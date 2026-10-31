Nació por la llegada del ferrocarril y se convirtió en un refugio rural: tiene 487 habitantes, está a dos horas de Buenos Aires y esconde una hazaña de la Independencia

Tres Sargentos tiene menos de 500 habitantes Foto: Instagram @airesdecultura

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires existe un pueblo donde el silencio, las calles arboladas y una estación centenaria componen una postal difícil de encontrar. Se trata de Tres Sargentos, una localidad del partido de Carmen de Areco que conserva historias de la Independencia, huellas ferroviarias y costumbres rurales.

Ubicado a la altura del kilómetro 157 de la Ruta Nacional 7, este destino propone una escapada sin multitudes para todos.

Tres Sargentos, un nombre nacido de una arriesgada misión militar

El nombre del pueblo no recuerda a un fundador ni a un antiguo propietario. Rinde homenaje a José María Gómez, Santiago Albarracín y Juan Bautista Salazar, tres soldados del Ejército del Norte que participaron en una acción sorpresiva durante la campaña de Manuel Belgrano.

El episodio ocurrió en octubre de 1813, después de la derrota patriota en Vilcapugio. Mientras Belgrano reorganizaba sus fuerzas, una partida comandada por Gregorio Aráoz de Lamadrid salió a reconocer las posiciones realistas. También intervino el baqueano Reynaga, cuyo conocimiento del terreno resultó fundamental.

La antigua estación ferroviaria de Tres Sargentos Tres Sargentos conserva el encanto de los pueblos rurales La estación fue inaugurada en 1908. El ferrocarril impulsó el crecimiento de la localidad Foto: Instagram @tressargentosok

En la posta de Tambo Nuevo, los soldados sorprendieron a una guardia enemiga de doce hombres. Mediante una maniobra audaz, consiguieron desarmarlos, capturarlos y conducirlos ante Belgrano. La hazaña les valió el reconocimiento como Sargentos de Tambo Nuevo y terminó dando identidad a esta localidad bonaerense.

La memoria del episodio sigue presente. La escuela lleva el nombre Tres Sargentos de Tambo Nuevo, mientras varias calles recuerdan a Gómez, Albarracín, Salazar, Reynaga, Lamadrid y Belgrano. Incluso existe una calle Tres Sargentos en el barrio porteño de Retiro.

La estación francesa que impulsó el nacimiento del pueblo

Aunque su denominación remite a la Independencia, el desarrollo urbano llegó con el ferrocarril. La estación comenzó a construirse en 1907 y fue habilitada el 22 de enero de 1908 por la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires.

Era una estación de primera categoría situada cerca del kilómetro ferroviario 170. Recibía pasajeros y operaba cargas, hacienda, encomiendas y telégrafo. Formaba parte de una red de trocha angosta que conectó áreas productivas y favoreció colonias agrícolas pampeanas.

La estación fue inaugurada en 1908 Foto: Instagram @tressargentosok

Con el tren aparecieron viviendas, almacenes, galpones y servicios. Los productores encontraron una salida para cereales y animales, mientras los vecinos accedieron a ciudades mayores. Durante décadas, las vías organizaron la economía y la vida social de Tres Sargentos.

La interrupción de los servicios provocó migraciones y cambió el movimiento local. Sin embargo, el edificio sobrevivió en excelente estado. Allí funcionan una biblioteca y la radio FM La Vieja Estación 96.9, iniciativas que transformaron el espacio ferroviario en un punto cultural.

Qué visitar en una escapada diferente por Buenos Aires

La estación es la parada principal. Su arquitectura, los nomencladores, el viejo galpón cerealero y otros elementos permiten reconstruir el pasado. El recorrido puede continuar por la Plaza Domingo Mariani, la plazoleta dedicada a los tres sargentos, la capilla y calles con casas bajas y comercios antiguos.

El predio ferroviario posee sectores arbolados para descansar. En los alrededores, los caminos rurales ofrecen campos abiertos, horizontes extensos y atardeceres ideales para fotografiar. También se destaca el Club Social y Deportivo Tres Sargentos, fundado en 1962, como parte de la vida comunitaria.

Tres Sargentos conserva el encanto de los pueblos rurales Foto: Instagram @tressargentosok

La localidad celebra además la Fiesta de la Maquinaria Agrícola, una propuesta ligada a su identidad productiva. Exposiciones, encuentros y actividades tradicionales recuperan el vínculo entre el pueblo, el trabajo rural y las herramientas que transformaron el campo.

Cómo llegar y qué tener en cuenta antes de viajar

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 7. Tres Sargentos está a unos 22 kilómetros de Carmen de Areco y conserva una escala reducida: el Censo 2022 registró 487 habitantes.

Antes de partir conviene verificar el estado de los caminos, la disponibilidad gastronómica y los horarios locales. No es un destino de grandes atracciones ni de agenda permanente. Su encanto reside en otra experiencia: caminar sin apuro, escuchar historias y descubrir un patrimonio que resistió al paso del tiempo.

Tres Sargentos demuestra que un pueblo diminuto puede reunir dos capítulos decisivos del país: las luchas por la Independencia y la expansión ferroviaria. Entre campos, memoria y rieles, espera a quienes buscan una escapada bonaerense distinta.