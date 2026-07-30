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El pueblito bonaerense que celebra la Fiesta del Salame más largo del país: fecha, grilla y cómo llegar desde CABA

Con entrada gratuita, shows en vivo, feria de emprendedores y el desafío de recuperar el Récord Nacional del Salame, el evento promete convocar a miles de visitantes en una jornada que combina gastronomía y música.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Fiesta del Salame Serrano.
Fiesta del Salame Serrano. Foto: redes sociales.
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La localidad de San Andrés de Giles volverá a convertirse en el centro de una de las celebraciones gastronómicas más curiosas y convocantes de la provincia de Buenos Aires. El próximo 9 de agosto, miles de visitantes llegarán para participar de la Fiesta del Salame más largo del país.

Se trata de un evento con entrada libre y gratuita que busca recuperar el Récord Nacional del Salame y reunir a productores, emprendedores, artistas y familias en una jornada a puro sabor.

Cuándo y dónde se celebra la 5° Fiesta del Salame más largo del país

La quinta edición de la Fiesta del Salame más largo del país se realizará el domingo 9 de agosto de 2026, desde el mediodía, en el Parque Municipal (Av. Scully e Italia) de San Andrés de Giles.

La propuesta es organizada de manera conjunta por Chacinados La Vasquita y los Bomberos Voluntarios, con el acompañamiento del municipio local. Año tras año, el evento se consolidó como uno de los encuentros gastronómicos más importantes del interior bonaerense y atrae a visitantes de distintos puntos de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.

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La celebración de San Antonio de Giles
La celebración de San Antonio de Giles Foto: San Antonio de Giles

Durante la presentación oficial, el intendente Miguel Gesualdi destacó el impacto de la fiesta para la economía local y el turismo, al tiempo que remarcó la importancia del trabajo articulado entre el sector privado, las instituciones y el Estado.

Cómo llegar al Parque Municipal de San Andrés de Giles

Ubicada a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Andrés de Giles es uno de los destinos más elegidos para escapadas de un día en el interior bonaerense. Su cercanía con la Capital permite llegar en auto en aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito.

La forma más directa de viajar desde CABA es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 hasta los accesos a la ciudad. El recorrido atraviesa localidades como Luján y ofrece un trayecto completamente asfaltado.

Quienes prefieran viajar en transporte público también pueden llegar mediante servicios de ómnibus que conectan diariamente Buenos Aires con San Andrés de Giles. Una vez en la ciudad, el Parque Municipal, sede de la Fiesta del Salame más largo del país, se encuentra en la intersección de Avenida Scully e Italia, a pocos minutos del centro urbano.

La combinación de cercanía, entrada gratuita y una propuesta gastronómica única convierte a esta celebración en una de las alternativas más atractivas para disfrutar de una escapada de invierno cerca de Buenos Aires.

Con miles de visitantes esperados, una nueva apuesta por batir récords y una extensa programación cultural, San Andrés de Giles se prepara para vivir otra edición de la Fiesta del Salame más largo del país, uno de los eventos más singulares y convocantes del calendario turístico bonaerense.

El desafío de superar el récord nacional de Tandil: cuánto midió el salame elaborado en el Festival Chacinar 2025

Uno de los momentos más esperados de esta edición será la medición del embutido elaborado por Chacinados La Vasquita, que intentará devolverle a San Andrés de Giles el liderazgo nacional.

La ciudad había logrado un registro de 469 metros en 2025, aunque pocos meses después fue superada por Tandil durante el Festival Chacinar 2025, donde se presentó un salame de 487,22 metros de longitud.

El dato que remarcan desde Giles es que existe una diferencia técnica entre ambas producciones. Mientras que el embutido presentado en la fiesta gilense se exhibe ya estacionado y listo para consumir, el producto medido en Tandil corresponde a una preparación previa al proceso final de maduración.

Con ese antecedente, la expectativa para esta nueva edición gira en torno a la posibilidad de recuperar el Récord Nacional del Salame y sumar un nuevo capítulo a una competencia que ya se transformó en un clásico bonaerense.

La celebración de San Antonio de Giles
La celebración de San Antonio de Giles Foto: San Antonio de Giles

Grilla artística y shows en vivo: los músicos confirmados

La organización también confirmó parte de la programación artística que acompañará la jornada gastronómica. Los espectáculos anunciados hasta el momento son:

  • Sofía Crivelli
  • Juan Sánchez Cantello
  • Escuela de Danzas Nuestra Señora Gaucha del Mate (Arroyo Dulce)
  • Andrés Fernández
  • Lola Decastelli
  • Claudia Lomeña
  • Yámana

Los shows se desarrollarán durante toda la jornada y servirán como complemento de una fiesta que combina música, identidad local, gastronomía regional y producción artesanal.

SalameBuenos AiresFiestas Regionales
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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