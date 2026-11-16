Cómo cuidar la planta del dinero para que crezca con hojas nuevas y conserve su aspecto frondoso. Foto: Foto: Gemini

La planta del dinero, conocida científicamente como Pilea peperomioides, se convirtió en una de las favoritas para quienes buscan sumar verde a sus ambientes. Sus hojas redondeadas y su crecimiento abundante la hacen ideal para decorar interiores y balcones, pero para que luzca siempre frondosa y siga sacando hojas nuevas, es clave prestar atención a algunos cuidados básicos.

Aunque se trata de una especie resistente y de bajo mantenimiento, errores como el exceso de agua o la falta de luz pueden hacer que pierda hojas, se debilite o deje de crecer. Con algunos trucos sencillos, se puede estimular su desarrollo y mantenerla saludable durante todo el año.

Dónde ubicar la planta del dinero para que crezca mejor

La iluminación es uno de los factores más importantes para el crecimiento de la Pilea peperomioides. Esta planta necesita abundante luz natural indirecta para desarrollar hojas nuevas y conservar su forma compacta.

La planta del dinero, Plectranthus verticillatus. Foto: Instagram @jardinvistaavila

Lo ideal es colocarla cerca de una ventana luminosa, donde reciba claridad durante buena parte del día, pero sin exponerla al sol directo intenso, que puede quemar sus hojas. Además, conviene girar la maceta cada una o dos semanas para que todas las partes reciban luz de manera uniforme y la planta no crezca inclinada hacia un solo lado.

Cómo regar la planta del dinero para evitar que se marchite

El riego debe ser moderado y adaptarse a la temperatura y la época del año. Esta especie no tolera el exceso de humedad en las raíces, por lo que es fundamental evitar que la tierra permanezca siempre mojada.

Para regarla correctamente, se recomienda:

Comprobar que los primeros centímetros del sustrato estén secos antes de volver a regar.

Usar agua a temperatura ambiente.

Regar directamente sobre la tierra, sin mojar demasiado las hojas.

Asegurarse de que la maceta tenga agujeros de drenaje.

Retirar el agua acumulada en el plato después del riego.

En los meses de calor puede necesitar agua con mayor frecuencia, mientras que en invierno conviene espaciar los riegos porque el sustrato tarda más en secarse.

Qué tierra necesita y el truco para mantenerla frondosa

Para crecer bien, la planta del dinero necesita un sustrato liviano, aireado y con buen drenaje. Una mezcla para plantas de interior que contenga tierra fértil, perlita y algún componente que facilite la aireación es una buena alternativa.

Es importante elegir una maceta acorde al tamaño de la planta: si es demasiado grande, puede retener más agua de la necesaria; si es muy chica, limita el desarrollo de las raíces.

Un truco clave para mantenerla frondosa es podar y limpiar sus hojas. Retirar las hojas amarillas, secas o dañadas ayuda a que la planta conserve solo las partes sanas y estimula la aparición de nuevos brotes. Si tiene tallos muy largos o un crecimiento desparejo, se pueden hacer pequeñas podas con tijeras limpias y desinfectadas.

Además, conviene limpiar las hojas con un paño suave y húmedo para sacar el polvo acumulado. Así, reciben mejor la luz y mantienen su aspecto saludable.