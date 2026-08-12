La Ciudad suma triciclos eléctricos para turistas: cómo funcionará la nueva propuesta de movilidad sustentable

Los triciclos eléctricos para recorridos turísticos en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

A partir del martes 1 de diciembre de 2026, las calles de Buenos Aires incorporarán una inédita postal. Triciclos eléctricos especialmente diseñados para recorridos turísticos comenzarán a circular por algunos de los puntos más emblemáticos de la capital, en el marco de una prueba piloto que busca combinar turismo urbano, movilidad sustentable y experiencias guiadas.

La iniciativa arrancará con 40 unidades y estará destinada exclusivamente a visitantes que deseen conocer la Ciudad de Buenos Aires a través de circuitos preestablecidos. A diferencia de otros sistemas de movilidad compartida, como Ecobici, estos vehículos no podrán alquilarse para uso libre ni funcionar como taxis o remises. Cada triciclo contará con un conductor capacitado que acompañará a los pasajeros durante trayectos autorizados y previamente definidos.

Cómo serán los nuevos triciclos eléctricos que llegarán a Buenos Aires

El proyecto apuesta a una forma de traslado silenciosa y de bajo impacto ambiental. Los vehículos funcionan mediante un sistema de pedaleo asistido por motor eléctrico, una tecnología que reduce el esfuerzo físico del conductor y permite transportar pasajeros sin generar emisiones contaminantes.

El proyecto de triciclos eléctricos apuesta a una forma de traslado silenciosa y de bajo impacto ambiental. Foto: Instagram autoxargentina

La propuesta se inscribe en una tendencia global que busca promover alternativas de movilidad más sostenibles, especialmente en entornos urbanos con alta concentración turística. Además de disminuir la contaminación sonora, estos triciclos buscan ofrecer una experiencia más cercana con el entorno y los paisajes porteños.

Qué circuitos turísticos recorrerán los triciclos eléctricos

La experiencia estará concentrada inicialmente en cuatro de las zonas más visitadas de Buenos Aires: Microcentro, San Telmo, Puerto Madero y Palermo. La elección responde tanto a su atractivo turístico como a la infraestructura existente para la circulación de bicicletas y vehículos livianos.

Plaza San Martín-Plaza de Mayo

Uno de los recorridos conectará Plaza San Martín con Plaza de Mayo, atravesando calles tradicionales del Microcentro como Maipú, Reconquista, San Martín y 25 de Mayo, además del corredor habilitado sobre la avenida Corrientes.

Plaza de Mayo-San Telmo

Otro circuito unirá Plaza de Mayo con San Telmo y recorrerá parte del casco histórico a través de Balcarce, Perú, Bolívar, Defensa y Humberto I. Entre sus principales atractivos se destaca Plaza Dorrego, uno de los puntos más representativos y visitados del histórico barrio porteño.

Puerto Madero nocturno

La propuesta también incluirá un circuito nocturno por Puerto Madero. El recorrido conectará la zona de avenida Corrientes con distintos sectores del barrio mediante calles y avenidas como Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Calabria y Lola Mora, ofreciendo una mirada diferente de uno de los espacios más modernos de la Ciudad.

Bosques de Palermo

Por último, el circuito de los Bosques de Palermo tendrá su punto de partida en la zona de Casares y Castex. El trayecto bordeará los lagos y recorrerá sectores cercanos a las avenidas Del Libertador, Figueroa Alcorta y Sarmiento, incluyendo vistas privilegiadas del Planetario Galileo Galilei.

Los triciclos eléctricos no funcionarán como un sistema abierto de transporte ni permitirá traslados personalizados. Foto: Instagram autoxargentina

Qué diferencias tienen con Ecobici y otros medios de transporte

Aunque visualmente puedan recordar a otros vehículos eléctricos de tres ruedas que comenzaron a aparecer en distintas ciudades, el modelo porteño tendrá características particulares. La principal diferencia es que no funcionará como un sistema abierto de transporte ni permitirá traslados personalizados entre dos puntos de la Ciudad.

Los usuarios deberán contratar recorridos específicos dentro de los circuitos autorizados y las unidades tendrán la obligación de respetar los itinerarios previamente establecidos. Tampoco estarán habilitadas para operar como taxis, remises o aplicaciones de transporte.

Además, podrán circular por ciclovías y bicisendas, pero tendrán prohibido ingresar a los carriles exclusivos del Metrobús.

Los usuarios deberán contratar recorridos específicos dentro de los circuitos autorizados para triciclos eléctricos. Foto: Instagram autoxargentina

Cuánto durará la prueba piloto y qué evalúa el Gobierno porteño

La implementación comenzará bajo la modalidad de prueba piloto y tendrá una duración estimada de dos años. Durante ese período, las autoridades analizarán aspectos vinculados con la demanda turística, seguridad vial, integración con el tránsito urbano y el impacto ambiental.

Por el momento, las primeras 40 unidades se concentrarán exclusivamente en zonas de alta circulación turística, sin previsiones de expansión inmediata hacia otros barrios porteños.

Si la experiencia resulta exitosa, los triciclos eléctricos podrían consolidarse como una nueva alternativa para descubrir Buenos Aires. Desde diciembre, formarán parte del paisaje urbano de Microcentro, San Telmo, Puerto Madero y Palermo, ofreciendo una manera diferente de recorrer la Ciudad: más sustentable, silenciosa y pensada especialmente para quienes llegan a conocerla.