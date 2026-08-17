La ruta del asado en Cañuelas: parrillas de ruta, precios y paradas históricas para una escapada perfecta

Parrilla en Cañuelas Foto: Instagram @elpalenqueuribe

Ubicada en el corredor sur bonaerense, Cañuelas combina algo que pocas escapadas logran reunir en tan pocos kilómetros: historia argentina, tradición rural, pueblos detenidos en el tiempo y algunas de las parrillas de ruta más buscadas por los fanáticos del asado. La zona forma parte de un circuito gastronómico reconocido por el municipio, con propuestas distribuidas entre la ciudad cabecera, Ruta 205, Uribelarrea, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión y los corredores de Ruta 6 y Ruta 3.

Cañuelas, mucho más que una parada para comer asado

Antes de hablar de costilla, vacío, chorizo, provoleta y empanadas fritas, hay que entender por qué Cañuelas tiene tanto peso en la memoria bonaerense. Su identidad está ligada al campo, los antiguos caminos rurales y la producción agropecuaria, pero también a episodios históricos que dejaron huella. En estas tierras se ubica la estancia La Caledonia, asociada al Pacto de Cañuelas de 1829, firmado entre Juan Lavalle y Juan Manuel de Rosas. Según la tradición popular, allí también habría nacido accidentalmente el dulce de leche, cuando una preparación de leche con azúcar quedó olvidada al fuego.

Ese relato, mitad historia y mitad mito sabroso, se completa con otro dato clave: en 1889, Vicente Casares fundó La Martona, considerada la primera gran industria lechera del país, lo que terminó de consolidar a Cañuelas como un territorio emparentado con la leche, el dulce de leche, los quesos y la cocina criolla.

Lo de Beto: el clásico rutero donde la carne manda

Si hay una parrilla que resume la experiencia de comer “al costado de la ruta”, esa es Lo de Beto, ubicada sobre Ruta Nacional 205, kilómetro 64, en Cañuelas. El lugar se hizo famoso por su estilo rústico, sencillo y bien campero, sus porciones generosas y una propuesta sin demasiadas vueltas, donde el foco está puesto en lo importante: la carne.

Parrilla Beto Foto: Canal26.com

Entre los platos más mencionados aparecen costillar, chivito, lechón, empanadas, vacío, achuras, flan y helado.

La experiencia es directa: mesas simples, ambiente de ruta, brasas trabajando y porciones abundantes. Según referencias recientes, el rango de gasto puede variar entre $10.000 y $50.000 por persona, aunque una reseña actual menciona una comida abundante con lechón, empanada, papas fritas, bebida y postre por $98.000 en total.

Parrilla Beto Foto: Canal26.com

Ideal para: quienes buscan parrilla de ruta auténtica, porciones grandes y un clima bien de campo. Ubicación: RN 205, km 64, Cañuelas. Precio estimado: desde $10.000 hasta $50.000 por persona, según pedido.

La Parrilla: tradición familiar sobre la Ruta 205

Otra parada fuerte del circuito es La Parrilla, ubicada sobre Ruta Nacional 205, km 65,700, uno de los restaurantes más conocidos de Cañuelas. Nació en 1998 como sociedad familiar y se presenta como una casa de cocina tradicional y criolla, con platos elaborados, materias primas seleccionadas y un ambiente pensado para reuniones familiares, almuerzos largos y cenas con espíritu bonaerense.

Parrilla en Cañuelas Foto: Instagram @laparrillacanuelas

Su carta combina parrilla, pastas, empanadas, vacío, costillas, provoleta, matambre, postres y vinos. Las plataformas gastronómicas la ubican entre las opciones destacadas de la ciudad, con miles de valoraciones y una calificación cercana a 4,4 en Google.

En cuanto a precios, las referencias recientes indican un gasto promedio de $30.000 a $40.000 por persona, aunque algunas reseñas marcan consumos de $40.000 a $50.000 para almuerzos más completos.

Parrilla en Cañuelas Foto: Instagram @laparrillacanuelas

Ideal para: familias, grupos y viajeros que buscan comodidad, buena atención y una parrilla más estructurada. Ubicación: Ruta Nacional 205, km 65,700, Cañuelas. Precio estimado: entre $30.000 y $50.000 por persona.

Uribelarrea: el pueblo gastronómico que completa la escapada

A unos 21 kilómetros de Cañuelas, Uribelarrea aparece como el complemento perfecto para un recorrido gastronómico. El trayecto en auto demora alrededor de 17 minutos, mientras que también existen servicios de transporte entre ambas localidades.

El pueblo pertenece al partido de Cañuelas y se volvió uno de los destinos rurales más elegidos cerca de Buenos Aires. Sus calles tranquilas, construcciones antiguas, bodegones, cervecerías artesanales y parrillas hacen que los fines de semana el movimiento turístico crezca con fuerza. Según una nota reciente, Uribelarrea tiene menos de 1.500 habitantes, pero puede recibir hasta 4.000 visitantes por fin de semana.

El Palenque: parrilla, historia y mesas frente a la plaza

En Uribelarrea, El Palenque es una de las paradas más tradicionales. Está ubicado en Nuestra Señora de Luján esquina Belgrano, frente a la plaza, y funciona en una construcción con impronta antigua, ideal para quienes quieren combinar comida, paseo y fotos de pueblo.

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quién lo visita Foto: Wikipedia

La propuesta incluye parrilla, picadas, pastas, platos abundantes, postres y opciones para almorzar al aire libre. Según referencias actuales, el gasto promedio ronda entre $30.000 y $40.000 por persona.

Uribelarrea, pueblo en la Provincia, entrada a El Palenque, turismo

Ideal para: almorzar en el centro del pueblo y seguir caminando por Uribelarrea.Ubicación: Nuestra Señora de Luján esquina Belgrano, Uribelarrea.Precio estimado: $30.000 a $40.000 por persona.

La Uribeña: picadas, cerveza artesanal y espíritu de pueblo

Otra opción fuerte en Uribelarrea es La Uribeña, ubicada en Avenida Valeria V. de Croto 901. El lugar combina restaurante con fábrica de cerveza artesanal y es conocido por sus picadas, pastas, pollo a la parrilla, canelones, cerveza rubia, roja y negra, además de un ambiente cargado de objetos antiguos.

El pronóstico indica frío y posibles precipitaciones para el Día del Amigo. Foto: NA.

Los precios actuales se ubican aproximadamente entre $20.000 y $40.000 por persona, dependiendo de si se elige picada, plato principal, bebida o postre.

Ideal para: quienes prefieren una experiencia más relajada, con picadas, cerveza artesanal y clima de almacén de pueblo.Ubicación: Av. Valeria V. de Croto 901, Uribelarrea. Precio estimado: $20.000 a $40.000 por persona.

Pueblo Escondido: charcutería, carnes y sabores italianos

Para quienes buscan algo distinto dentro del circuito, Pueblo Escondido ofrece una experiencia muy ligada a la charcutería artesanal. Está ubicado en Don Bosco 499, Uribelarrea, y desde 2003 trabaja con recetas italianas familiares para elaborar fiambres, embutidos, quesos seleccionados, conservas, vinos y platos de restaurante.

Parrilla en Cañuelas Foto: Instagram @puebloescondido

Entre los platos destacados aparecen picadas, osobuco, embutidos, pastas caseras, carnes y postres. Los precios recientes rondan entre $30.000 y $40.000 por persona, aunque hay referencias de comidas más simples por debajo de ese número.

Ideal para: amantes de las picadas, los fiambres artesanales y los sabores de almacén de campo. Ubicación: Don Bosco 499, Uribelarrea.Precio estimado: $30.000 a $40.000 por persona.

Cuánto cuesta una escapada gastronómica a Cañuelas

Para una salida de día completo, conviene calcular un presupuesto variable. En parrillas ruteras simples, una comida puede comenzar cerca de los $10.000 o $20.000 por persona, mientras que en restaurantes más completos de Cañuelas y Uribelarrea el promedio suele moverse entre $30.000 y $50.000 por persona, sin contar combustible, peajes ni extras.

Los precios pueden cambiar según temporada, inflación, método de pago, bebida, postre y tipo de corte elegido, por eso siempre conviene consultar antes de sentarse, especialmente en lugares de ruta o con carta variable.