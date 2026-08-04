El rincón de Santa Fe que convirtió al vermut en tradición: historia de trenes, inmigrantes y brindis

Vermut Foto: Freepik

En el sur de Santa Fe, entre caminos rurales, historia ferroviaria y costumbres heredadas de generaciones, Villa Eloísa se prepara para volver a ser protagonista con la Fiesta Provincial del Vermut, una celebración que combina música, gastronomía, emprendedores y una tradición que el pueblo convirtió en bandera. La segunda edición se realizará el domingo 9 de agosto, con entrada libre y gratuita, y tendrá shows en vivo, propuestas para toda la familia y el esperado cierre de Mario Pereyra, una de las grandes voces de la cumbia santafesina.

Pero detrás de la copa servida con hielo, soda o una rodaja de naranja, hay una historia mucho más profunda. Villa Eloísa no se transformó en la Capital Provincial del Vermut de un día para el otro: su vínculo con esta bebida nació en los encuentros sociales, en las mesas compartidas y en la vida comunitaria de una localidad que encontró en el vermut una forma de contar quién es. Esa distinción quedó formalizada por la Ley 14.414, sancionada el 31 de julio de 2025, que declaró a Villa Eloísa, departamento Iriondo, como “Capital Provincial del Vermut”.

Villa Eloísa, el pueblo que nació entre campos, colonos y el paso del ferrocarril

La historia de Villa Eloísa está marcada por el paisaje agrícola santafesino y por el impulso que tuvo el ferrocarril en la formación de numerosos pueblos del interior. Según registros históricos, la localidad está vinculada a las tierras de la familia Frías: Estanislao Frías habría adquirido en 1864 un establecimiento conocido como Campo Santo Domingo, base territorial del actual distrito.

Villa Eloísa Foto: Wikipedia

Hacia fines del siglo XIX, esas tierras comenzaron a recibir colonos arrendatarios extranjeros, en un contexto de inmigración europea, expansión agropecuaria y crecimiento ferroviario. La Comuna de Villa Eloísa señala que, hacia 1885, llegaron colonos para trabajar la tierra, en una etapa en la que el sur santafesino se integraba al modelo agroexportador argentino.

El pueblo, como tantos otros de la región pampeana, terminó de tomar forma con el tren. La estación del Ferrocarril Central Argentino fue inaugurada el 11 de mayo de 1911, dentro del ramal que unía Las Trojas con San Ricardo, y ese hecho fue clave para el nacimiento urbano de Villa Eloísa.

El origen del nombre y una identidad que se transmitió de generación en generación

El nombre Villa Eloísa también forma parte del encanto histórico del pueblo. Existen distintas versiones: una sostiene que el nombre homenajeaba a Eloísa Frías de Martínez de Hoz, vinculada a las tierras donde se constituyó la localidad; otra versión lo asocia a Eloísa Piñeyro de Frías, madre de Ricardo Frías, quien habría gestionado parte del trazado ferroviario y la denominación de las estaciones.

Copas de vermut listas para brindar Foto: infogourmet

En sus primeros años, Villa Eloísa contaba con un conjunto reducido de casas, la estación ferroviaria y una plaza cercada con alambres, plantas y molinetes en sus esquinas. La Comisión de Fomento fue creada el 8 de febrero de 1933, consolidando la organización institucional de una comunidad que creció alrededor del trabajo rural, la sociabilidad y las instituciones locales.

La Asociación Cosmopolita, el corazón social donde el vermut se volvió tradición

Uno de los grandes pilares de esta historia es la Asociación Cosmopolita, considerada una de las instituciones más representativas de Villa Eloísa. En 2026 celebró sus 102 años de vida, reafirmando su rol como espacio de encuentro, integración y memoria para distintas generaciones de vecinos.

Allí crecieron tradiciones que hoy forman parte del patrimonio cultural local, como el histórico vermut, la tradicional raviolada y otras actividades sociales y familiares que se mantienen vivas en la memoria colectiva. Esa costumbre de reunirse, brindar y compartir terminó dando origen a la Fiesta Provincial del Vermut, que hoy proyecta al pueblo hacia toda la región.

En 2025, cuando Villa Eloísa fue reconocida como Capital Provincial del Vermut, autoridades locales destacaron que la declaración representaba una celebración de la identidad, las costumbres y el trabajo comunitario. La fiesta, además, fue presentada como una tradición con más de 100 años de historia, sabores y encuentros detrás.

Una bebida europea que encontró su propia historia en Argentina

El vermut tiene raíces europeas y su nombre proviene del alemán wermut, que significa ajenjo, uno de los botánicos clave de esta bebida elaborada a base de vino, hierbas, raíces, especias y otros aromáticos.

Vermut Foto: Freepik

En Argentina, su popularidad creció con la inmigración italiana y europea de fines del siglo XIX y principios del XX, cuando el ritual del aperitivo se incorporó a bares, cantinas, almacenes y mesas familiares. En ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, el vermut pasó a ser mucho más que una bebida: se convirtió en una pausa compartida, una excusa para conversar y una postal de barrio.

Villa Eloísa tomó esa tradición y la volvió propia. En este pueblo santafesino, el vermut no aparece solo como moda gastronómica ni como tendencia de coctelería: está ligado a la historia de sus instituciones, a los encuentros comunitarios y a una forma de celebrar que resiste el paso del tiempo.

Cuándo es la Fiesta Provincial del Vermut y qué habrá en esta edición

La 2.ª Fiesta Provincial del Vermut se hará el domingo 9 de agosto en Villa Eloísa, con entrada gratuita. La jornada contará con música, gastronomía, emprendedores y distintas propuestas vinculadas al vermut, además de actividades pensadas para todas las edades.

La grilla artística incluirá a Mario Pereyra, Sofía Gazzaniga, Jorge “El Laucha” Calcaterra, The Joker - Tributo al Rock Nacional y Cruz del Sur junto a Mario Giamey. También habrá danzas a cargo de los ballets Folklore de Mi Tierra y Hermanando Sueños.

Villa Eloísa está ubicada en el sur de Santa Fe, dentro del departamento Iriondo, cerca de localidades como Cañada de Gómez y Armstrong. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto demanda alrededor de cuatro horas, con un recorrido aproximado de 360 kilómetros, principalmente por la Ruta Nacional 9.

Lo atractivo de Villa Eloísa no está únicamente en su fiesta, sino en lo que la fiesta revela: un pueblo que encontró en una bebida popular una forma de expresar su historia, su hospitalidad y su orgullo. El vermut funciona como símbolo de una Argentina de encuentros simples, sobremesas largas, instituciones vivas y tradiciones que se transmiten sin necesidad de grandes discursos.