Ofelia, la abuelita jardinera de TikTok, lo tiene más que claro: “La albahaca y la hierbabuena se riegan cada 2 días y necesitan sol directo”

La abuelita Ofelia explica los cuidados de la albahaca y la hierbabuena. Foto: Captura TikTok @ofelia_perez

La albahaca y la hierbabuena necesitan riego frecuente y una buena exposición a la luz solar para crecer saludables. Así lo explica Ofelia, la abuelita jardinera que comparte sus conocimientos en TikTok, quien recomienda regar ambas plantas cada dos días y ubicarlas en espacios donde reciban sol directo. Sin embargo, la cantidad de agua y las horas de exposición deben ajustarse a las necesidades de cada especie y a las condiciones climáticas.

Con sus recomendaciones sencillas, Ofelia se convirtió en una fuente de consejos prácticos para quienes buscan mantener sus plantas sanas, tal como muestran las notas de Canal 26 sobre sus tips de jardinería. En uno de sus videos más recientes, la creadora de contenido explicó las diferencias entre el cuidado de distintas especies aromáticas y reveló por qué la albahaca es una de sus favoritas para atraer abejas y mantener un jardín lleno de vida.

Cada cuánto regar la albahaca y la hierbabuena y cuántas horas de sol necesitan

A través de un video publicado en TikTok, Ofelia explicó cuáles son los cuidados que utiliza para mantener sus plantas aromáticas en buenas condiciones. En particular, destacó que ambas especies necesitan humedad y una ubicación luminosa para desarrollarse.

“La albahaca y la hierbabuena se cuidan igual. A diferencia de la ruda y el romero, estos se riegan cada dos días, además de que necesitan sol directo”, aseguró la jardinera.

Ofelia explica que la albahaca y la hierbabuena se cuidan igual. Foto: Pinterest

Sin embargo, la frecuencia de riego puede variar según la temperatura, el tamaño de la maceta y la humedad del sustrato. De acuerdo con la Royal Horticultural Society (RHS), ambas plantas necesitan humedad regular, pero deben evitarse los excesos de agua que puedan afectar sus raíces.

En cuanto a la exposición solar, la albahaca requiere aproximadamente entre seis y ocho horas de buena luz diaria, mientras que la hierbabuena puede desarrollarse tanto al sol como en semisombra. Durante los días de calor intenso, esta última puede beneficiarse de una ubicación parcialmente protegida.

Cómo cuidar la albahaca y la hierbabuena en macetas para que crezcan saludables

Además de la luz y el agua, elegir un recipiente adecuado resulta fundamental para cultivar estas especies en espacios pequeños. Las macetas deben contar con agujeros de drenaje que permitan eliminar el exceso de humedad.

La RHS recomienda utilizar recipientes de al menos 20 centímetros de ancho y profundidad para cultivar albahaca. Esta planta también necesita temperaturas cálidas y protección frente a las heladas, especialmente durante sus primeras etapas de crecimiento.

Por su parte, la hierbabuena tiene un crecimiento vigoroso y puede extenderse rápidamente mediante tallos subterráneos. Por ese motivo, cultivarla en una maceta independiente permite controlar su expansión y evitar que invada el espacio de otras plantas.

Ofelia explica que la albahaca y la hierbabuena se cuidan igual. Foto: Unsplash.

Para ambas especies, conviene comprobar la humedad de la tierra antes de regar. Si la capa superficial comienza a secarse, puede ser momento de agregar agua, evitando que el recipiente permanezca encharcado.

Por qué la albahaca atrae abejas y cómo aprovecharla en el jardín

Uno de los aspectos que Ofelia más disfruta de cultivar albahaca es la presencia de insectos polinizadores. Según contó en su video, esta planta contribuye a que su jardín mantenga una actividad constante.

“Lo lindo de la albahaca es que siempre se mantiene llena de abejas. Es por ello que siempre mantengo un hermoso jardín”, expresó.

Esta observación tiene una explicación botánica: cuando la albahaca florece, sus pequeñas flores producen néctar que puede atraer abejas y otros insectos polinizadores. La RHS también reconoce el valor de sus flores para estos insectos.

Existe, sin embargo, una diferencia entre cultivar albahaca para cosechar hojas y hacerlo para favorecer la polinización. Retirar los brotes florales ayuda a prolongar la producción de hojas tiernas, mientras que permitir que algunos tallos florezcan ofrece alimento a los polinizadores.