue pensada como un restaurante de moda, sino como un lugar para volver. En sus orígenes, el local se vinculó con la tradición asturiana y con esa Buenos Aires de bares, cervecerías y fondas familiares donde la comida abundante era una forma de hospitalidad.

Cervezería López
El bodegón histórico de Villa Ortúzar Foto: Instagram @cervecerialopez

Algunas crónicas gastronómicas señalan que fue fundada por el inmigrante asturiano Antonio López, una figura asociada al nacimiento del comercio y a su identidad inicial. Desde entonces, el bodegón creció hasta convertirse en un verdadero emblema de Villa Ortúzar.

Hoy, Cervecería López puede atender a cientos de comensales en un mismo turno, una cifra que ayuda a entender su popularidad y también la escala de su cocina. Pero el dato más porteño no está solo en los números, sino en la continuidad: muchos de sus empleados llevan décadas trabajando allí, algo poco frecuente en la gastronomía actual.

Cervezería López
Cervecería López es una postal porteña en movimiento Foto: Instagram @cervecerialopez

Ese detalle no es menor. En un mundo donde todo parece cambiar demasiado rápido, López conserva algo casi sentimental: el oficio del mozo, la memoria del salón, el saludo al cliente frecuente y la cocina de porciones enormes.

Villa Ortúzar: el barrio que nació entre chacras, palomares e industrias

Para entender por qué Cervecería López tiene tanto peso simbólico, hay que mirar la historia del barrio que la rodea. Villa Ortúzar, uno de los barrios tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un origen ligado a la antigua Chacarita de los Colegiales, una extensa zona rural utilizada por el antiguo Real Colegio de San Carlos, luego Colegio Nacional de Buenos Aires.

El nombre del barrio homenajea a Santiago Francisco de Ortúzar y Mendiola, un español nacido en Vizcaya que en 1862 compró una fracción importante de esos terrenos, trazó calles, loteó la zona y plantó eucaliptos y ombúes. También levantó grandes palomares en el área de la actual Plaza 25 de Agosto, por lo que durante un tiempo la zona fue conocida como el “Palomar de Ortúzar”.

Su tono poético quedó inmortalizada en las plumas de José Portagalo y Jorge Luis Borges Foto: Instagram @buenosaires.ar

El 26 de abril se celebra el Día del Barrio de Villa Ortúzar, fecha que recuerda aquella compra de tierras realizada en 1862. Décadas más tarde, el barrio fue adquiriendo un perfil industrial, con fábricas, talleres y comercios que marcaron la vida cotidiana de la zona durante buena parte del siglo XX.

En ese contexto de casas bajas, trabajadores, clubes, talleres, fábricas y familias, Cervecería López encontró su lugar natural: una mesa amplia para el vecino, para el que volvía del trabajo, para el grupo de amigos y para quienes buscaban comer mucho, rico y sin ceremonia.

Qué pedir en Cervecería López: de la picada a la milanesa gigante

Aunque la Picada López es el emblema, la carta tiene otros clásicos que explican por qué tantos comensales regresan. Entre los recomendados aparecen el vitel toné, las pastas, las rabas, la ensalada de calamares, las carnes, las tortillas y las milanesas gigantes.

La milanesa es otro de los platos más buscados del lugar. Puede compartirse entre varias personas y pedirse en versiones contundentes, como napolitana, fugazzeta o combinada, siempre servida sobre un colchón de papas fritas. Es de esos platos que llegan a la mesa y obligan a sacar una foto antes del primer corte.

Cervezería López
Desde 1943 conquista con su picada gigante, milanesas enormes y más de 80 años de tradición porteña Foto: Instagram @cervecerialopez

También hay un detalle que honra el nombre de la casa: las cervezas de barril. Entre sus presentaciones aparecen medidas tradicionales como imperial, balón, florero, jarra y avión, una costumbre que conecta al lugar con las antiguas cervecerías porteñas.

En Cervecería López, todo parece pensado para compartir: la comida, la mesa, la charla y hasta la sorpresa de ver pasar platos que parecen no terminar nunca.

BodegonesVilla OrtúzarTurismoHistoria
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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