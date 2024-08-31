Tofu, seitán y tempeh: tres alimentos presentes en dietas vegetarianas que tienen múltiples beneficios para la salud

Comida vegetariana/vegana. Foto: Unsplash

Quienes llevan adelante una dieta vegetariana o vegana suelen incluir cereales, legumbres y frutos secos a su alimentación para satisfacer sus necesidades nutricionales.

Según explica Susana Menal Puey, profesora del Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética, en el sitio Alimente, “los tres son alimentos vegetales con una cantidad importante de proteína, lo que hace que sean elecciones adecuadas tanto para aquellas personas que no consumen alimentos proteicos de origen animal como para quienes quieren disminuir su consumo".

Ensalada. Foto: Unsplash

Si bien la proteína de la carne puede ser difícil de reemplazar, “una dieta variada de alimentos vegetales puede suplir esta carencia porque los aminoácidos limitantes en los cereales se encuentran en otros alimentos de origen vegetal, como las legumbres", comentó la especialista.

Los beneficios del tofu, el seitán y el tempeh

Hay tres alimentos, que suelen estar en los platos de quienes no consumen carnes, que son muy completos nutricionalmente. Pese a sus prejuicios y al poco conocimiento que se tiene sobre ellos, incluirlos en nuestros platos podría hacer una gran diferencia.

A continuación, los increíbles beneficios del tofu, el seitán y el tempeh:

Bajo en grasas

Estos alimentos se destacan por su bajo contenido en grasas, lo que los convierte en el aliado ideal de aquellas personas que quieran comenzar una dieta o, simplemente, comer más sano. “El tofu, siendo similar al queso fresco, presenta menor porcentaje de grasa y con su perfil insaturado que es más saludable que el queso“, comentó la nutricionista.

“Por otro lado, el seitán no aporta grasas, sino que consigue un aporte de proteína similar a la carne. El tempeh puede ser un poco más graso que la carne magra, pero también son grasas insaturadas que son mejores que las que se encuentran en las carnes y productos cárnicos".

Tempeh. Foto: Unsplash

Abundantes en calcio

Según la profesora de la Universidad de Zaragoza, el tofu y el tempeh son buenos para obtener calcio en las dietas en que no se consume leche animal.

“Sólo se va a encontrar el calcio en el tofu en cantidades importantes en aquellos que se han coagulado con sales cálcicas". Por eso es importante comprobar el tipo de sal utilizada revisando el etiquetado.

Diferencias entre los productos

El tofu se obtiene a partir de la bebida de soja “que se coagula y solidifica mediante el uso de sales y se prensa para dividir la parte líquida de la sólida, consiguiendo así una cuajada de textura y apariencia similar al queso fresco".

El tempeh se obtiene de las habas de soja enteras que al remojarse, se cocinan y empaquetan para someterlas a un proceso de fermentación con moho Rhizopus. De esta manera, consigue ser un bloque sólido rodeado de una capa blanca característica de la fermentación.

Tofú. Foto: Unsplash

Por otro lado, el seitán viene del trigo. Se realiza una masa de harina de trigo que se va lavando en agua para que se disuelva el almidón. No es un alimento recomendado para celíacos debido a su alto contenido en gluten.