comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La ruta del asado en Cañuelas: parrillas de ruta, precios y paradas históricas para una escapada perfecta

A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Cañuelas se convirtió en uno de esos destinos que se descubren con el olfato antes que con el GPS: humo de leña, carne al asador, caminos rurales y mesas que invitan a quedarse un rato más.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parrilla en Cañuelas
Parrilla en Cañuelas Foto: Instagram @elpalenqueuribe
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Ubicada en el corredor sur bonaerense, Cañuelas combina algo que pocas escapadas logran reunir en tan pocos kilómetros: historia argentina, tradición rural, pueblos detenidos en el tiempo y algunas de las parrillas de ruta más buscadas por los fanáticos del asado. La zona forma parte de un circuito gastronómico reconocido por el municipio, con propuestas distribuidas entre la ciudad cabecera, Ruta 205, Uribelarrea, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión y los corredores de Ruta 6 y Ruta 3.

Cañuelas, mucho más que una parada para comer asado

Antes de hablar de costilla, vacío, chorizo, provoleta y empanadas fritas, hay que entender por qué Cañuelas tiene tanto peso en la memoria bonaerense. Su identidad está ligada al campo, los antiguos caminos rurales y la producción agropecuaria, pero también a episodios históricos que dejaron huella. En estas tierras se ubica la estancia La Caledonia, asociada al Pacto de Cañuelas de 1829, firmado entre Juan Lavalle y Juan Manuel de Rosas. Según la tradición popular, allí también habría nacido accidentalmente el dulce de leche, cuando una preparación de leche con azúcar quedó olvidada al fuego.

Ese relato, mitad historia y mitad mito sabroso, se completa con otro dato clave: en 1889, Vicente Casares fundó La Martona, considerada la primera gran industria lechera del país, lo que terminó de consolidar a Cañuelas como un territorio emparentado con la leche, el dulce de leche, los quesos y la cocina criolla.

Lo de Beto: el clásico rutero donde la carne manda

Si hay una parrilla que resume la experiencia de comer “al costado de la ruta”, esa es Lo de Beto, ubicada sobre Ruta Nacional 205, kilómetro 64, en Cañuelas. El lugar se hizo famoso por su estilo rústico, sencillo y bien campero, sus porciones generosas y una propuesta sin demasiadas vueltas, donde el foco está puesto en lo importante: la carne.

Contenido Recomendado

El pueblo que fue clave en la historia ferroviaria bonaerense, conserva un hotel fantasma y hoy encanta al turismo rural

El pueblo que fue clave en la historia ferroviaria bonaerense, conserva un hotel fantasma y hoy encanta al turismo rural

El pueblo escondido fundado por alemanes que sorprende en Argentina:parece un rincón de Europa y conserva tradiciones centenarias

El pueblo escondido fundado por alemanes que sorprende en Argentina: parece un rincón de Europa y conserva tradiciones centenarias
Al costado de la Ruta 205, “Lo del Beto” se convirtió en una parada obligada de Cañuelas
Parrilla Beto Foto: Canal26.com

Entre los platos más mencionados aparecen costillar, chivito, lechón, empanadas, vacío, achuras, flan y helado.

La experiencia es directa: mesas simples, ambiente de ruta, brasas trabajando y porciones abundantes. Según referencias recientes, el rango de gasto puede variar entre $10.000 y $50.000 por persona, aunque una reseña actual menciona una comida abundante con lechón, empanada, papas fritas, bebida y postre por $98.000 en total.

El local figura sobre la RN 205, km 64, y aparece entre los restaurantes de carne más destacados de la zona
Parrilla Beto Foto: Canal26.com

Ideal para: quienes buscan parrilla de ruta auténtica, porciones grandes y un clima bien de campo. Ubicación: RN 205, km 64, Cañuelas. Precio estimado: desde $10.000 hasta $50.000 por persona, según pedido.

La Parrilla: tradición familiar sobre la Ruta 205

Otra parada fuerte del circuito es La Parrilla, ubicada sobre Ruta Nacional 205, km 65,700, uno de los restaurantes más conocidos de Cañuelas. Nació en 1998 como sociedad familiar y se presenta como una casa de cocina tradicional y criolla, con platos elaborados, materias primas seleccionadas y un ambiente pensado para reuniones familiares, almuerzos largos y cenas con espíritu bonaerense.

La Parrilla en Cañuelas
Parrilla en Cañuelas Foto: Instagram @laparrillacanuelas

Su carta combina parrilla, pastas, empanadas, vacío, costillas, provoleta, matambre, postres y vinos. Las plataformas gastronómicas la ubican entre las opciones destacadas de la ciudad, con miles de valoraciones y una calificación cercana a 4,4 en Google.

En cuanto a precios, las referencias recientes indican un gasto promedio de $30.000 a $40.000 por persona, aunque algunas reseñas marcan consumos de $40.000 a $50.000 para almuerzos más completos.

La Parrilla: tradición familiar sobre la Ruta 205
Parrilla en Cañuelas Foto: Instagram @laparrillacanuelas

Ideal para: familias, grupos y viajeros que buscan comodidad, buena atención y una parrilla más estructurada. Ubicación: Ruta Nacional 205, km 65,700, Cañuelas. Precio estimado: entre $30.000 y $50.000 por persona.

Uribelarrea: el pueblo gastronómico que completa la escapada

A unos 21 kilómetros de Cañuelas, Uribelarrea aparece como el complemento perfecto para un recorrido gastronómico. El trayecto en auto demora alrededor de 17 minutos, mientras que también existen servicios de transporte entre ambas localidades.

El pueblo pertenece al partido de Cañuelas y se volvió uno de los destinos rurales más elegidos cerca de Buenos Aires. Sus calles tranquilas, construcciones antiguas, bodegones, cervecerías artesanales y parrillas hacen que los fines de semana el movimiento turístico crezca con fuerza. Según una nota reciente, Uribelarrea tiene menos de 1.500 habitantes, pero puede recibir hasta 4.000 visitantes por fin de semana.

El Palenque: parrilla, historia y mesas frente a la plaza

En Uribelarrea, El Palenque es una de las paradas más tradicionales. Está ubicado en Nuestra Señora de Luján esquina Belgrano, frente a la plaza, y funciona en una construcción con impronta antigua, ideal para quienes quieren combinar comida, paseo y fotos de pueblo.

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita
Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quién lo visita Foto: Wikipedia

La propuesta incluye parrilla, picadas, pastas, platos abundantes, postres y opciones para almorzar al aire libre. Según referencias actuales, el gasto promedio ronda entre $30.000 y $40.000 por persona.

Uribelarrea, pueblo en la Provincia, entrada a El Palenque, turismo
Uribelarrea, pueblo en la Provincia, entrada a El Palenque, turismo

Ideal para: almorzar en el centro del pueblo y seguir caminando por Uribelarrea.Ubicación: Nuestra Señora de Luján esquina Belgrano, Uribelarrea.Precio estimado: $30.000 a $40.000 por persona.

La Uribeña: picadas, cerveza artesanal y espíritu de pueblo

Otra opción fuerte en Uribelarrea es La Uribeña, ubicada en Avenida Valeria V. de Croto 901. El lugar combina restaurante con fábrica de cerveza artesanal y es conocido por sus picadas, pastas, pollo a la parrilla, canelones, cerveza rubia, roja y negra, además de un ambiente cargado de objetos antiguos.

Uribelarrea, pueblo en la Provincia, cervecería La Uribeña, turismo
El pronóstico indica frío y posibles precipitaciones para el Día del Amigo. Foto: NA.

Los precios actuales se ubican aproximadamente entre $20.000 y $40.000 por persona, dependiendo de si se elige picada, plato principal, bebida o postre.

Ideal para: quienes prefieren una experiencia más relajada, con picadas, cerveza artesanal y clima de almacén de pueblo.Ubicación: Av. Valeria V. de Croto 901, Uribelarrea. Precio estimado: $20.000 a $40.000 por persona.

Pueblo Escondido: charcutería, carnes y sabores italianos

Para quienes buscan algo distinto dentro del circuito, Pueblo Escondido ofrece una experiencia muy ligada a la charcutería artesanal. Está ubicado en Don Bosco 499, Uribelarrea, y desde 2003 trabaja con recetas italianas familiares para elaborar fiambres, embutidos, quesos seleccionados, conservas, vinos y platos de restaurante.

Pueblo Escondido: charcutería, carnes y sabores italianos
Parrilla en Cañuelas Foto: Instagram @puebloescondido

Entre los platos destacados aparecen picadas, osobuco, embutidos, pastas caseras, carnes y postres. Los precios recientes rondan entre $30.000 y $40.000 por persona, aunque hay referencias de comidas más simples por debajo de ese número.

Ideal para: amantes de las picadas, los fiambres artesanales y los sabores de almacén de campo. Ubicación: Don Bosco 499, Uribelarrea.Precio estimado: $30.000 a $40.000 por persona.

Cuánto cuesta una escapada gastronómica a Cañuelas

Para una salida de día completo, conviene calcular un presupuesto variable. En parrillas ruteras simples, una comida puede comenzar cerca de los $10.000 o $20.000 por persona, mientras que en restaurantes más completos de Cañuelas y Uribelarrea el promedio suele moverse entre $30.000 y $50.000 por persona, sin contar combustible, peajes ni extras.

Los precios pueden cambiar según temporada, inflación, método de pago, bebida, postre y tipo de corte elegido, por eso siempre conviene consultar antes de sentarse, especialmente en lugares de ruta o con carta variable.

TurismoCañuelasParrilla
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año:tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

    Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año: tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

  2. Outlets en Buenos Aires:guía completa para comprar barato, pasear y descubrir la historia detrás de cada barrio

    Outlets en Buenos Aires: guía completa para comprar barato, pasear y descubrir la historia detrás de cada barrio

  3. El pueblo que fue clave en la historia ferroviaria bonaerense, conserva un hotel fantasma y hoy encanta al turismo rural

    El pueblo que fue clave en la historia ferroviaria bonaerense, conserva un hotel fantasma y hoy encanta al turismo rural

  4. Al costado de la ruta y como un refugio patagónico:“Lo de Beto”, la parrilla de Cañuelas donde la carne se corta con cuchara

    Al costado de la ruta y como un refugio patagónico: “Lo de Beto”, la parrilla de Cañuelas donde la carne se corta con cuchara

  5. San Isidro se prepara para un gran desfile por San Martín:historia, emoción y homenaje al Padre de la Patria

    San Isidro se prepara para un gran desfile por San Martín: historia, emoción y homenaje al Padre de la Patria
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Internacionales

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos