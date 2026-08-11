Nació para ser un hotel de lujo en Miramar, quedó abandonado y hoy es una de las leyendas más inquietantes de la costa

Hotel Boulevard Atlántico Foto: Instagram @adri.fotografiando

Hay lugares que no necesitan hablar para contar una historia. Sus paredes, sus ventanas vacías y sus pasillos alcanzan para despertar preguntas. En Mar del Sud, a unos 17 kilómetros de Miramar, el Hotel Boulevard Atlántico es uno de esos sitios que mezclan belleza, abandono, tragedia y mito.

Fue pensado a fines del siglo XIX como un hotel elegante, destinado a recibir a familias adineradas que buscaban descansar frente al mar. Sin embargo, el destino tenía otros planes: crisis económicas, proyectos truncos, inmigrantes que llegaron escapando del horror, incendios, saqueos y rumores de fantasmas terminaron alimentando su fama de “hotel maldito”.

El sueño de crear un balneario de lujo

Antes de ser un pueblo tranquilo, Mar del Sud fue una apuesta ambiciosa. La idea era convertir esa zona de playas extensas y médanos en un gran destino turístico, inspirado en los balnearios europeos. A fines del siglo XIX, la Argentina soñaba en grande y la costa atlántica empezaba a despertar interés entre empresarios, bancos y propietarios de tierras.

En ese contexto surgió Boulevard Atlántico, un loteo vinculado al Banco Constructor de La Plata y a tierras de la familia Otamendi. El proyecto buscaba atraer visitantes, vender terrenos y fundar una villa balnearia moderna. El corazón de ese plan era un edificio imponente: el Hotel Boulevard Atlántico.

Un gigante frente al mar

El hotel fue construido entre fines de la década de 1880 y comienzos de 1890. Para la época, era una obra impactante: tenía dos plantas, grandes salones, comedor, galerías y decenas de habitaciones. Su tamaño contrastaba con el paisaje que lo rodeaba, donde casi todo era campo, arena y mar.

Hotel Boulevard Atlántico Foto: Instagram @hotelboulevardatlantico

La imagen era poderosa: un hotel de estilo europeo levantado en medio de la nada, a pocos metros del Atlántico. Estaba pensado para familias de la elite, que podían pasar largas temporadas de verano instaladas en el edificio. Pero el lujo de entonces era muy distinto al actual: había menos baños, los viajes eran largos y llegar hasta allí no era sencillo.

El tren que nunca llegó

La gran esperanza del proyecto era el ferrocarril. En aquellos años, que el tren llegara a un destino podía cambiarlo todo. Mar del Plata había crecido gracias a esa conexión, y Mar del Sud esperaba algo parecido.

Pero el tren llegó hasta Miramar y nunca continuó hasta el pueblo. Esa ausencia fue clave. Sin una conexión rápida y cómoda, el hotel quedó aislado. Lo que debía ser un destino exclusivo empezó a convertirse en un sueño difícil de sostener.

Con el tiempo, ese fracaso también moldeó la identidad de Mar del Sud. Lo que antes fue una desventaja terminó siendo parte de su encanto actual: un lugar de paz, playas amplias y ritmo lento, lejos del turismo masivo.

Los primeros huéspedes y una historia inesperada

Uno de los capítulos más conmovedores del hotel ocurrió cuando recibió a un grupo de inmigrantes judíos que escapaban de la persecución en Europa oriental. Eran conocidos como “los pampistas” y habían llegado a la Argentina con la esperanza de comenzar una nueva vida.

Mar del Sud Foto: Turismo Buenos Aires

El edificio, pensado para la aristocracia, terminó funcionando como refugio provisorio. Así, antes de consolidarse como hotel turístico, el Boulevard Atlántico albergó historias de desarraigo, miedo y esperanza.

Poco después, la crisis económica de 1890 golpeó con fuerza. El Banco Constructor de La Plata quedó envuelto en el derrumbe financiero y la figura de Carlos Mauricio Schweitzer, uno de los impulsores del proyecto, quedó asociada al destino trágico del hotel. Su muerte alimentó todavía más la leyenda.

Fantasmas, incendios y rumores

Con los años, el Boulevard Atlántico dejó de ser solo un edificio antiguo para convertirse en mito. Alrededor de sus habitaciones comenzaron a circular relatos sobre ruidos extraños, apariciones, túneles secretos, presencias nocturnas y episodios nunca aclarados.

Hotel Mar del Sud. Foto: Archivo: MMPH

Muchas historias no tienen confirmación, pero forman parte del imaginario popular. También se habló de abandono, saqueos, ocupaciones e incendios. Uno de los golpes más duros llegó en 1993, cuando un incendio marcó el fin de su actividad hotelera tradicional y abrió una larga etapa de deterioro.

Desde entonces, el edificio quedó asociado a una pregunta que sigue viva: ¿fue mala suerte, abandono o una maldición nacida desde el origen?

El renacer de una leyenda

Hoy, el Hotel Boulevard Atlántico atraviesa un proceso de recuperación. Algunos espacios volvieron a tener vida y el edificio recuperó parte de su protagonismo en Mar del Sud. Ya no es solo una ruina misteriosa, sino también un símbolo patrimonial que atrae a curiosos, turistas y amantes de la historia.

Mar del Sud Foto: Turismo Buenos Aires

Declarado de interés histórico municipal, el hotel sigue siendo una pieza clave para entender el pasado turístico de la costa bonaerense.

Frente al mar, el Boulevard Atlántico todavía resiste. Sobrevivió a la crisis, al fuego, al abandono y a sus propias leyendas. Tal vez por eso fascina tanto: porque no revela todos sus secretos de una vez. Hay que mirarlo de cerca, escuchar el viento y dejar que sus paredes cuenten el resto.