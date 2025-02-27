La mitad de los jóvenes del mundo está en riesgo de perder la audición: los principales motivos

Según un informe de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), la mitad de los jóvenes de todo el mundo está en riesgo de perder la audición de a poco debido al abuso de los auriculares y la exposición a ruidos intensos en conciertos o boliches.
Esta organización llamó la atención sobre la contaminación acústica a días de la conmemoración del Día mundial del cuidado del oído y de la audición, que es el próximo lunes 3 de marzo, recordando los datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) según los cuales más de 1.000 millones de personas entre 12 y 35 años corren riesgo de pérdidas de audición irreversibles.
Dolor de oído, molestia. Foto: Freepik.
En el caso de los adultos, la principal causa de este tipo de problemas también hay que buscarla en la contaminación acústica, relacionada, además, con la ausencia de hábitos cardiosaludables y el consumo excesivo de fármacos ototóxicos.
Este tipo de medicamentos son los que pueden afectar a la audición o al equilibrio y, según la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, incluye distintos preparados antibióticos, antiinflamatorios, antitumorales y desinfectantes, entre otros.
Datos preocupantes
La OMS también indicó que una de cada cuatro personas en el planeta presentará problemas auditivos en 2050 y que 700 millones necesitarán atención médica especializada para mejorar su audición.
El abuso de auriculares, un factor en la pérdida de audición. Foto Unsplash.
Según datos de la propia SEORL-CCC, en este momento el 75 % de los habitantes de ciudades industrializadas tienen ya algún grado de sordera o pérdida auditiva causada por la exposición a sonidos de alta intensidad.
El límite de ruido aceptable para la salud general es de 65 decibelios (dB), según la OMS -el equivalente al ruido de una aspiradora- y superar los 80 dB impide garantizar la salud auditiva: soportar más de 85 dB durante un tiempo prolongado puede dañar definitivamente nuestra capacidad para oír.
Según el comunicado, el ruido del tráfico puede alcanzar entre 80 y 85 dB, el uso de una sierra eléctrica o de unos auriculares supone 95 dB -y riesgo de lesión en caso de exposición superior a dos horas-, el ruido en un boliche o pirotecnia es de 110 dB -y riesgo de daño inmediato- y un show de rock o el uso de un taladro puede llegar a 120 db -y riesgo de lesión en caso de que la exposición se prolongue 7 minutos-.