Para disfrutar del mundo de Karol G: el restaurante de la artista que rompe esquemas con exclusivos platos de mar

Carolina, restaurante de Karol G en Medellín. Foto: Instagram/karolg

Si viajás a Medellín y sos fan de Karol G, hay un lugar que tiene que ser una parada obligada: Carolina, el restaurante que la cantante abrió en diciembre de 2024 en El Poblado, una de las zonas más reconocidas de la ciudad.

El nombre no fue elegido al azar, ya que es el nombre real de la artista: Carolina Giraldo, por lo que el restaurante lleva una parte de su identidad desde la puerta de entrada.

Carolina, restaurante de Karol G en Medellín. Foto: Instagram/carolina.mde

El espacio está ubicado en El Poblado, una zona conocida por sus restaurantes, bares y propuestas de entretenimiento. Allí, la cantante decidió apostar por una experiencia que va más allá de una simple comida: el lugar combina gastronomía, música y una ambientación inspirada en su universo.

La propuesta gastronómica tiene como protagonista a la cocina colombiana y platos de mar, con un menú que representa sabores y productos locales, aunque también incorpora influencias de otros países de Latinoamérica.

Además, como era de esperarse, en un restaurante de Karol G no podía faltar la música. El ambiente está pensado para disfrutar de una cena con amigos, tomar algo y quedarse un rato más después de comer.

Carolina, restaurante de Karol G en Medellín. Foto: Instagram/carolina.mde

Qué se puede comer en Carolina y los precios del menú

La carta de Carolina apuesta por una cocina colombiana con toques modernos y algunos platos que salen de lo tradicional. Entre las opciones se encuentran:

Burrata de Oriente: burrata artesanal antioqueña sobre una infusión de tomate y maracuyá, con duraznos asados, gel de maracuyá y mayonesa de aguacate. Se termina con salsa macha y se acompaña con pan de la casa, y cuenta 52.900 pesos colombianos (aprox. $21.200 argentinos).

Papas callejeras: papitas crocantes con chorizo artesanal hecho en casa y aire de queso campesino que cuesta 39.900 pesos colombianos (aprox. $16.000 argentinos).

Mazorcas de langostinos: los langostinos crocantes sobre chócolo asado al carbón, en salsa acevichada, con cebollas encurtidas crocantes, salsa agridulce, queso fresco y limón asado, salen 49.900 pesos colombianos (aprox. $20.000 argentinos).

Pulpo al carbón: tentáculos de pulpo a la parrilla, infusionados con aceite de nduja, acompañados de papa dulce en distintas texturas, mayonesa de aguacate y suero costeño, y cuesta 127.900 pesos colombianos (aprox. $51.200 argentinos).

Pollo confitado: pechuga confitada con raviolón de ahuyama, queso azul y pera acaramelada, acompañada de espárragos a la parrilla que sale 52.000 pesos colombianos (aprox. $20.800 argentinos).

Caramelo pegajoso: muffin de dátiles cubierto de caramelo y ron, con nueces confitadas, helado de banano y crocantes de arequipe que cuesta 32.000 pesos colombianos (aprox. $12.800 argentinos).

Carolina, restaurante de Karol G en Medellín. Foto: Instagram/carolina.mde

El restaurante forma parte del proyecto gastronómico y de entretenimiento que Karol G impulsó en Provenza, una zona que se convirtió en uno de los puntos de encuentro favoritos de quienes visitan Medellín.

Para los fanáticos de la Bichota, el bar Carolina puede ser una parada más que interesante: un lugar donde comer, escuchar música y sentirse, aunque sea por un rato, dentro del mundo de Karol G.

¿Dónde queda y qué horarios tiene Carolina?

Restaurante Carolina está ubicado en Cra. 35 #7-33, primer piso, en El Poblado, Medellín, dentro de la zona de Provenza.

Según la información disponible, abre todos los días de 16 a 2 horas, por lo que es una opción pensada principalmente para disfrutar durante la tarde, la noche y la madrugada.