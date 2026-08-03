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Cuánto cuesta comer de parado en Güerrín, la pizzería porteña que convirtió una porción en ritual

En plena Avenida Corrientes, entre turistas, oficinistas, familias, teatreros y curiosos, comer de parado frente al mostrador sigue siendo uno de los rituales gastronómicos más auténticos de la Ciudad.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Pizzería Güerrín
Pizzería Güerrín Foto: Instagram @pizzeriaguerrin
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La pregunta, en tiempos donde cada salida se calcula antes de pedir, vuelve a aparecer con fuerza: cuánto cuesta hoy comer de parado en Güerrín, la histórica pizzería porteña que nació en 1932 y que todavía mantiene encendido el magnetismo de la pizza al molde, la fainá y el movimiento constante de una barra que parece no descansar nunca.

Según valores relevados en 2026, una porción de pizza de muzzarella para comer de parado puede ubicarse aproximadamente entre $3.000 y $4.000, mientras que una porción de fainá ronda los $2.000. Con una bebida simple, la experiencia puede resolverse por menos de $6.000 o apenas por encima de ese monto, dependiendo del pedido y de los precios vigentes al momento de la visita.

Comer de parado en Güerrín: el plan más porteño y, todavía, el más rendidor

En Güerrín, comer de parado no es una opción secundaria. Para muchos, es la verdadera experiencia. No hay mantel, no hay sobremesa larga ni espera de mozo: hay porción caliente, plato metálico, fainá al costado y ese gesto casi automático de doblar apenas la pizza para que no se escape la muzzarella.

Comer de parado en Güerrín sigue siendo uno de los rituales más porteños
Pizzería Güerrín Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

El sector de barra mantiene viva una costumbre que forma parte de la identidad porteña: comer rápido, rico y rodeado de ruido. El movimiento es constante. Entran personas apuradas antes de una función de teatro, turistas que llegan por recomendación, trabajadores de la zona y habitués que ya saben qué pedir sin mirar la carta.

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La diferencia con comer sentado también se nota en el bolsillo. Mientras que en salón el consumo promedio por persona puede rondar entre $12.000 y $18.000, compartiendo pizza y bebida, el formato de parado permite una salida más económica y directa.

Cuánto cuesta comer sentado en Güerrín en 2026

Para quienes prefieren mesa, mozo y una experiencia más tranquila, los precios cambian. En 2026, diferentes relevamientos ubicaron a la pizza grande de muzzarella cerca de los $29.900, la napolitana en torno a los $31.600, la fugazzetta con queso alrededor de $37.200 y la Especial Güerrín, con jamón y morrones, cerca de $38.200.

Precios 2026 y la historia de la pizzería porteña
Pizzería Güerrín Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

También se registraron valores de bebidas como gaseosas de 350 cc cerca de los $4.400 y cerveza de litro alrededor de los $11.500, según relevamientos publicados durante 2026.

Por eso, para dos personas, una comida completa sentados puede superar con facilidad los $60.000 si se suma una pizza grande, bebida y postre. Un relevamiento gastronómico calculó un ticket aproximado de $64.300 para dos personas con pizza de jamón y morrones, cerveza de litro y dos flanes.

La historia detrás de la porción: Güerrín nació antes que el Obelisco

La mística de Güerrín empieza mucho antes de que la palabra “viral” existiera. La pizzería fue fundada en 1932 por los inmigrantes italianos Franco Malvezzi y Guido Grondona, quienes instalaron el local sobre la Avenida Corrientes y lo convirtieron en un punto de encuentro alrededor de la pizza al molde y el horno a leña.

La historia del clásico de Avenida Corrientes
Pizzería Güerrín Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

El dato no es menor: Güerrín nació antes que el Obelisco, inaugurado en 1936. Desde entonces, ambos símbolos quedaron unidos por la geografía y por la memoria porteña. A pocas cuadras del monumento más famoso de Buenos Aires, la pizzería fue creciendo junto al pulso de Corrientes, la calle de los teatros, las librerías, los cafés y las salidas nocturnas.

El sitio oficial de turismo de la Ciudad la define como “un monumento a la pizza” y destaca que su masa todavía se trabaja de forma manual en una gran batea, pese a la enorme cantidad de pizzas que se despachan por día.

De la barra al salón: cómo cambió Güerrín sin perder su esencia

En sus primeros años, Güerrín funcionaba principalmente con el formato de barra para comer de parado. No existían los salones amplios del fondo ni el piso superior que hoy forman parte del recorrido. En el lugar incluso hubo un conventillo con habitaciones que, hasta fines de los años 70, fueron usadas por empleados provenientes del interior del país.

Cuánto cuesta una porción
Pizzería Güerrín Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Con el tiempo, la pizzería sumó metros cuadrados, nuevos espacios y capacidad para recibir a más comensales, pero la barra nunca perdió centralidad. Ese es uno de sus secretos: Güerrín se modernizó sin borrar la escena original.

Hoy, el local puede recibir a cientos de personas y conserva una estética donde conviven cerámica, granito, mosaico veneciano, madera, bronce y mármol travertino. Además, fue declarada de Interés Cultural por la Ciudad de Buenos Aires.

Por qué todos siguen haciendo fila para comer una porción

La respuesta no está solo en el queso. Güerrín vende una experiencia: la posibilidad de sentirse parte de una Buenos Aires que todavía existe entre hornos, mostradores y apuro feliz.

De acuerdo con iProfesional, la pizzería llegó a vender entre 1.500 y 2.100 pizzas por día y acumula millones de pizzas elaboradas desde su fundación. También se informó que utiliza hornos a leña y que la muzzarella es uno de los grandes diferenciales de sus pizzas.

La escena se repite todos los días: alguien entra “solo por una porción” y termina mirando el movimiento de los pizzeros, el ir y venir de los platos, las bandejas cargadas y la fila que avanza con una precisión casi teatral.

PizzeríaCiudad de Buenos AiresPreciosTurismo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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