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Es conocido por sus carnavales, casas antiguas y ambiente de pueblo: el lugar ideal para una escapada diferente desde Buenos Aires

Este pueblo ofrece distintas opciones para disfrutarlo y desconectarse de la rutina.

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Es conocido por sus carnavales, casas antiguas y ambiente de pueblo: el lugar ideal para una escapada diferente desde Buenos Aires.
Es conocido por sus carnavales, casas antiguas y ambiente de pueblo: el lugar ideal para una escapada diferente desde Buenos Aires. Foto: Municipalidad de Lincoln
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Para quienes buscan hacer una escapada distinta un fin de semana, sin elegir los destinos turísticos más conocidos, hay una opción ideal donde se mezcla la tradición y la vida tranquila. Se trata de Lincoln, un pueblo que se destaca por una celebración que forma parte de la identidad de toda la comunidad: el carnaval.

Ubicada en el noroeste bonaerense, la ciudad combina el ritmo tranquilo de una localidad del interior con una propuesta cultural que durante el verano atrae a visitantes de distintos puntos de la provincia. Su patrimonio, sus espacios verdes y sus construcciones antiguas permiten recorrerla más allá de las fechas de carnaval.

El carnaval que es parte de su identidad

Lincoln se consolidó como la Capital Nacional del Carnaval Artesanal, un título que ostenta oficialmente desde 2018 por ley nacional. La celebración, que tiene raíces profundas en la historia local, se distingue por el protagonismo de los artesanos y la creatividad que inunda las calles cada año.

Lincoln Foto: Municipalidad de Lincoln

Uno de los sellos distintivos del carnaval linqueño es la cartapesta, una técnica artesanal que permite crear enormes figuras, carrozas y motivos que deslumbran en los desfiles. Esta tradición se remonta a 1928, cuando el artista local Enrique Alejandro Urcola incorporó la cartapesta al festejo, marcando un antes y un después en la identidad de la fiesta.

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Con el paso del tiempo, el carnaval de Lincoln se transformó en una de las celebraciones populares más importantes de la ciudad. Carrozas, cabezudos, comparsas, batucadas y máscaras convierten las calles en un escenario a cielo abierto, donde la comunidad y los visitantes disfrutan de un espectáculo único.

Qué hacer en Lincoln además del carnaval

Si bien el carnaval es el gran atractivo, Lincoln ofrece alternativas para quienes llegan durante un fin de semana o buscan conocer más sobre la ciudad.

Lincoln Foto: Municipalidad de Lincoln

Entre las propuestas culturales, se destacan el Museo Histórico Municipal y el Museo Enrique Alejandro Urcola, dedicado al arte infantil y al carnaval artesanal. Estos espacios permiten descubrir la historia local y la evolución de la fiesta que define a Lincoln.

El Parque General San Martín es otro de los puntos imperdibles, ideal para paseos al aire libre y para combinar con una recorrida por el centro y sus edificios históricos.

Opciones para disfrutar al aire libre y cambiar de ritmo

Para quienes prefieren actividades fuera de los museos, la ciudad suma propuestas como cabalgatas, astroturismo y visitas a fábricas cerveceras, según la información del área de Turismo local.

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