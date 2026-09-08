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Falta muy poco para la Fiesta del Salame Quintero: qué día habrá entrada gratis, promociones y cómo llegar en tren desde CABA

La Fiesta Nacional del Salame Quintero celebrará su edición número 51 con patio gastronómico y una grilla de recitales encabezada por Los Palmeras, Antonio Ríos y Los Fronterizos, además de una jornada con entrada gratuita.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes.
Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.
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La cuenta regresiva ya está en marcha. Del 11 al 13 de septiembre, la ciudad de Mercedes volverá a recibir a miles de visitantes para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires.

La celebración se desarrollará en el Parque Municipal Independencia, donde habrá productores locales, puestos de embutidos y quesos, artesanos, emprendedores y propuestas recreativas para toda la familia. Como cada año, el gran atractivo será la posibilidad de probar el tradicional salame quintero elaborado por familias mercedinas.

Con más de cinco décadas de historia, el evento nació en 1975 para homenajear a los productores que mantuvieron viva una tradición heredada de los inmigrantes italianos. Hoy convoca a decenas de miles de personas y se consolidó como una cita obligada del calendario turístico bonaerense.

Fiesta del Salame Quintero Foto: Facebook / Nicolas Lennard

Entrada gratis a la Fiesta del Salame Quintero: qué día se puede ingresar con pase libre

La organización confirmó que el viernes 11 de septiembre será la única jornada con entrada libre y gratuita para el público.

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Ese día, además de recorrer los stands gastronómicos y el paseo de compras, los visitantes podrán disfrutar de una programación artística que incluirá a Antonio Ríos, La Ezze Band y La Soberana Cumbia.

También habrá acceso gratuito para las personas que presenten Certificado Único de Discapacidad (CUD) durante las tres jornadas del evento.

Precios de las entradas, promoción 4x3 y tarifa para jubilados

Quienes quieran asistir durante el fin de semana pueden adquirir entradas anticipadas o aprovechar las promociones vigentes.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Los valores confirmados son los siguientes:

  • Entrada anticipada (válida para cualquiera de los tres días): $6.000.
  • Promoción 4x3: $18.000.
  • Sábado 12 de septiembre: $10.000.
  • Domingo 13 de septiembre: $8.000.
  • Jubilados: $5.000.
  • Personas con CUD: ingreso sin cargo.

Además, el estacionamiento tendrá un costo de $4.000 para automóviles y $10.000 para colectivos.

Cómo llegar a Mercedes desde CABA: en tren y auto

Mercedes se encuentra a unos 105 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la convierte en una escapada ideal para pasar el día o disfrutar del fin de semana completo.

Quienes prefieran el transporte público pueden viajar mediante el Tren Sarmiento, utilizando el servicio que conecta la estación Once con la ciudad de Mercedes.

En automóvil, el trayecto más habitual es por el Acceso Oeste y la Ruta Nacional 5, recorrido que demanda alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito y del punto de partida dentro del Área Metropolitana.

Cronograma de recitales: qué artistas se presentan en las tres fechas

La programación musical combinará cumbia, folklore y artistas regionales durante las tres jornadas de festejos.

Viernes 11 de septiembre

  • Antonio Ríos
  • La Ezze Band
  • La Soberana Cumbia

Sábado 12 de septiembre

  • Los Palmeras
  • Menta y Limón
  • Los López Heredia
  • Semilla Agreste

Domingo 13 de septiembre

  • Los Fronterizos
  • Bohemios
  • Jo Marcel

El recital más esperado será el de Los Palmeras, que encabezarán la noche del sábado en el Parque Municipal Independencia. En tanto, el cierre del domingo tendrá como uno de sus momentos destacados la presentación de Los Fronterizos, referentes históricos del folklore argentino.

Más allá de los shows, la Fiesta Nacional del Salame Quintero ofrecerá una gran carpa de productores, degustaciones y diversas propuestas gastronómicas que convierten a Mercedes en uno de los destinos más atractivos del fin de semana en la provincia de Buenos Aires.

Fiestas RegionalesBuenos AiresGastronomía
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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