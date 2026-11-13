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Multas por no llevar el cartel de principiante: la Ley 24.449 establece hasta 100 unidades fijas y 2 puntos menos en la licencia

La Ley Nacional de Tránsito establece esta obligación y el régimen nacional contempla diferentes multas.

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Infracción por no llevar la identificación de principiante.
Imagen ilustrativa. No llevar la identificación de principiante puede derivar en multas y pérdida de puntos de la licencia. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Los conductores que obtienen su licencia por primera vez deben circular durante los primeros seis meses con un cartel que identifique su condición de principiantes. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece esta obligación y el régimen nacional contempla multas de entre 50 y 100 unidades fijas (UF), además de la quita de 2 puntos de la licencia, por incumplirla, tal como explica Canal 26 en sus notas sobre multas de tránsito.

Aunque muchos automovilistas consideran que el cartel es simplemente una advertencia para otros conductores, su utilización es obligatoria durante ese período. Por eso, no llevarlo correctamente puede derivar en una sanción durante un control de tránsito, incluso cuando el conductor tenga su licencia vigente y toda la documentación del vehículo en regla.

La normativa también establece restricciones especiales para quienes comienzan a manejar, que incluyen limitaciones para circular por determinadas vías y consecuencias más severas si cometen infracciones graves.

Imagen ilustrativa. No llevar la identificación de principiante puede derivar en multas y pérdida de puntos de la licencia. Foto: Foto generada con IA

Qué establece la Ley Nacional de Tránsito sobre las multas por no llevar el cartel de principiante

El artículo 13, inciso d), de la Ley 24.449 dispone que quienes obtienen su licencia por primera vez deben llevar un distintivo visible que permita reconocer su condición de principiantes.

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Por su parte, el artículo 5 del Anexo 2 del Decreto 779/95, sustituido por el Decreto 242/2022, establece las siguientes sanciones dentro del régimen nacional:

  • Multa mínima: 50 unidades fijas (UF).
  • Multa máxima: 100 unidades fijas (UF).
  • Descuento de puntos: 2 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.
  • Período obligatorio: los primeros seis meses desde la obtención de la licencia.

La obligación no desaparece por conducir un vehículo prestado o perteneciente a otra persona, ya que el requisito está vinculado con la antigüedad del conductor y no con la titularidad del automóvil.

Por otro lado, cabe señalar que el monto de la multa en pesos depende del valor de la unidad fija y del régimen aplicable en cada jurisdicción. Por eso, no existe un importe único que pueda trasladarse automáticamente a todas las provincias y municipios del país.

Cómo debe ser el cartel de principiante y dónde colocarlo

La reglamentación nacional establece características específicas para identificar a los nuevos conductores. El distintivo debe cumplir con las siguientes condiciones:

  • Color: fondo verde con letras blancas.
  • Medidas: 30 centímetros por 15 centímetros, según la reglamentación nacional.
  • Identificación: la palabra “PRINCIPIANTE” en letras mayúsculas.
  • Ubicación: un cartel en la parte inferior del parabrisas y otro en la luneta trasera.
  • Duración: debe exhibirse durante los primeros seis meses.

Sin embargo, las características pueden variar según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el Código de Tránsito establece un distintivo de 10 por 15 centímetros con una letra “P” blanca sobre fondo verde.

Por eso, resulta importante utilizar la identificación exigida por la autoridad que emite la licencia y verificar las condiciones vigentes en el lugar de circulación.

Imagen ilustrativa. No llevar la identificación de principiante puede derivar en multas y pérdida de puntos de la licencia. Foto: NA

Qué restricciones tienen los conductores principiantes durante los primeros seis meses

La obligación de utilizar el cartel no es la única condición establecida para quienes comienzan a manejar. El Decreto 196/2025 mantuvo la identificación obligatoria durante los primeros seis meses y las restricciones nacionales para circular por zonas céntricas, autopistas y semiautopistas durante ese período.

En CABA, la regulación local establece que los principiantes no pueden circular por vías donde la velocidad máxima permitida supere los 70 kilómetros por hora.

Otro aspecto importante es que cometer faltas graves durante los primeros dos años desde el otorgamiento de la licencia puede provocar su suspensión, de acuerdo con la reglamentación nacional. En esos casos, el conductor deberá rendir nuevamente el examen teórico-práctico cuando corresponda.

De esta manera, quienes obtienen su primera licencia deben prestar atención tanto a la identificación obligatoria como a las restricciones de circulación.

Cumplir con estas exigencias permite evitar multas, descuentos de puntos y posibles inconvenientes con la licencia, además de contribuir a una circulación más segura durante los primeros meses de experiencia al volante.

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