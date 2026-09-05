Pueblos bonaerenses, sabores y fiestas imperdibles este fin de semana: del chorizo seco a la mermelada

Fiesta del Chorizo Seco. Foto: redes sociales.

El interior bonaerense vuelve a convertirse en una gran opción para quienes buscan una salida diferente. Entre el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre de 2026, varias localidades ofrecerán fiestas gastronómicas, espectáculos, ferias de artesanos y actividades para toda la familia.

Detrás de cada celebración también aparece una historia. Algunos pueblos nacieron alrededor de estaciones ferroviarias, mientras que otros crecieron junto a fortines, postas de galeras o antiguos establecimientos rurales.

Fortín Olavarría celebra la Fiesta del Chorizo Seco

En Fortín Olavarría, partido de Rivadavia, la Fiesta del Chorizo Seco tendrá lugar el sábado 5 de septiembre. La propuesta busca reunir sabores regionales, tradiciones rurales y el espíritu comunitario característico del oeste bonaerense.

El pasado de la localidad se remonta a un fortín levantado entre las comandancias de Trenque Lauquen e Italó. El pueblo lleva su nombre en homenaje al coronel José Valentín de Olavarría, quien participó en las guerras por la Independencia.

Fiesta del Chorizo Seco. Foto: redes sociales.

Cómo llegar: Fortín Olavarría se encuentra en el partido de Rivadavia, a unos 27 kilómetros de América. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido en auto puede realizarse por Acceso Oeste y Ruta Nacional 5 hasta la zona de Trenque Lauquen. Desde allí se continúa hacia América y luego por la Ruta Nacional 33, donde se encuentra el acceso a la localidad. Se recomienda verificar el estado de las rutas antes de comenzar el viaje.

Suipacha se prepara para la Fiesta Nacional de la Mermelada

La primera Fiesta Nacional de la Mermelada se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en la Plaza Brown de Suipacha. La apertura oficial está prevista para el sábado a las 17 horas, con productores, artesanos, espectáculos y un patio gastronómico.

La localidad también es conocida por su Ruta del Queso, un circuito que reúne tambos, fábricas y comercios regionales. Su historia permanece ligada al ferrocarril, ya que la estación comenzó a funcionar en 1866 y fue clave para el crecimiento del pueblo.

Suipacha, tierra de tradiciones y gastronomía Foto: Turismo Suipacha

Cómo llegar: Suipacha está ubicada aproximadamente a 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El trayecto más directo comienza por el Acceso Oeste y continúa por la Ruta Nacional 5, pasando por Luján y Mercedes. El recorrido demanda cerca de una hora y media, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.

Ayacucho recupera los sabores de la repostería criolla

La 17ª Fiesta Provincial de la Repostería Criolla se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Galpón de la Fiesta del Ternero, en Ayacucho. El encuentro contará con reposteros, artesanos, manualistas y el tradicional Concurso de Alfajores de Maicena.

Habrá concurso de Alfajores de Maicena

La ciudad fue fundada en 1866 por José Zoilo Miguens, amigo de José Hernández. El escritor le dedicó la primera edición de El gaucho Martín Fierro, publicada en 1872. La llegada del Ferrocarril del Sud, en 1880, impulsó posteriormente el desarrollo urbano y ganadero.

Cómo llegar: Desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata, continuar por la Autovía 2 y desviarse por la Ruta Provincial 63 en dirección a Dolores. Luego se sigue por la Ruta Provincial 29 hasta Ayacucho. La ciudad está a unos 330 kilómetros de CABA y el viaje puede demandar alrededor de cuatro horas.

Rawson convierte al alfajor en una verdadera fiesta

La 9ª Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal se realizará el domingo 6 de septiembre, de 10 a 19, en la Plaza San Martín de Rawson, partido de Chacabuco. La entrada será libre y gratuita.

Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal Foto: Instagram/campeonatoargentinoalfajorok

La programación incluye desfile de instituciones, paseo criollo, espectáculos, una masterclass, el tradicional corte del alfajor gigante y la elección del Mejor Alfajor de la Provincia de Buenos Aires.

Cómo llegar: Desde CABA se toma el Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 7 en dirección a Luján y Chacabuco. A la altura del kilómetro 197 se debe ingresar a la Ruta Provincial 51 y continuar aproximadamente 20 kilómetros hacia Rawson.

Un fin de semana entre sabores e historias

Estas fiestas populares bonaerenses permiten conocer destinos alejados de los circuitos turísticos tradicionales, mientras impulsan el trabajo de productores, artesanos y emprendimientos familiares.

Antes de salir, se aconseja consultar las redes oficiales de cada municipio, revisar los horarios y verificar posibles modificaciones por condiciones climáticas. Entre alfajores, mermeladas, embutidos y viejas estaciones, cada recorrido promete una escapada con gastronomía, historia y auténtico espíritu bonaerense.