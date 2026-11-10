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La ciudad bonaerense de 115.340 habitantes que celebrará a la cerveza artesanal este fin de semana: cuándo, dónde y cómo llegar desde CABA

La cuarta edición de “Arriba la Birra” reunirá a más de seis cervecerías locales, food trucks, gastronomía y música en vivo. El evento busca poner en valor una de las industrias que más creció en la región y atraer visitantes durante una noche especial.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La cuarta edición de “Arriba la Birra” reunirá a más de seis cervecerías locales, food trucks, gastronomía y música en vivo. El evento busca poner en valor una de las industrias que más creció en la región y atraer visitantes durante una noche especial.
La ciudad bonaerense de 115.340 habitantes que celebrará a la cerveza artesanal este fin de semana. Foto: Municipalidad de Pergamino
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La cerveza artesanal volverá a ser protagonista en Pergamino con la realización de la cuarta edición de “Arriba la Birra”, el encuentro que reúne a productores locales, gastronomía y música en vivo en una propuesta que ya se ganó un lugar destacado dentro de la agenda cultural y turística de la ciudad.

La cita será el viernes 13 desde las 21:00 (hora argentina) en el tinglado de la Feria Agroecológica del Parque España, sobre el sector del barrio Acevedo, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una noche que combina sabores, entretenimiento y producción local.

Arriba la Birra: un evento que impulsa el turismo y la producción local

Con el paso de los años, “Arriba la Birra” se consolidó como mucho más que un encuentro cervecero. La iniciativa nació con el objetivo de visibilizar el trabajo de las cervecerías artesanales de Pergamino y generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

La cuarta edición de “Arriba la Birra” reunirá a más de seis cervecerías locales, food trucks, gastronomía y música en vivo. El evento busca poner en valor una de las industrias que más creció en la región y atraer visitantes durante una noche especial.
"Arriba la Birra" será el viernes 13 a las 21:00 en el tinglado de la Feria Agroecológica del Parque España. Foto: Municipalidad de Pergamino

La propuesta es impulsada junto a productores y emprendedores de la ciudad, fortaleciendo tanto la actividad gastronómica como el movimiento comercial que generan los eventos de gran convocatoria. Su importancia quedó reflejada en la declaración de interés municipal obtenida por la organización.

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Además, la celebración se convirtió en un atractivo para quienes llegan desde localidades vecinas en busca de experiencias vinculadas a la gastronomía regional y la producción independiente.

Cerveza artesanal de Pergamino: una escena que sigue creciendo

La calidad de la cerveza artesanal local es uno de los principales motores del éxito de “Arriba la Birra”. Según los organizadores, más de seis cervecerías de la ciudad estarán presentes en esta nueva edición, ofreciendo una amplia variedad de estilos para degustar.

La cuarta edición de “Arriba la Birra” reunirá a más de seis cervecerías locales, food trucks, gastronomía y música en vivo. El evento busca poner en valor una de las industrias que más creció en la región y atraer visitantes durante una noche especial.
La calidad de la cerveza artesanal local es uno de los principales motores del éxito de "Arriba la Birra". Foto: Municipalidad de Pergamino

El crecimiento del sector también se observa fuera de los eventos. En los últimos años, varios productores comenzaron a abrir sus propios espacios gastronómicos y cerveceros, ampliando la oferta para residentes y visitantes durante todo el año.

Este desarrollo confirma el buen momento que atraviesa la actividad, impulsada por emprendedores que apostaron por la producción artesanal y que hoy forman parte de una identidad gastronómica cada vez más reconocida en Pergamino.

Gastronomía, food trucks y música en vivo para disfrutar una noche completa

La cuarta edición de “Arriba la Birra” ofrecerá mucho más que cerveza. El predio contará con food trucks, propuestas gastronómicas y alternativas de bebidas para quienes prefieran otras opciones.

La cuarta edición de “Arriba la Birra” reunirá a más de seis cervecerías locales, food trucks, gastronomía y música en vivo. El evento busca poner en valor una de las industrias que más creció en la región y atraer visitantes durante una noche especial.
El predio contará con food trucks, propuestas gastronómicas seleccionadas y alternativas de bebidas. Foto: Municipalidad de Pergamino

Los organizadores adelantaron que habrá sorpresas culinarias y nuevas recetas preparadas por cocineros locales, manteniendo una tradición que se repite en cada encuentro y que suele despertar la curiosidad del público.

A esto se sumará una programación musical en vivo que acompañará toda la jornada, generando un ambiente ideal para compartir entre amigos, en pareja o en familia.

Cuándo y dónde será la cuarta edición de Arriba la Birra

El evento se realizará el viernes 13 a partir de las 21:00 horas en el galpón donde funciona la Feria Agroecológica del Parque España, ubicado sobre el sector correspondiente al barrio Acevedo.

La cuarta edición de “Arriba la Birra” reunirá a más de seis cervecerías locales, food trucks, gastronomía y música en vivo. El evento busca poner en valor una de las industrias que más creció en la región y atraer visitantes durante una noche especial.
El Parque España se convirtió en la sede habitual del encuentro gracias a su capacidad para recibir a miles de personas. Foto: Municipalidad de Pergamino

Desde su primera edición, este espacio se convirtió en la sede habitual del encuentro gracias a su capacidad para recibir a miles de personas y la rápida identificación que el público generó con el lugar.

La organización informó que, en caso de registrarse condiciones climáticas desfavorables, la actividad podrá trasladarse al fin de semana siguiente para garantizar el desarrollo de todas las propuestas previstas.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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