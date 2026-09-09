El pueblito bonaerense que celebra la Fiesta del Ombú 2026: música, folklore y tradición con entrada gratuita

Llega la Fiesta del Ombú 2026. Foto: Wikimedia Commons

La localidad de Villanueva, en el partido de General Paz, volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos y turistas con la realización de la quinta edición de la Fiesta del Ombú, un evento que ya se consolidó como una de las celebraciones culturales rurales más representativas de la zona.

La cita será el domingo 13 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, con una programación pensada para todas las edades y acceso libre y gratuito. La propuesta reunirá espectáculos musicales, expresiones folklóricas y actividades tradicionales que ponen en valor la identidad local.

Artistas y espectáculos confirmados para la Fiesta del Ombú

Sobre el escenario se presentarán el Ballet Infanto Juvenil del Villanueva Fútbol Club, el Taller Municipal de Coro y el Taller Municipal de Danzas Folklóricas, además de destacados artistas y grupos de la región.

La grilla también incluye las actuaciones de Los Galponeros, Aike, Peñeros de Ranchos, Néstor Buiidé y el dúo integrado por Daniel Farisano y Maxi Lettieri.

Como cierre de la jornada habrá un gran baile popular con La Corte, una de las propuestas más esperadas por el público que cada año acompaña esta celebración.

La Fiesta del Ombú 2026 se realizará en el predio de la Estación del Ferrocarril. Foto: Municipalidad de General Paz

Una fiesta que celebra la identidad de Villanueva

Organizada por la Delegación Municipal de Villanueva junto con la Municipalidad de General Paz, la fiesta busca fortalecer los lazos comunitarios a través de la cultura, la música y las tradiciones que caracterizan a la localidad.

Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar mate, reposera y muchas ganas de compartir, para disfrutar de una jornada de encuentro en un entorno natural que combina tranquilidad, historia y vida de pueblo.

Qué hacer en Villanueva durante el fin de semana

Además del evento, quienes visiten la localidad podrán aprovechar para conocer algunos de sus principales atractivos turísticos. Entre ellos se destaca el Río Salado, ubicado a pocos kilómetros del casco urbano y elegido por quienes buscan descansar, pescar o pasar el día al aire libre.

Otro de los sitios emblemáticos es la histórica estación ferroviaria de Villanueva, inaugurada en el siglo XIX y estrechamente vinculada al desarrollo del pueblo.

La localidad de Villanueva, en el partido de General Paz, será sede de una nueva edición de la Fiesta del Ombú. Con espectáculos folklóricos, artistas locales y entrada gratuita, el evento busca reunir a vecinos y visitantes en una jornada de cultura y tradición. Foto: pueblitos.com.ar

Frente a la estación se encuentra el tradicional ombú centenario, símbolo de la localidad y emblema de la fiesta, que cada año convoca a cientos de visitantes interesados en descubrir la tranquilidad de uno de los pueblos más pintorescos de la provincia de Buenos Aires.

La combinación de naturaleza, historia y cultura convierte a Villanueva en una excelente alternativa para una escapada de fin de semana, especialmente durante una celebración que ya forma parte de la agenda festiva de la región.