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Caminata 6-6-6: en qué consiste el método recomendado por expertos y cuáles son sus beneficios para la salud

La propuesta combina una hora de actividad física con ejercicios de preparación y recuperación, en una rutina que se recomienda repetir seis veces por semana.

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En qué consiste la caminata 6-6-6.
En qué consiste la caminata 6-6-6. Foto: Unsplash.
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En medio del auge de las actividades físicas que buscan mejorar el bienestar sin recurrir a rutinas exigentes, una nueva modalidad de caminata comenzó a llamar la atención. Se trata de la técnica 6-6-6, una propuesta que combina movimiento, horarios determinados y una estructura sencilla para incorporar el ejercicio a la vida cotidiana.

A diferencia de otros entrenamientos que requieren equipamiento o una preparación específica, este método tiene como protagonista a una actividad que está al alcance de la mayoría. Su objetivo es establecer un hábito de movimiento frecuente y sostenido, con una serie de pautas que permiten organizar cada salida.

Caminatas saludables
En qué consiste la caminata 6-6-6.

Qué es la caminata 6-6-6

La particularidad de esta propuesta está en la distribución del tiempo y en la repetición del número seis. La rutina contempla tres etapas: una preparación inicial, un período de caminata y una instancia final de recuperación.

El esquema comienza con seis minutos de movilidad y estiramientos suaves para preparar los músculos. Después, se realiza una caminata de 60 minutos a un ritmo moderado, que puede ubicarse aproximadamente entre los 5 y los 6 kilómetros por hora. Para terminar, se destinan otros seis minutos a ejercicios de estiramiento y relajación.

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La recomendación de quienes impulsan esta tendencia es realizarla a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, durante al menos seis días por semana. De esta manera, la propuesta busca convertir el ejercicio en una actividad planificada y fácil de sostener en el tiempo.

Qué beneficios puede aportar a la salud

Uno de los principales atractivos de esta modalidad es que permite sumar actividad física sin necesidad de realizar ejercicios de alta intensidad. Además, caminar con frecuencia puede tener efectos favorables sobre distintas funciones del organismo.

La Asociación Americana del Corazón señala que acumular al menos 150 minutos semanales de caminata, contribuye a cuidar la salud cardiovascular. También puede favorecer el descanso, el funcionamiento cognitivo y reducir las probabilidades de desarrollar enfermedades como la diabetes y sufrir accidentes cerebrovasculares.

Otro aspecto interesante es que no hace falta concentrarse en alcanzar una cantidad determinada de pasos. La duración de la actividad funciona como referencia para organizar el entrenamiento y evaluar la regularidad, sin que el contador del celular o del reloj se convierta en el centro de la experiencia.

Actividad física saludable. Foto: Alamy
En qué consiste la caminata 6-6-6.

Por qué caminar también es bueno para la mente

Los efectos de esta actividad no se limitan al estado físico. Caminar también puede convertirse en un recurso para mejorar el bienestar emocional y despejar la mente.

La licenciada en Psicología Sol Buscio, destaca que el movimiento favorece la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, vinculados con las sensaciones de placer y bienestar.

Para hacer más llevadera la experiencia, la especialista recomienda acompañar las caminatas con música o incorporar ejercicios de atención plena. Estas alternativas pueden ayudar a disfrutar el recorrido y facilitar que la actividad se transforme en un hábito.

A su vez, elegir las primeras horas del día tiene un beneficio adicional: la exposición a la luz natural puede colaborar con la regulación del reloj biológico, que interviene en los ciclos de sueño y vigilia.

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