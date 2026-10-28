Si tenés bananas muy maduras y masa de pizza, podés armar un postre riquísimo: la receta rápida, fácil y con pocos ingredientes

Postre con bananas maduras y masa de pizza. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Las bananas maduras suelen acumularse en el frutero hasta que su cáscara comienza a oscurecerse. Aunque muchas veces terminan en la basura, todavía pueden aprovecharse en distintas preparaciones. Una alternativa poco convencional es utilizarlas para preparar una pizza dulce con canela, ideal para el postre o la merienda.

La receta combina una masa de pizza precocida, bananas cortadas en rodajas y canela, con la posibilidad de incorporar un poco de azúcar. El resultado es una preparación con una base ligeramente crocante y una cobertura de fruta tibia, sin necesidad de amasar ni utilizar ingredientes difíciles de conseguir.

Además, es una forma de aprovechar una masa que haya sobrado de otra comida y darle un uso diferente al habitual.

Postre con bananas maduras y masa de pizza. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Cómo hacer pizza dulce de banana y canela con pocos ingredientes

Para preparar esta receta se necesita una prepizza que ya esté precocida. Las cantidades pueden adaptarse según el tamaño de la masa y la madurez de las bananas.

Ingredientes para la pizza dulce de banana y canela

1 masa de pizza precocida.

3 bananas maduras.

1 cucharadita de canela en polvo.

1 cucharada de azúcar (opcional).

Paso a paso para preparar la pizza dulce

Precalentar el horno a 180 °C y colocar la masa precocida sobre una pizzera. Pelar las bananas y cortarlas en rodajas de grosor medio, procurando que no se desarmen. Distribuir las rodajas sobre toda la superficie de la masa, dejando libres los bordes. Espolvorear la canela de manera uniforme y, si se desea, incorporar una pequeña cantidad de azúcar. Llevar al horno durante aproximadamente 10 a 15 minutos, vigilando la cocción hasta que las bananas estén calientes y la base quede dorada. Retirar, dejar entibiar unos minutos y cortar en porciones.

La preparación también admite variantes con chocolate, frutos secos o dulce de leche. Estos ingredientes son opcionales y pueden incorporarse para obtener una versión más elaborada.

Postre con bananas maduras y masa de pizza. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Cómo saber si las bananas maduras todavía sirven para cocinar

Uno de los aspectos más importantes de esta receta es aprovechar las bananas en el momento adecuado. Según la Universidad Estatal de Mississippi, las bananas blandas con manchas marrones en la cáscara son especialmente adecuadas para preparaciones horneadas.

Sin embargo, hay una diferencia entre una fruta madura y una deteriorada. Las bananas con moho, olor desagradable o signos evidentes de descomposición deben descartarse.

Para esta pizza conviene elegir bananas maduras que todavía puedan cortarse en rodajas, ya que las demasiado blandas pueden desarmarse y aportar demasiada humedad a la base.

De esta manera, una fruta que parecía haber perdido utilidad y una simple masa de pizza pueden transformarse en un postre casero, económico en ingredientes y fácil de adaptar a lo que haya disponible en la cocina.