Tiene una laguna, espacios verdes y mucha tranquilidad: el pueblo perfecto para visitar un fin de semana, a poco más de 1 hora de CABA. Foto: Google Maps.

Para quienes buscan un lugar tranquilo para descansar un fin de semana y desconectar de la ciudad, Ranchos es la opción perfecta. A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo con laguna, espacios verdes, calles pacíficas y el encanto de una localidad de campo es ideal para un descanso.

Se trata de la localidad cabecera del partido de General Paz y se encuentra rodeada de paisajes rurales. Su ritmo tranquilo y sus espacios al aire libre la convierten en una alternativa atractiva para una escapada.

El fuerte de Ranchos, historia pura Foto: memoriaranchos

Uno de sus principales atractivos es la Laguna de Ranchos, un espacio donde se puede disfrutar del paisaje, caminar y pasar unas horas al aire libre. El entorno natural también permite observar aves y disfrutar de un ambiente diferente al de las grandes ciudades.

Qué hacer en Ranchos durante una escapada

Además de recorrer la zona de la laguna, una de las mejores opciones es caminar por el centro del pueblo y conocer sus calles, plazas y edificios históricos. La tranquilidad de la localidad permite recorrerla sin apuro y descubrir algunos de sus rincones tradicionales.

El pueblito con laguna y almuerzos económicos que está a 2 horas de CABA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, los alrededores de la laguna ofrecen un escenario ideal para pasar el día, compartir un picnic o simplemente sentarse a disfrutar del paisaje.

Un pueblo bonaerense para conocer en cualquier época del año

Aunque Ranchos puede ser una buena alternativa para una escapada durante todo el año, los meses con temperaturas agradables permiten aprovechar especialmente sus espacios verdes y actividades al aire libre.

Su cercanía con CABA es otro de sus principales atractivos: permite organizar una visita de uno o dos días sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Qué visitar en Ranchos