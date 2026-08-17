El pueblo que nació por el apodo de la hija de un prócer, tiene una gruta de película y hoy es la Capital Nacional de la Amistad

Nacido de un apodo familiar y marcado por la llegada del tren

En la provincia de Buenos Aires todavía existen lugares donde el tiempo parece moverse a otra velocidad. Uno de ellos es Mechongué, una localidad del partido de General Alvarado que se convirtió en una opción ideal para quienes buscan una escapada tranquila, con historia, paisajes rurales y rincones cargados de encanto.

A pocos kilómetros de Miramar y relativamente cerca de Mar del Plata, este pueblo aparece como una alternativa perfecta para salir del circuito turístico clásico de playa, ruido y movimiento. En Mechongué no hay grandes avenidas ni multitudes: hay calles calmas, vecinos que saludan, antiguas construcciones, almacenes con memoria y una gruta que se volvió una postal imperdible.

El sitio más buscado por quienes llegan hasta allí es la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, un espacio sencillo, pintoresco y rodeado de tranquilidad. Su atractivo no está en el lujo, sino en esa atmósfera de pausa que invita a caminar despacio, mirar el paisaje y conectar con una tradición profunda del interior bonaerense.

Mechongué: el pueblo que nació de un apodo familiar

La historia de Mechongué tiene un origen tan curioso como entrañable. A diferencia de otras localidades que recibieron nombres vinculados a batallas, próceres o fechas patrias, este pueblo nació de un apodo familiar.

Mercedes María Alejandrina Álzaga Pérez quien dió origen al nombre del pueblo

El nombre está asociado a Mercedes, hija de Martín de Álzaga, propietario de tierras en la zona y una figura clave en los primeros pasos del asentamiento. Según la tradición local, a Mercedes la llamaban cariñosamente “Mechongué”, y ese apodo terminó transformándose en el nombre oficial del lugar.

La elección no fue casual. En la provincia ya existía una localidad llamada Mercedes, por lo que el apodo familiar permitió diferenciar al nuevo pueblo y, al mismo tiempo, conservar una marca afectiva que todavía hoy lo vuelve único. Con el paso de los años, ese nombre se convirtió en parte esencial de su identidad.

La llegada del ferrocarril que cambió todo

Como ocurrió con tantas localidades del interior bonaerense, Mechongué nació y creció alrededor del tren. La llegada del ferrocarril fue el acontecimiento que transformó para siempre la vida de la zona.

Los registros históricos ubican la llegada de la primera máquina en 1911, un hecho considerado como punto fundacional del pueblo. El ramal pertenecía al Ferrocarril del Sud y permitió conectar a Mechongué con otras localidades de la región, facilitando el traslado de personas, mercaderías y producción agropecuaria.

Mechongué combina historia ferroviaria, encanto rural y una gruta única

La estación se convirtió rápidamente en el centro de la vida cotidiana. A su alrededor comenzaron a levantarse comercios, viviendas, depósitos y espacios de trabajo. Los trenes traían cartas, noticias, herramientas, alimentos y también nuevos habitantes. Para muchos pueblos bonaerenses, el ferrocarril fue sinónimo de progreso, y Mechongué no fue la excepción.

Las obras ferroviarias continuaron durante los años siguientes. La estación fue completándose con galpones y vías auxiliares, lo que fortaleció el perfil productivo de la localidad. Décadas más tarde, el servicio de pasajeros dejó de funcionar, pero la huella ferroviaria quedó marcada en la memoria colectiva y en el paisaje urbano.

Tierras fértiles, inmigrantes y almacenes de ramos generales

El desarrollo de Mechongué estuvo profundamente ligado al campo. Su ubicación, en una zona de tierras fértiles, impulsó la actividad agrícola y ganadera desde sus primeros años. La localidad funcionó como punto de apoyo para las estancias cercanas y como centro de acopio para la producción rural.

A comienzos del siglo XX llegaron familias inmigrantes, principalmente de origen español e italiano, que instalaron comercios, herrerías, talleres y almacenes de ramos generales. Estos espacios eran mucho más que simples negocios: funcionaban como puntos de encuentro, sitios de intercambio y verdaderos centros sociales para la comunidad.

Uno de los símbolos de esa época fue el Almacén de Spadari, recordado como parte de la identidad local. Como tantos almacenes del interior, allí se mezclaban la vida comercial y la vida social: se compraba, se conversaba, se pagaban cuentas, se compartían novedades y se fortalecían los vínculos entre vecinos.

El plano del pueblo y los primeros pasos institucionales

Aunque la llegada del tren marcó el nacimiento práctico de Mechongué, el proceso de organización urbana llevó más tiempo. Según datos históricos difundidos por el área turística local, el proyecto del pueblo fue impulsado por propietarios y vecinos vinculados a la zona rural, entre ellos los herederos de Martín de Álzaga, Ernestina Pérez y Marcelino Peláez.

Mechongué esconde una gruta de película y una historia que sorprende Foto: Facebook / Mechongué

Durante la década de 1920, Mechongué empezó a consolidar su perfil institucional. En 1924 se fundó la Escuela N° 9, un paso clave para el crecimiento comunitario y para la formación de las primeras generaciones nacidas y criadas en el pueblo.

Poco después, en 1926, se fundó el Club Social y Deportivo Mechongué, una entidad que con el tiempo se transformó en uno de los pilares de la vida social del lugar. El club no solo impulsó actividades deportivas, sino también encuentros, celebraciones populares y eventos que ayudaron a fortalecer el sentido de pertenencia.

Hacia 1927, el proyecto urbano obtuvo aprobación provincial, lo que terminó de ordenar formalmente el crecimiento de la localidad. Ese proceso permitió definir la traza del pueblo y consolidar una comunidad que ya venía creciendo alrededor de la estación, el campo y el comercio.

La gruta de Nuestra Señora de Lourdes, una postal de fe y calma

Entre los rincones más especiales de Mechongué se destaca la Capilla Nuestra Señora de Lourdes y su gruta, un espacio que combina devoción, naturaleza y una estética muy particular. El lugar es elegido por vecinos, visitantes y viajeros que buscan una pausa en medio del recorrido por el sudeste bonaerense.

Con una gruta pintoresca, pasado ferroviario y espíritu de pueblo chico

La gruta no necesita grandes dimensiones para cautivar. Su encanto está en lo simple: el entorno verde, la tranquilidad del pueblo y esa sensación de refugio que suele encontrarse en los sitios de fe del interior. Es un punto ideal para sacar fotos, descansar unos minutos y descubrir otra cara de la provincia de Buenos Aires.

El “Pago Lindo” y la Capital Nacional de la Amistad

Con el tiempo, Mechongué empezó a ser conocido como “Pago Lindo”, un apodo que refleja la belleza de sus campos, la prolijidad de su paisaje rural y la calma que se respira en sus calles. También se lo reconoce como la Capital Nacional de la Amistad, una distinción que habla de la calidez de sus habitantes y del fuerte espíritu comunitario.

Esa identidad también se expresa en sus fiestas populares. Una de las más importantes es la Fiesta del Camionero y del Agricultor, que celebra dos figuras fundamentales para la historia y la economía local: quienes trabajan la tierra y quienes transportan la producción. Desfiles, maquinaria, encuentros populares y espectáculos convierten al evento en una verdadera celebración de la cultura rural.