Argentina Reloaded llega a Buenos Aires: cómo es el prestigioso evento de vino con degustaciones, maridajes y más de 100 bodegas

El vino forma parte de la identidad gastronómica argentina y es protagonista de degustaciones, ferias, encuentros y experiencias en distintas regiones y ciudades. Foto: Argentina Reloaded

Después de consolidarse en algunas de las principales capitales del mundo, Argentina Reloaded vuelve a tener una parada clave en el país. La propuesta, enfocada en difundir la cultura del vino argentino y su vínculo con la gastronomía, desplegará durante agosto una serie de actividades en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires.

Impulsada por la reconocida sommelier Paz Levinson, la iniciativa busca conectar a productores, referentes gastronómicos, compradores, periodistas y consumidores a través de experiencias que combinan degustaciones, formación y encuentros profesionales.

Desde su creación en 2022, Argentina Reloaded ya celebró 18 ediciones en ciudades como París, Tokio, Copenhague, Montreal y San Pablo. En 2025, el circuito comenzó en Lima, continuará en Buenos Aires y más adelante llegará a Londres y Nueva York.

El evento Argentina Reloaded convoca a bodegas, sommeliers, productores y público en encuentros que celebran la diversidad y la calidad del vino argentino Foto: Argentina reloaded

Levinson, distinguida en dos oportunidades como Mejor Sommelier de Argentina por la Asociación Argentina de Sommeliers, desarrolló el proyecto junto a Studio Courtois, firma especializada en estrategia, hospitalidad, vino y gastronomía con presencia en Buenos Aires y París.

Qué es Argentina Reloaded y por qué reúne a referentes del vino

La propuesta apunta a mostrar la diversidad de las regiones vitivinícolas argentinas a través de catas temáticas y experiencias gastronómicas. Cada actividad está diseñada para explorar cómo el origen, el paisaje y las decisiones de elaboración influyen en el perfil de un vino.

La apertura del ciclo se realizó el 31 de julio en el Mirador Central del Palacio Libertad, donde Paz Levinson encabezó una degustación guiada centrada en diferentes expresiones de un mismo varietal argentino, acompañadas por platos especialmente creados para potenciar el maridaje.

Argentina Reloaded en Buenos Aires: cronograma completo

La siguiente cita será el 8 de agosto en Crizia, restaurante distinguido con una estrella Michelin y referente de la alta gastronomía local. Allí se desarrollará el Argentina Reloaded Pairing Dinner, una cena de maridaje que reunirá a productores, sommeliers y chefs en dos turnos, a las 19 y a las 20 horas.

El encuentro tendrá lugar en Fitz Roy 1819, Palermo Hollywood, y las reservas deberán realizarse previamente a través de la plataforma online del restaurante.

La gran degustación con más de 100 bodegas argentinas

El 10 de agosto se celebrará uno de los eventos centrales del programa: Argentina Reloaded Open Tasting, que tendrá lugar entre las 11 y las 18 horas en el Mirador Central del Palacio Libertad.

La jornada reunirá a más de 100 bodegas argentinas, etiquetas de distintos estilos y otras bebidas nacionales. Además, participarán sommeliers, compradores, periodistas especializados, referentes gastronómicos y aficionados al vino.

Habrá dos modalidades de ingreso. La primera tiene un valor de $65.000 e incluye degustación libre de más de 150 vinos, destilados y bebidas junto con una copa de regalo. La segunda cuesta $90.000 y suma una tabla gastronómica con empanadas, quesos y fiambres especialmente seleccionados para acompañar la experiencia.

El evento Argentina Reloaded convoca a bodegas, sommeliers, productores y público en encuentros que celebran la diversidad y la calidad del vino argentino Foto: Argentina reloaded

Casa Cavia será escenario del cierre del evento

El cierre de Argentina Reloaded se realizará el 11 de agosto en Casa Cavia, en Palermo Chico, con dos actividades diferenciadas. Por la mañana se desarrollará la Professional Masterclass & Closing Tasting, una jornada exclusiva para profesionales que incluirá una cata a ciegas y un almuerzo de trabajo.

Por la tarde, entre las 14 y las 17 horas, el espacio abrirá sus puertas al público con una experiencia Walk Around Tasting, que permitirá recorrer los jardines y distintos sectores del restaurante para descubrir más de 50 etiquetas de 24 bodegas argentinas.

La entrada tendrá un valor de $50.000 e incluirá la degustación de vinos. La propuesta gastronómica de Casa Cavia, a cargo del chef Félix Babini, podrá adquirirse por separado para complementar el recorrido por algunas de las novedades y proyectos emergentes de la industria vitivinícola argentina.