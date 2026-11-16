Tres cadenas, 24 embarcaciones y 700 metros de río para frenar a Inglaterra y Francia: qué pasó en Vuelta de Obligado y por qué el feriado será el lunes 23

Monumento en homenaje a la Batalla de la Vuelta de Obligado, en San Pedro Foto: Argentina.gob.ar.

Cada 20 de noviembre, Argentina conmemora el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la resistencia de las tropas de la Confederación Argentina frente a las flotas de Gran Bretaña y Francia en 1845. El enfrentamiento ocurrió en la Vuelta de Obligado, sobre el río Paraná, cerca de San Pedro, y se convirtió en un episodio central del siglo XIX. En 2026 se cumplen 181 años de aquella batalla, aunque el descanso por el feriado no será el viernes 20: se trasladará al lunes 23 de noviembre.

Qué pasó el 20 de noviembre de 1845 en la Vuelta de Obligado

A mediados del siglo XIX, el territorio argentino atravesaba conflictos internos y disputas comerciales. Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, rechazaba que las potencias europeas navegaran libremente los ríos interiores sin autorización. Gran Bretaña y Francia buscaban comerciar directamente con las provincias del Litoral y Paraguay, mientras intervenían en el conflicto político de Uruguay. Las tensiones desembocaron en una expedición naval sobre el Paraná.

Batalla de Vuelta y Obligado, efemérides

Para enfrentarla, Rosas encargó la defensa al general Lucio Norberto Mansilla, quien eligió la Vuelta de Obligado, un recodo del río situado a unos 18 kilómetros de San Pedro. Allí, el cauce se estrechaba hasta alcanzar aproximadamente 700 metros de ancho y la barranca ofrecía una posición favorable para colocar cañones. El objetivo era aprovechar las características naturales del lugar para compensar la diferencia de armamento y frenar el avance de una escuadra muy superior en recursos.

Tres cadenas, 24 embarcaciones y cuatro baterías: cómo fue la defensa argentina

La estrategia incluyó un obstáculo extraordinario: tres grandes cadenas tendidas de una orilla a la otra, sostenidas por 24 embarcaciones. Las cadenas estaban destinadas a dificultar el paso de los barcos extranjeros y mantenerlos bajo el fuego de la artillería instalada en tierra. Mansilla también distribuyó cuatro baterías, llamadas Restaurador Rosas, General Brown, General Mansilla y Manuelita, desde las que sus hombres defendieron el acceso al tramo del río.

Lucio Norberto Mansilla, historia

La desigualdad de fuerzas era evidente. Los europeos disponían de buques con armamento de mayor alcance y unidades impulsadas a vapor, mientras que los defensores argentinos contaban con piezas de artillería menos modernas. El 20 de noviembre de 1845, el combate se extendió durante varias horas y dejó numerosas bajas entre las tropas locales. Finalmente, la flota anglo-francesa consiguió cortar las cadenas y continuar su navegación. Fue una derrota militar argentina, pero la resistencia alteró los planes de los invasores y convirtió el enfrentamiento en una referencia histórica.

Por qué la batalla se recuerda como una defensa de la soberanía

El paso de los barcos no significó que las potencias consiguieran todos sus objetivos. La expedición enfrentó nuevos ataques y el proyecto comercial encontró obstáculos. Con el tiempo, la situación derivó en negociaciones diplomáticas: Gran Bretaña firmó un acuerdo con la Confederación en 1849 y Francia hizo lo propio en 1850, reconociendo la soberanía argentina sobre sus ríos interiores. Estos acuerdos contribuyeron a consolidar la importancia política que se atribuyó a la resistencia de Obligado.

La armada anglo-francesa fuerza su paso a través de la Vuelta de Obligado, pintura de Manuel Larravide

El episodio fue recuperado como símbolo de la capacidad del país para defender el control de sus vías navegables y tomar decisiones sin imposiciones extranjeras. En 1974, la Ley 20.770 estableció el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional. Décadas más tarde, en 2010, la fecha se incorporó al calendario de feriados nacionales, lo que reforzó su presencia en las conmemoraciones oficiales y escolares.

Por qué el feriado del 20 de noviembre será el lunes 23 en 2026

Aunque la conmemoración histórica es el viernes 20 de noviembre, el feriado se trasladará al lunes 23 porque el Día de la Soberanía Nacional es uno de los feriados nacionales trasladables. La Ley 27.399 dispone que, cuando estas fechas caen jueves o viernes, el descanso se pasa al lunes siguiente. Por eso, en 2026 habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre.

La fecha recuerda una batalla que, pese a su resultado militar, quedó asociada a la defensa del territorio y la autoridad argentina sobre el Paraná.