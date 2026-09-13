Artiaga, la panadería de Saavedra elegida entre las mejores del mundo: qué probar, cuánto cuesta y cuándo conviene ir

Tiene un horno de 1931 y conquistó al mundo Foto: Web Artiaga

Detrás de una vidriera repleta de medialunas, panes, masas y tortas se esconde una de las historias gastronómicas más sorprendentes de Buenos Aires. En pleno barrio de Saavedra funciona Artiaga, una panadería familiar que conserva un horno de 1931 y logró llevar sus productos hasta importantes competencias internacionales.

La experiencia va mucho más allá de comprar algo para el desayuno. Visitarla permite descubrir un comercio que mantiene vivo el antiguo oficio panadero mientras incorpora fermentaciones prolongadas, ingredientes seleccionados y nuevas recetas.

Actualmente, Artiaga cuenta con dos sucursales: avenida Ricardo Balbín 4181 y Zapiola 4782, ambas en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué probar en Artiaga: los productos que no pueden faltar

Quienes llegan por primera vez pueden comenzar con sus medialunas de manteca, palmeritas y facturas tradicionales. Sin embargo, hay una creación que concentra buena parte de la identidad del lugar: la paracaidista.

Esta factura habría nacido de un error. Según la historia familiar, un maestro panadero cortó de manera incorrecta una masa destinada a medialunas. Para evitar desperdiciarla, decidió rellenarla con dulce de leche, cerrarla y cubrirla con crema pastelera. El resultado gustó tanto que pasó a formar parte de la oferta habitual.

Entre las especialidades más curiosas de Artiaga aparece la“paracaidista” Foto: Instagram @panaderiaartiaga

También vale la pena probar el pan de masa madre, los chipás, los bizcochos y los sándwiches de miga. Para compartir, se puede armar una degustación con dos o tres variedades de facturas, incluyendo una medialuna y la famosa paracaidista.

Panettone de Artiaga. Foto: Instagram @panaderiaartiaga

El gran protagonista, de todos modos, es el panettone artesanal. La panadería trabaja con harinas italianas especialmente seleccionadas para fermentaciones largas y utiliza ingredientes como miel, mermeladas, vainilla y harinas orgánicas certificadas. También emplea chocolates de firmas especializadas como Valrhona y Barry Callebaut.

Entre sus creaciones sobresale el Panettone Buenos Aires, elaborado con nuez pecán, café, chocolate con notas de caramelo y referencias al dulce de leche. La receta busca unir la tradición italiana con sabores reconocibles de la Argentina.

Cuánto cuesta comprar en la histórica panadería de Saavedra

Los precios pueden cambiar, por lo que es recomendable consultar la tienda oficial antes de realizar la visita. Además, algunos productos especiales tienen disponibilidad limitada o requieren pedido anticipado.

Como referencia, durante noviembre de 2025 el pan dulce clásico de 500 gramos con frutos secos fue publicado a $29.900, mientras que la versión con frutas costaba $26.900. El panettone tradicional y el Panettone Buenos Aires rondaban los $39.500. Estos valores corresponden a 2025 y no representan necesariamente los precios actuales.

Para una compra más económica, la mejor alternativa es elegir facturas por unidad y combinar distintas especialidades. En cambio, quienes quieran llevarse uno de los panettones premiados deberán contemplar un presupuesto mayor.

La página oficial permite realizar pedidos y retirarlos en la sucursal de Zapiola 4782. También ofrece alternativas de entrega a domicilio, sujetas a disponibilidad y zona de cobertura.

En qué horario conviene ir a Artiaga

El mejor momento para visitar la panadería es por la mañana, entre las 8 y las 11. En esa franja suele encontrarse una mayor variedad de panes y facturas, además del atractivo aroma de las primeras hornadas.

Qué probar y cuánto cuesta visitar Artiaga en Saavedra Foto: Web Artiaga

Si el objetivo es evitar las horas de mayor movimiento, conviene acercarse de lunes a viernes fuera del horario laboral. Durante los fines de semana puede haber más clientes, especialmente en las primeras horas del día.

Para comprar panettones, tortas o productos de edición especial, lo más seguro es reservar con anticipación. Esta recomendación resulta particularmente importante durante Navidad, Pascuas y fechas festivas.

De Galicia a Buenos Aires: una historia marcada por la inmigración

La historia familiar está relacionada con Antonio Rodríguez, un inmigrante gallego que llegó joven a la Argentina y trabajó como mozo en distintos establecimientos gastronómicos. Junto con su esposa, Alba, comenzó a construir el sueño de tener una panadería propia.

Sus primeros pasos estuvieron ligados a La Boca, donde elaboraban panes, medialunas, vigilantes, bizcochos, cañoncitos y galletas marineras, muy populares en una zona estrechamente vinculada con la actividad portuaria. La memoria familiar también indica que enviaban pan hacia la isla Martín García.

El contacto con inmigrantes italianos permitió sumar conocimientos sobre pan dulce y panettone. Ese intercambio cultural terminaría convirtiéndose en uno de los principales rasgos del emprendimiento.

A comienzos de la década de 1980, la familia adquirió la histórica panadería de Saavedra, que funcionaba desde 1931. Dentro del establecimiento se encontraba el enorme horno que continúa siendo uno de sus símbolos más reconocibles.

Del horno del barrio a los campeonatos internacionales

La tercera generación familiar consiguió modernizar la producción sin abandonar las recetas tradicionales. Esa combinación le permitió a Artiaga pasar del mostrador barrial a competencias especializadas.

En 2025, un equipo argentino vinculado con la panadería consiguió el subcampeonato en el Mundial de Panettone de Milán. Además, la firma obtuvo reconocimientos en distintas categorías por sus recetas, decoraciones y trabajo colectivo.

En 2026 recibió el título “Heritage Craft Bakery of the Year 2026 – Argentina”, concedido por la revista británica LUXlife. La distinción destacó su trayectoria, su producción artesanal y la continuidad de una tradición transmitida entre generaciones.

Con su horno de 1931, sus facturas surgidas de curiosos accidentes y sus panettones premiados, Artiaga representa mucho más que una parada gastronómica. Es también un fragmento vivo de la historia porteña, escondido entre las calles de Saavedra.