Nació alrededor de una estación en 1907 y se convirtió en el pueblo más gaucho de Buenos Aires: celebra la tradición desde hace más de 50 años

Un pueblo marcado por el ferrocarril y el campo Foto: Instagram @turismomadariaga

Entre caminos rurales, antiguas viviendas y campos interminables, General Madariaga mantiene vivo un modo de vida relacionado con la cultura gaucha. La localidad, conocida como el“Pago Gaucho”, se encuentra en la región del Tuyú y representa uno de los rincones bonaerenses donde el Día de la Tradición parece extenderse durante todo el año.

Aunque suele quedar eclipsada por la cercanía de destinos como Pinamar, Cariló y Villa Gesell, esta ciudad posee una historia construida alrededor del ferrocarril, las estancias y el trabajo rural.

Cada 10 de noviembre, Argentina celebra el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento de José Hernández, ocurrido en 1834. El escritor fue autor de El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro, obras que retrataron la vida, el lenguaje y las injusticias sufridas por los hombres de campo durante el siglo XIX. La primera parte fue publicada en 1872 y la segunda, en 1879.

General Madariaga, el pueblo que creció junto al ferrocarril

La organización institucional de la localidad comenzó en 1907, cuando se presentó un proyecto para fundar un pueblo junto a la estación Divisadero del Ferrocarril del Sud. Posteriormente, el partido y su ciudad cabecera recibieron el nombre de General Juan Madariaga, en recuerdo del militar correntino que participó en diferentes conflictos del siglo XIX.

Tradición, destreza y cultura criolla Foto: Instagram @turismomadariaga

El tren permitió conectar aquellas tierras con otros puntos de Buenos Aires y facilitó el traslado de trabajadores, productos agrícolas y ganado. A comienzos del siglo XX, el crecimiento de las actividades rurales también impulsó la llegada de inmigrantes, quienes se integraron a una sociedad marcada por las estancias.

Sin embargo, la historia regional comenzó mucho antes. El nombre Tuyú está asociado con un territorio de lagunas, pastizales y montes naturales que fue escenario de la vida de pueblos originarios, trabajadores rurales, gauchos e inmigrantes.

Una celebración que convirtió al pueblo en tierra de gauchos

El acontecimiento más representativo del destino es la Fiesta Nacional del Gaucho, realizada desde 1972 para homenajear al antiguo habitante de los pagos tuyuseros. La celebración fue institucionalizada por el Gobierno bonaerense en 1977 y declarada fiesta nacional en 1988.

Durante sus jornadas, el pueblo recupera diferentes escenas de la vida tradicional. Hay desfiles de jinetes, carruajes, pruebas de riendas, jineteadas, espectáculos folclóricos, artesanías y comidas criollas. Las calles y los comercios se decoran para participar de una celebración que moviliza a toda la comunidad.

Jinetes durante la Fiesta Nacional del Gaucho Foto: Instagram @turismomadariaga

Uno de los momentos más simbólicos es“Abriendo Tranqueras”, ceremonia que comienza con el traslado en carruaje de la Virgen de Luján. Las delegaciones a caballo acompañan la procesión hasta el Parque Anchorena, donde se realiza un homenaje al gaucho, una misa de campaña y el tradicional pericón nacional.

La programación continúa con “La Vuelta al Pago” y “Cantos, Potros y Guitarras”. Los participantes exhiben sus mejores pilchas y emprendados, mientras los visitantes recorren puestos de artesanos y disfrutan de asados, empanadas y espectáculos musicales.

Los rincones que permiten descubrir su pasado

Una parada imprescindible es el Museo Histórico del Tuyú, cuya colección permite conocer a los primeros pobladores, las antiguas estancias, la llegada de los inmigrantes y la transformación regional.

El “Pago Gaucho” de la provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @turismomadariaga

El museo funciona en una construcción característica de principios del siglo XX y posee una sala dedicada a Argentino Luna, el reconocido cantor nacido en General Madariaga. Allí se conservan objetos relacionados con quien llevó la música surera y la identidad del hombre de campo a numerosos escenarios argentinos.

También puede realizarse el circuito“Si las paredes hablaran”, un recorrido por viviendas centenarias que recupera las experiencias de quienes habitaron o trabajaron en esos edificios. La propuesta combina arquitectura, testimonios e historias locales.

Naturaleza y costumbres que todavía siguen vivas

La identidad madariaguense también se comprende mediante su paisaje. A siete kilómetros del centro aparece la laguna El Carbón, mientras que la laguna Los Horcones se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros y ofrece actividades recreativas y pesca.

Más lejos se ubica la Reserva Natural Salada Grande, un ambiente valioso para la conservación de la flora y la fauna regional.

General Madariaga, corazón de la tradición gaucha Foto: Instagram @turismomadariaga

Visitar General Madariaga significa ingresar a un territorio donde el mate compartido, las guitarras, los caballos y el trabajo rural no son una simple escenografía turística. En este pueblo, las costumbres continúan transmitiéndose entre generaciones.

Frente a las transformaciones de la vida moderna, este rincón bonaerense demuestra que la tradición no consiste solamente en recordar el pasado. También implica proteger las costumbres, transmitir historias y reconocer a quienes sostienen una parte esencial de la identidad argentina.