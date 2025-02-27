La mitad de los jóvenes del mundo está en riesgo de perder la audición: los principales motivos

Pérdida de audición. Foto: Freepik.

Según un informe de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), la mitad de los jóvenes de todo el mundo está en riesgo de perder la audición de a poco debido al abuso de los auriculares y la exposición a ruidos intensos en conciertos o boliches.

Esta organización llamó la atención sobre la contaminación acústica a días de la conmemoración del Día mundial del cuidado del oído y de la audición, que es el próximo lunes 3 de marzo, recordando los datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) según los cuales más de 1.000 millones de personas entre 12 y 35 años corren riesgo de pérdidas de audición irreversibles.

Dolor de oído, molestia. Foto: Freepik.

Dolor de oído, molestia. Foto: Freepik.

En el caso de los adultos, la principal causa de este tipo de problemas también hay que buscarla en la contaminación acústica, relacionada, además, con la ausencia de hábitos cardiosaludables y el consumo excesivo de fármacos ototóxicos.

Este tipo de medicamentos son los que pueden afectar a la audición o al equilibrio y, según la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, incluye distintos preparados antibióticos, antiinflamatorios, antitumorales y desinfectantes, entre otros.

Datos preocupantes

La OMS también indicó que una de cada cuatro personas en el planeta presentará problemas auditivos en 2050 y que 700 millones necesitarán atención médica especializada para mejorar su audición.

Auriculares, música. Foto Unsplash.

El abuso de auriculares, un factor en la pérdida de audición. Foto Unsplash.

Según datos de la propia SEORL-CCC, en este momento el 75 % de los habitantes de ciudades industrializadas tienen ya algún grado de sordera o pérdida auditiva causada por la exposición a sonidos de alta intensidad.

El límite de ruido aceptable para la salud general es de 65 decibelios (dB), según la OMS -el equivalente al ruido de una aspiradora- y superar los 80 dB impide garantizar la salud auditiva: soportar más de 85 dB durante un tiempo prolongado puede dañar definitivamente nuestra capacidad para oír.

Según el comunicado, el ruido del tráfico puede alcanzar entre 80 y 85 dB, el uso de una sierra eléctrica o de unos auriculares supone 95 dB -y riesgo de lesión en caso de exposición superior a dos horas-, el ruido en un boliche o pirotecnia es de 110 dB -y riesgo de daño inmediato- y un show de rock o el uso de un taladro puede llegar a 120 db -y riesgo de lesión en caso de que la exposición se prolongue 7 minutos-.