Ni hervidas ni salteadas: la mejor forma de cocinar arvejas para conservar sus nutrientes

Las técnicas elegidas para preparar los alimentos son clave para potenciar sus nutrientes y aprovechar sus beneficios para la salud.

Arvejas. Foto Freepik

En el ámbito de la nutrición, ciertos alimentos se destacan no solo por sus propiedades, sino también por el impacto positivo que generan en nuestra salud. Este es el caso de las arvejas, una excelente fuente de proteína vegetal, fibra, vitaminas (como la C, K y del complejo B) y minerales (fósforo, potasio, magnesio, hierro y zinc).

Sus propiedades benefician la salud cardiovascular, la digestión, la salud ocular y los niveles de energía, además de tener un efecto saciante y ser beneficiosas para el control de peso.

Tortilla de Arvejas Foto: Pexels

Para aprovechar estos beneficios, es clave la forma de prepararlas ya que algunas preparaciones pueden provocar la pérdida de buena parte de sus nutrientes.

¿Por qué evitar hervir o saltear las arvejas?

Hervir las arvejas en agua hace que muchas de sus vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C o el ácido fólico, se pierdan en el líquido de cocción. Por otro lado, el salteado a fuego fuerte puede degradar antioxidantes y deshidratarlas, alterando tanto su textura como su valor nutricional.

Es por ello que cocinar las arvejas al vapor se presenta como la mejor opción para conservar no solo sus beneficios sino también su olor y sabor.

Arveja. Foto: Unsplash.

Cómo cocinarlas correctamente:

Lavalas bien bajo agua fría. Colocalas en un colador metálico o cesta de vapor, sobre una olla con agua caliente (sin que el agua toque las arvejas). Tapá la olla y cociná durante 4 a 6 minutos, hasta que estén tiernas pero aún firmes y de color verde brillante. Servilas de inmediato, solas o con un chorrito de aceite de oliva o limón.

Las arvejas pueden complementar diversos platos como ensaladas, tortillas, revueltos o tartas entre muchas más opciones.