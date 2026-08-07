Tiene un enorme parque, una laguna rodeada de naturaleza y espacios para acampar: el lugar perfecto para descansar un fin de semana

Camping, deportes y tradición en el corazón del parque. Foto: Google

A solo un par de horas de viaje desde Buenos Aires, la ciudad de Bragado se transformó en uno de los pueblos más buscados para quienes quieren cortar con la rutina y disfrutar de la naturaleza sin irse lejos. El aire puro, los paisajes verdes y la calma de este rincón bonaerense lo convirtieron en un clásico para escapadas cortas.

El principal atractivo turístico de Bragado es el Parque General San Martín, un predio protegido de más de 600 hectáreas que rodea la famosa Laguna de Bragado. Este espacio combina historia y naturaleza, y es el escenario perfecto para actividades como senderismo, paseos en bicicleta, pesca, avistaje de aves o simplemente un picnic al aire libre.

El pulmón verde y la laguna: postales únicas todo el año

El parque cuenta con unas 320 hectáreas arboladas y un espejo de agua de alrededor de 350 hectáreas. Su diseño apunta a proteger la biodiversidad local y promover tanto la educación ambiental como el turismo sustentable.

Un pueblo para visitar. Foto: Google

Durante todo el año, familias y amantes del aire libre eligen este lugar para pasar el día. Los caminos internos y los miradores hacia la laguna regalan vistas inigualables, sobre todo al atardecer.

Camping, deportes y tradición en el corazón del parque

Para quienes disfrutan del camping, el Camping Municipal —ubicado dentro del parque— ofrece una infraestructura completa: espacios para carpas y casas rodantes, quinchos iluminados, fogones, parrillas, sanitarios con agua caliente, juegos para chicos y proveeduría.

Las actividades incluyen pesca deportiva, caminatas por la costanera y paseos en bicicleta. Además, en el predio funcionan el Club Náutico, el Club de Pesca San Ramón y el campo de doma Don Abel Figuerón, famoso por ser sede de la Fiesta Nacional del Caballo.

Más allá de la laguna: historia y gastronomía local

El atractivo de Bragado no termina en la naturaleza. El centro urbano invita a recorrer la huella del ferrocarril en su historia y a probar la gastronomía típica de la región.

Gracias a su excelente acceso por la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 46, Bragado es un destino accesible y conveniente para planear una escapada de dos o tres días.