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Un pueblo rural con casas antiguas y una estación ferroviaria que conserva el encanto de otra época: a menos de 2 horas de CABA

Un lugar que se destaca por su tranquilidad y la capacidad de recorrerlo sin apuro. Ideal para pasar un fin de semana.

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Un pueblo rural con casas antiguas y una estación ferroviaria que conserva el encanto de otra época: a menos de 2 horas de CABA. Foto: Wikipedia.
Un pueblo rural con casas antiguas y una estación ferroviaria que conserva el encanto de otra época: a menos de 2 horas de CABA. Foto: Wikipedia.
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A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires hay un pequeño pueblo bonaerense que invita a desconectar y disfrutar de una escapada diferente. Se trata de Gowland, una localidad rural del partido de Mercedes que conserva parte de la esencia de los antiguos poblados que crecieron alrededor del ferrocarril.

Sus calles tranquilas, el paisaje de campo y las construcciones que recuerdan a otras épocas convierten a este rincón de la provincia de Buenos Aires en una alternativa para quienes buscan alejarse del movimiento de la ciudad sin realizar un viaje demasiado largo.

Gowland, un pueblo nacido alrededor del ferrocarril

La historia de Gowland está relacionada con el tren. La estación ferroviaria que dio origen a la localidad fue inaugurada en febrero de 1888, en una época en la que el ferrocarril cumplía un papel fundamental para conectar las zonas rurales con las grandes ciudades.

Con el paso de los años, el pueblo se desarrolló alrededor de las vías y mantuvo esa identidad ferroviaria que todavía puede reconocerse al recorrerlo.

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Gowland, provincia de Buenos Aires. Foto: Wikipedia.
Gowland, provincia de Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Actualmente, la estación forma parte de la Línea Sarmiento, con servicios que conectan Moreno y Mercedes.

Una postal rural a pocos kilómetros de Mercedes

Gowland se encuentra en el partido de Mercedes, sobre el kilómetro 92 de la Ruta Nacional 5 y a aproximadamente 8 kilómetros de la ciudad de Mercedes. Su ubicación permite combinar una visita al pequeño pueblo con otros atractivos de la zona.

Al recorrer sus calles se puede apreciar un paisaje increíble: casas bajas, espacios abiertos, calles tranquilas y el entorno rural que caracteriza a muchas localidades del interior bonaerense.

Un lugar para recorrer sin apuro

Uno de los principales atractivos de Gowland es su sencillez. No se trata de un destino con grandes complejos turísticos ni una larga lista de atracciones, sino de un lugar para disfrutar de la tranquilidad y del paisaje.

Las construcciones antiguas, las vías del tren, las calles del pueblo y el campo que lo rodea permiten armar un paseo diferente, especialmente para quienes disfrutan de conocer pequeñas localidades bonaerenses.

Además, la localidad cuenta con espacios comunitarios, instituciones educativas y propuestas que forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Una escapada cerca de CABA

Por su cercanía con Buenos Aires, Gowland puede ser una alternativa para una escapada de un día o un fin de semana. El viaje permite dejar atrás el ritmo urbano y encontrarse con un paisaje mucho más tranquilo sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Para quienes buscan destinos poco conocidos, fotografías de estaciones antiguas, paisajes rurales y calles tranquilas, Gowland ofrece una combinación que vale la pena tener en cuenta.

Qué conocer en Gowland

  • La histórica Estación Gowland.
  • El predio ferroviario y sus alrededores.
  • Las calles y construcciones tradicionales del pueblo.
  • El paisaje rural que rodea la localidad.
  • Las actividades y celebraciones que se realizan durante el año.
  • La cercana ciudad de Mercedes, para complementar la escapada.
  • Los espacios gastronómicos y propuestas locales.
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